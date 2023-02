Call of Duty: Modern Warfare II ocak ayının en çok satan oyunu oldu

Dünyanın en büyük oyun pazarı olan ABD’de ocak ayının en çok satan oyunları belli oldu. Pazar araştırma şirketi olan NPD Group tarafından aktarılan bilgilere göre ocak ayında, 2022 yılının aynı dönemine göre oyuncu harcamalarında yüzde 5 düşüş meydana geldi. ABD’li oyuncular geçen ay, ek içerik ve donanıma 4,3 milyar dolar yatırım sağladı.

Donanım harcamaları 393 milyon dolar olarak Ocak 2022 ile aynı kalırken, ABD’li oyuncuların ek içerik (DLC) yatırımları bu yılın ocak ayına göre yüzde 5, aksesuar harcamaları ise yüzde 14 azaldı. Konsol tarafında ise Sony tarafından geliştirilen PlayStation 5, bu yılın ocak ayında hem adet hem de dolar cinsinden elde edilen kar açısından en yüksek satışı kaydetti. İkinci sırada ise tarihin en çok satan konsolu olma yolunda ciddi adımlar ile ilerlemeye devam eden Nintendo Switch yer alıyor.

Call of Duty: Modern Warfare II ayın en çok satan oyunu oldu

Ocak 2023’te Amerika Birleşik Devletleri pazarında en çok satan 20 oyun belli oldu. İlk sıraya Infinity Ward tarafından geliştirilen ve Activision imzasıyla 28 Ekim 2022 tarihinde piyasaya sürülen Call of Duty: Modern Warfare II oyunu yerleşiyor. 2019 yılında çıkan Modern Warfare’ın devamı niteliğinde olan ve serinin dokuzuncu parçası olarak lanse edilen yapım; Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X/S platformlarında boy gösteriyor.

NPD Group’un yayımlamış olduğu raporda Ocak 2023’ün en çok satan 20 oyunu ise şu şekilde sıralanıyor:

Call of Duty: Modern Warfare II Dead Space Madden NFL 23 FIFA 23 Fire Emblem Engage Elden Ring Forspoken God of War Ragnarok One Piece Odyssey Pokemon Scarlet and Violet The Last of Us Part I Sonic Frontiers Monster Hunter Rise Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Need for Speed Unbound Just Dance 2023 NBA 2K23 Spider-Man: Miles Morales NHL 23

NPD Group’un araştırmasına göre Monster Hunter Rise, Capcom firmasının oyunu PlayStation ve Xbox konsollarına getirmesiyle birlikte 68. sıradan 13. basamağa ulaştı. Satışlarda önemli bir sıçrama yaşayan bir diğer oyun ise Aralık’ta 36. sırada olup ocak ayında 11. sıraya yükselen The Last of Us Part 1 oldu. Bilindiği üzere bu süreçte oyunun ilk dizi uyarlaması HBO imzasıyla yayınlanmaya başladı. Eleştirmenler ve izleyicilerden tam not alan dizi, ülkemizde ise BluTV platformunda yayınlanmaya devam ediyor.

Bu ayın sonunda bir yaşına girecek olan Elden Ring oyunu ise 7. sıradan 6. basamağa yükseliyor. Dead Space, Madden NFL 23 ve FIFA 23 oyunlarıyla birlikte Electronic Arts iki, üç ve dördüncü sırayı alıyor.

Call of Duty: Modern Warfare II zirvede yer almaya devam etse de muhtemelen şubat ayı ile ilgili raporda, Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan Hogwarts Legacy oyunu listenin zirvesine ulaşacak. Oyun şu anda Steam’de haftanın en çok satan oyunu olarak karşımıza çıkıyor.