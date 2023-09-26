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    Sekiro: Shadow Dies Twice, 10 milyon satışı geçti

    2019 yılında piyasaya çıkan FromSoftware imzalı Sekiro: Shadow Dies Twice oyunu 10 milyon kopya satışını geçti.
    Sekiro Shadow Dies Twice
    Görsel: FromSoftware

    FromSoftware tarafından geliştirilen ve 2019 yılında Activision imzasıyla yayınlanan Sekiro: Shadow Dies Twice oyunu kısa bir süre içinde büyük dikkat topladı. Piyasada çok fazla ödüle layık görülen aksiyon ve macera tabanlı oyun; Microsoft Windows, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında hayranlarıyla buluştu.

    Sengoku dönemi Japonya’sında geçen sürükleyici bir öyküye ev sahipliği yapan yapım, eleştirmenler ve oyunculardan tam not alarak yılın en iyi oyunları arasına adını altın harflerle kazıdı. Aradan geçen dört yılın ardından oyunun popülaritesinde herhangi bir düşüş olmadı. Gelen son haberler, oyunun önemli bir eşiği geride bıraktığını gözler önüne serdi.

    FromSoftware’den 10 milyon kopya açıklaması

    FromSoftware, X platformundan yaptığı açıklamada, The Game Awards 2019’da “Yılın Oyunu” unvanına sahip olan Sekiro: Shadow Dies Twice’ın 10 milyon kopya satışını geride bıraktığını hayranları ile paylaştı. Aradan geçen dört senelik zaman dilimine rağmen oyunun hala daha yoğun bir ilgiyle takip edildiği bir kez daha ispatlanmış oldu.

    FromSoftware’in önceki oyunları Dark Souls ve Bloodborne ile benzer bir oyun mekaniğine sahip olan Sekiro: Shadows Die Twice oyuncuların düşmanlardan kaçıp saldırılarını engelleyebileceği ve aynı zamanda karşı saldırı ile onlara cevap verebileceği bir yapıya sahip. Oyunda çeşitli silah ve yetenekler yer alırken, oyuncuların kontrol ettiği karakter ise Ashina klanının shinobi’si Wolf oluyor. Lord Kuro’yu korumakla görevli olan Wolf, Ashina klanı lideri Genichiro Ashina tarafından kaçırılan Lord Kuro’yu kurtarmak için zorlu bir yolculuğa adım atıyor ve olaylar gelişiyor.

    Son derece karanlık ve kasvetli bir atmosfere ev sahipliği yapan oyun, Sengoku dönemi Japonya’sının şiddetli ve kanlı dünyasını oyunculara sunuyor. FromSoftware’in en iyi oyunlarından biri olarak kabul edilen bu yapım, etkileyici hikayesi ve zorlu deneyimiyle beğeni toplamaya devam ediyor.

    Sekiro Shadow Dies Twice
    Görsel: FromSoftware

    Sekiro: Shadow Dies Twice sistem gereksinimleri

    Minimum sistem gereksinimleri:

    • İşletim sistemi: Windows 7
    • İşlemci: Intel Core i3-2100 veya AMD FX-6300
    • Bellek: 4 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 7950
    • DirectX: Sürüm 11
    • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama alanı: 25 GB kullanılabilir alan

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    • İşletim sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5-2500K veya AMD Ryzen 5 1400
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 570
    • DirectX: Sürüm 11
    • Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
    • Depolama alanı: 25 GB kullanılabilir alan

    1998, İzmir doğumlu. Yazar, çizer, okur... Gündüz teknoloji editörü, gece illüstratör.

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