Nothing Phone 3’ün tasarımı tüm hatlarıyla ortaya çıktı

Nothing Phone 3'ün tasarımı lansmandan önce tüm hatlarıyla ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihaz, 1 Temmuz'da resmi olarak tanıtılacak.

Türkiye pazarına da gelmesi beklenen model siyah ve beyaz renk seçenekleriyle listelenecek.

Nothing Phone 3 lansmanı için geri sayım başladı. Merakla beklenen üst düzey akıllı telefon modeli 1 Temmuz’da resmi olarak tanıtılacak.

Şirketin bir sonraki amiral gemisinin tasarımına dair fikir veren bir dizi resmi olmayan render sayesinde yeni detaylar ortaya çıkıyor. Sızdırılan görseller iki renk çeşidinde mevcut olduğunu bizlere doğruluyor. Bunların beyaz ve siyah (veya gri) olacağı belirtiliyor.

Nothing Phone 3 tasarımı netleşti

Merakla beklenen Nothing Phone 3’ün göz alıcı tasarımı, markayı ilk çıkışından bu yana farklı kılan minimalist çizgilerle seleflerine sadık kalıyor. Aynı zamanda arka tarafta belirgin bir yenilik sunuyor.

Geleneksel Glyph arayüzü yeni Glyph Matrix ile değiştiriliyor. Yeni Glyph arayüzü, bildirimler ve görsel etkileşimler için yeni olanaklar sunan LED aydınlatmaya yönelik gözden geçirilmiş bir yaklaşım vaat ediyor.

Nothing Phone 3 cihazının genel tasarımı, önceki modellerin temiz ve simetrik dengesiyle bir şekilde çelişiyor gibi görünüyor. Daha az uyumlu çizgilerin bu seçimi, Nothing’in stilistik kimliğiyle net bir tutarlılık sağlamasına rağmen herkesin zevkine hitap etmeyebilir. Yine de bu cesur estetik tarz, geleneksel pazar kalıplarından açıkça sıyrılan bir cihaz arayanları cezbetmeyi hedefliyor.

Ayrıca kamera bölmesi alışılmadık bir yapılandırmasıyla dikkat çekecek. Üst kamera hizasız görünüyor ve diğer ikisine kıyasla özellikle üst kenara yakın konumlandırılıyor.

Nothing Phone 3’ün teknik özellikleri belli oldu

Söylentilere göre ana kamera 50 MP sensör olacak. Diğer iki arka sensör de 50 MP çözünürlüğe sahip olacak.

Nothing Phone 3, Snapdragon 8s Gen 4 ile donatılacak. ABD’de yaklaşık 800 dolar olması gereken başlangıç ​​​​fiyatı düşünüldüğünde, bu tercihin maliyetleri kontrol altına alma arzusundan kaynaklandığı anlaşılıyor.

Cihaz 100W kablolu şarj ve 15W kablosuz şarj desteği ile 5.150 mAh pil entegre edecek. Ekran, FHD + çözünürlüğe sahip 6,7 inç OLED olacak.

Nothing Phone 3 ile birlikte şirket ayrıca yeni Nothing Headphone 1 kulaklığını da tanıtacak. İngiliz şirketin ürettiği ilk kulak üstü model Avrupa’da 299 Euro’dan satışa sunulacak.