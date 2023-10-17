Call of Duty serisi fiyatları için Steam’den büyük zam

Dünyanın en büyük oyun stüdyoları arasında yer alan Activision önemli bir adımla hayranları karşısına çıktı. Call of Duty serisi oyunları ile dünya çapında büyük bir şöhret elde etmeyi başaran şirket, Steam fiyatları için güncelleme yaptı. Pek çok oyununun fiyatını yeniden düzenleyen firma, oyuncuların tepkisini üzerinde topladı. Call of Duty’nin yanı sıra stüdyonun diğer oyunlarında da fiyat artışları görüldü.

Geçtiğimiz hafta teknoloji devi Microsoft, düzenleyiciler ile yaklaşık 20 ay süren çatışmaların ardından Activision Blizzard firmasını 68,7 milyar dolar karşılığında satın almayı tamamladı. Fakat bugün meydana gelen fiyat artışının, söz konusu anlaşmanın sonuçlanması ile doğrudan bağlantılı olduğu görünmüyor. Şirketten konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Call of Duty fiyatları ne kadar oldu?

Popüler oyun platformu Valve’da 99 TL’den 1.039,99 TL’ye çıkan Call of Duty: Black Ops gibi bazı Activision oyunlarının fiyatları yaklaşık iki kattan fazla artış gösterdi. 2019 yılında piyasaya çıkan Sekiro: Shadows Die Twice da yine yaklaşık iki katlık bir artışla 1.599,99 TL’ye çıktı.

Call of Duty 2 – 49,00 TL | 519,99 TL

Call of Duty: Black Ops – 99,00 TL | 1.039,99 TL

Call of Duty: Black Ops 2 – 115,00 TL | 1.559,99 TL

Call of Duty: Ghosts – 139,00 TL | 1559,99 TL

Call of Duty: World at War – 49,00 TL | 519,99 TL

Call of Duty: Vanguard – 999,00 TL | 1.559,99 TL

Call of Duty 4: Modern Warfare – 49,00 TL | 519,99 TL

Call of Duty: Modern Warfare – 999,00 TL | 1.559,99 TL

Call of Duty: Infinite Warfare – 209,00 TL | 1559,99 TL

Call of Duty Warchest – 59,00 TL | 779,99 TL

Elbette ki bu fiyat artışı yalnızca Call of Duty serisini kapsamıyor. Ayrıca zam kararı, sadece Türkiye pazarı ile sınırlı değil. Şirket dünya çapında bir fiyat artışına gidiyor. CoD serisinin yanı sıra geçen yıl piyasaya çıkan Crash Bandicoot 4: It’s About Time ve 2018’de yayınlanan Crash Bandicoot N. Sane Trilogy oyunları 1.039,99 TL’den oyunculara hitap ediyor.

2019’da yayınlanan Prototype’in fiyatı 519,99 TL’den Steam platformunda listeleniyor. 2010 yapımı Singularity oyunu 49 TL, GUN oyunu 519,99 TL ve Caesar 3 oyunu 155,99 TL’ye karşımıza çıkıyor.

Activision Blizzard ekibi Steam’deki fiyat artışı ile ilgili henüz bir yorum yapmadı. Ancak yapılan bu zam, dünya genelinde oyuncular arasında büyük bir tepki ile karşılandı.