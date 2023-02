Ocak 2023’ün en çok satan Nintendo Switch oyunları

Popüler el konsolu Nintendo bugün dikkat çekici bir raporla karşımıza çıktı. Her ay düzenli olarak Avrupa pazarında Nintendo Switch eShop üzerinden en çok indirilen oyunları açıklayan Japon şirket, Ocak 2023 verilerini de paylaştı. Toplamda 15 oyundan oluşan listeye birbirinden ilgi çekici yapımlar yerleşti.

Ayın en çok indirilen Nintendo Switch oyunları

Ocak 2023 dönemine damgasını vuran Nintendo Switch oyunları belli oldu. Listenin ilk sırasında yer alan isimler genel olarak kullanıcıları pek de şaşırtmadı. Öte yandan çeşitli Pokemon ve Mario oyunlarının da listede kendine yer bulması beklenilen bir durum olarak karşımıza çıktı. Ancak yine de listede sürpriz bazı oyunlar görüldü.

Minecraft Nintendo Switch Sports Fire Emblem Engage FIFA 23 Legacy Edition Pokémon Violetto Stardew Valley Among Us Mario Kart 8 Deluxe Pokémon Scarlatto Disney Dreamlight Valley Animal Crossing: New Horizons New Super Mario Bros. U Deluxe Mario Party Superstars A Little to the Left The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ocak ayının en çok indirilen Nintendo Switch oyunları arasında ilk sırada Minecraft yer alıyor Mojang Studios tarafından geliştirilen ve 2011 yılında yayınlanan sandbox oyunu, oyuncuların hayal güçlerini kullanarak birçok blok ve malzeme aracılığıyla yeni dünyalar yaratıp keşfetmelerine olanak tanıyor. Üç boyutlu bir dünyaya sahip oyunda gün ve gece geçişleri, meteorolojik olaylar, hayvanlar ve düşmanlar gibi unsurlar yer alıyor. Survival Mode ve Creative Mode gibi farklı modlarla gelen oyun, bir kez daha başarısını hayranlarına gösteriyor.

İlk 15’te yer alan oyunlar arasında Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing: New Horizons ve The Legends of Zelda: Breath of the Wild de dahil olmak üzere Nintendo’nun dahili stüdyoları tarafından yayınlanan bazı yapımlar karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte büyük bir lansmandan sonra Pokemon Scarlet ve Violet oyunlarının satışları, en azından dijital versiyonlar için Avrupa’da düşüşe geçmiş görünüyor.

Intelligent Systems tarafından geliştirilen ve Nintendo imzasıyla yayınlanan Fire Emblem Engage listenin üçüncü sırasında kendine yer bulurken; dördüncülüğü ise FIFA ve Electronic Arts’ın yıllardan bu yana devam eden ortaklığının son meyvesi olan FIFA 23 elde ediyor. PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox X ve S Serisi, Xbox One ve Microsoft Windows platformlarında boy gösteren oyun, Nintendo Switch dünyasında da azımsanamayacak bir kitleye sahip.

2017 yılında piyasaya çıkan Nintendo Switch el konsolu ülkemizde yaklaşık 8 bin 200 TL karşılığında satılıyor. Cihazın Lite sürümü ise yaklaşık 5 bin 200 TL’den alıcı karşısına çıkıyor.