Hogwarts Legacy, Steam’in çok satanlar listesini alt üst etti

10 Şubat tarihinde piyasaya çıkan Hogwarts Legacy oyunu rekor kırmaya devam ediyor. Hafta sonu eşzamanlı oyuncu rekoru kıran yapım, bugün ise sürpriz bir haberle gündeme geldi. Avalanche Software ve Portkey Games tarafından geliştirilip Warner Bros. Interactive Entertainment imzasıyla yayınlanan aksiyon temalı rol yapma oyunu Hogwarts Legacy, Steam platformunda haftanın en çok indirilen oyunu oldu. 1800’lerin sonlarında Harry Potter evreninde geçen oyun, listeleri adeta yerle bir etti.

Hogwarts Legacy, haftanın en popüler Steam oyunu oldu

SteamDB tarafından aktarılan verilere göre geçtiğimiz hafta Steam platformunda en çok satan 10 oyun belli oldu. Listenin ilk dört sırasını Hogwarts Legacy kapladı. Platform, normal ve Digital Deluxe Edition sürümlerini ayrı ürünler olarak değerlendirmenin yanı sıra, halihazırda çıkmış oyunlar ile ön siparişe açık oyunlar arasında da ayrım yapıyor. Böylece oyun, 10 Şubat’ta gerçekleşen resmi lansmanından hem önce hem de sonra çok iyi bir satış elde ettiğini gözler önüne seriyor.

Şu anda PlayStation 5, Xbox Series X/S ve PC platformunda boy gösteren oyun, bilgisayarlar için Epic Games Store ve Steam üzerinden erişilebiliyor. Geçtiğimiz hafta sonu Steam’de neredeyse 1 milyon anlık oyuncuya ulaşan yapım, 897 bin kişiyi eşzamanlı şekilde bir araya getirmişti. Bu da onu Cyberpunk 2077’nin tahtını alarak en popüler tek oyunculu PC oyunu yaptı.

Steam platformunda tüm gözleri üzerine çeken Hogwarts Legacy, oyuncular ve eleştirmenlerden genel olarak olumlu notlar alsa da elbette ki bazı problemler içeriyor. Pek çok oyuncu, oyunun beklentilerin altında performans gösterdiğini ve hem savaş sırasında hem de dünyayı keşfederken meydana gelen belirgin takılmalarla karşılaştıklarını bildirdi. Ancak buna rağmen oyuna olan ilgi epey yüksek görünüyor.

Harry Potter hayranlarının heyecanla oynadığı Hogwarts Legacy, bu yılın nisan ayında Playstation 4 ve Xbox One platformlarına gelecek. Oyunun Nintendo Switch el konsolu için hazırlanan sürüm ise haziran ayında çıkacak. Hogwarts Legacy’nin fiyatı şu anda Steam üzerinden 699 TL olarak listeleniyor. Öte yandan yapımın Digital Deluxe Edition sürümüyse 799 TL’den raflara geliyor. Son olarak oyunda Türkçe dublaj ya da altyazı desteğinin henüz yer almadığını belirtmekte yarar var.

Haftanın en çok satan Steam oyunları belli oldu

Hogwarts Legacy’nin yanı sıra Steam’in haftanın en çok satanlar listesinde başka dikkat çekici yapımlar da yer alıyor. Beşinci sırada Steam Deck el konsolu yer alırken; altıncı sırayı ise The Indie Stone tarafından yayınlanan Project Zomboid üstleniyor. Listenin geri kalanında ise sırasıyla Dead Space, Destiny 2: Lightfall + Annual Pass, Dying Light 2 Stay Human ve CS:GO Prime Status Upgrade karşımıza çıkıyor.