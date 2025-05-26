İmkansızı başaran hacker 3 Call of Duty oyununu hackledi

Bir hacker üç popüler Call of Duty oyununun şifresini kırdı.

Bu oyunlar Modern Warfare (2019), Vanguard (2021) ve Modern Warfare II (2022) olarak karşımıza çıkıyor.

Bilgisayar korsanları, son altı yıl içinde piyasaya sürülen 3 Call Of Duty oyununun şifresini ilk kez kırmayı başardı. Bu ilginç gelişme h00dbyair rumuzlu bir hacker’dan kaynaklanarak Reddit kullanıcıları tarafından ortaya çıkarıldı.

Çeşitli oyunların hack’lerini takip eden Crack Watch bölümünde bilgi ortaya çıktı. Kullanıcılar, bir hacker’ın Call Of Duty’nin birçok bölümünün korumasını aşabildiğini belirten bir yazısını forumlardan birinde buldu.

Oyunların piyasaya sürülmesinden bu yana oldukça uzun bir süre geçmesine rağmen bugüne kadar kimse onları hacklemeyi başaramamıştı. Fakat bu durum altı yıl sonra değişti. İlk defa bir hacker, üst düzey bir korumaya sahip olan CoD oyunlarını kırdı.

Hangi Call of Duty oyunları kırıldı?

Sosyal medyada yer alan bilgilere göre söz konusu hacker, aşağıda yer alan üç Call of Duty oyununun şifresini kırmayı başardı:

Call Of Duty: Modern Warfare (2019)

Call Of Duty: Vanguard (2021)

Call Of Duty: Modern Warfare II (2022)

Çevrimiçi ortamda h00dbyair, saldırıyla ilgili bazı detayları açıkladı. Örneğin Modern Warfare II hakkında, bunun oyunun resmi sürümünden önce geliştiricilerin hazırladığı erken bir yapı olduğunu yazmıştı.

Bu henüz nihai sürüm olmasa da tam bir tek oyunculu hikaye senaryosu içeriyor. Çevrimdışı içerik açısından bu sürüm, final sürümden pek de farklı görünmüyor.

Oyuncular, Call Of Duty parçalarının korsan versiyonunu oynama ihtimaline uzun zamandır inanmayı bıraktıklarını belirtti. Daha önce oyunun sürekli internete bağlı olması gerektiğinden dolayı hacklenme konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Popüler oyun serisine 2019 yılında eklenen bu özellik, korumayı aşmayı daha da zorlaştırıyordu.

Yakın zaman önce 89 milyon Steam hesabı ele geçirildi

Daha önce bilgisayar korsanlarının Steam oyun platformu kullanıcılarının 89 milyon kaydının bulunduğu veritabanına erişim sağladığına dair bilgiler internette yer almıştı. Kısa süre sonra sitenin sahibi olan Valve şirketinin temsilcilerinden resmi açıklama geldi.

Valve’ın da belirttiği gibi sızıntılar Steam’in hatası değildi. Uzmanlar sızdırılan veri tabanını inceleyerek, gönderildiği andan itibaren 15 dakika geçerli olan tek kullanımlık kodlar içeren eski mesajları ve bu kodları alan telefon numaralarını buldu.

Ortaya çıkan raporlara göre bu saldırı Steam hesapları, parola bilgileri, ödeme verileri veya diğer hassas bilgilerle ilişkilendirilmedi.

Şirket, sızıntının kaynağını belirlemeye çalıştığını söyledi. Valve aynı zamanda SMS mesajlarının iletim sırasında şifrelenmediğini ve alıcıya ulaşmadan önce birden fazla ağ sağlayıcısından geçtiğini belirtti. Bu nedenle çeşitli güvenlik ve gizlilik riskleri ortaya çıkıyor.

Yakın zaman önce Activision ekibi Call of Duty Warzone Mobile’ın kapatılacağını da resmi olarak doğrulamıştı.