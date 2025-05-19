Activision duyurdu: Call of Duty Warzone Mobile kapanıyor

Call of Duty Warzone Mobile için yolun sonuna gelindi.

Activision, geçen yıl piyasaya sunduğu oyunu resmen kapatıyor.

Warzone Mobile oyun mağazalarına veda ediyor ve bir daha güncelleme/destek almayacağı söyleniyor.

Activision şirketi Call of Duty: Warzone Mobile oyununun iOS ve Android işletim sistemlerinde çıkışının üzerinden yaklaşık bir yıl geçtikten sonra sona erdiğini açıkladı. Ünlü geliştirici, oyunun resmi X hesabından yayınladığı bir açıklamayla birlikte yapımın Google Play Store’dan ve Apple App Store’dan kaldırılacağını duyurdu.

Şirket ayrıca oyunun gelecekte güncelleme ya da herhangi bir destek almayacağını da belirtti. Sonuç olarak oyunu henüz indirmemiş olan hiç kimse bir daha indirme imkanına sahip olmayacak. Oyun artık herhangi bir teknik destek veya yeni içerik alamayacak.

Call of Duty: Warzone Mobile kapanma sebebi paylaşılmadı

Activision bu radikal karara yol açan nedenleri kamuoyuyla paylaşmaktan çekinmedi. Call of Duty: Warzone Mobile’ın PC ve konsol sürümlerinin elde ettiği başarının aksine beklentileri karşılayamadığını net bir dille açıkladı.

Activision’ın popüler battle royale oyununun mobil uyarlaması, geçen yılın Mart ayında resmen piyasaya sürülmüş ve ilk duyurulmasından iki yıl sonra dijital mağazalara ulaşmıştı. Serinin birçok hayranı ne yazık ki yalnızca bir yıllık bir oynanış sunan bir oyunun yayınlanması için hatırı sayılır bir süre beklemek zorunda kaldı.

Bu dönem, oyun deneyimini olumsuz etkileyen zayıf optimizasyon ve mobil cihazlarda aşırı pil tüketimi gibi geliştiriciler tarafından kesin olarak çözülemeyen bazı sorunlarla da gündeme yansıdı.

Oyunu mobil cihazlarına halihazırda yüklemiş olanlar için Activision,19 Mayıs 2025 tarihinden önce indirmiş olan herkesin oyuna erişmeye devam edebileceğini belirtti Ayrıca mevcut içerikleri kullanarak envanterinizi ve ilerlemenizi paylaşmaya devam edebilecek ve çevrimiçi oyun için eşleştirme sunucularına erişebileceksiniz.

Yayıncı ayrıca oyun sunucularının aktif kalacağını ve gelecekte bu konuda herhangi bir değişiklik olması halinde oyuncuların derhal bilgilendirileceğini de sözlerine ekledi. Bu güvenceye rağmen, mobil oyunun en sadık ve kendini adamış hayranları için bu durum maalesef Call of Duty: Warzone Mobile sunucularının sonsuza kadar çalışır durumda kalacağının kesin bir garantisi anlamına gelmiyor.

Activision mobil oyuncuları CoD Mobile’a davet ediyor

CoD serisinin diğer büyük mobil oyunu olan Call of Duty: Mobile’a teşvik etme çabasıyla Activision, Warzone Mobile’a giriş yapmak için kullandıkları Activision hesabını kullanarak Call of Duty: Mobile oyununa giriş yapan oyuncuların, Warzone Mobile hesaplarında bulunan COD puanlarının iki katını kullanabileceklerini ve henüz ayrıntılı olarak belirtilmeyen diğer ödülleri alabileceklerini duyurdu.

Şirket ayrıca önemli bir noktaya değindi. Kullanılmayan COD puanları ve Call of Duty: Warzone Mobile içerisinde yapılan satın alımlar ne yazık ki hiçbir şekilde iade edilemeyecek.