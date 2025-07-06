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    Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 ne zaman çıkacak?

    Carl Pei, Android 16 işletim sistemini temel alan Nothing OS 4.0 güncellemesinin ne zaman çıkacağına dair ipuçları verdi.
    Nothing Phone 3
    • Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0 güncellemesinin çıkış tarihi belli oldu.
    • Nothing CEO'su Carl Pei, güncellemenin Eylül-Kasım ayları arasında çıkacağını resmi olarak doğruladı.
    • Nothing Phone 3'ün güncellemeyi alacak ilk modeller arasında yer alacağı tahmin ediliyor.

    Nothing bu hafta Phone 3 ve Headphone 1 cihazlarını resmi olarak piyasaya sürdü. Kullanıcılar şirketin Android 16 tabanlı yeni Nothing OS 4.0 arayüzünü ne zaman piyasaya süreceğini merakla beklemeye başladı.

    Nothing CEO’su Carl Pei lansman etkinliğinde Nothing OS 4.0’ın Eylül ile Kasım ayları arasında bir zamanda İngiltere sonbaharında geleceğini söyledi. Android 16 işletim sisteminin geçen ay Pixel cihazları için Google tarafından resmen yayınlandığını da hatırlamakta fayda var.

    Nothing OS 4.0 çıkış tarihi

    Markanın YouTube kanalında yayınlanan Nothing Phone 3 lansman videosunun sonunda şirketin kurucusu Carl Pei, cihazın kutudan Nothing OS 3.5 arayüzüyle çıktığını söylüyor. Fakat Android 16 tabanlı Nothing OS 4.0’ın sonbaharda geleceğini açıklıyor.

    Ancak yine de Carl Pei, hangi cihazların güncelleneceğinden bahsetmiyor. Nothing OS 4.0 hakkında detaylar henüz açıklanmadı. Fakat Nothing Phone 3’ün bunu alacak ilk cihaz olması muhtemel görünüyor.

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    İşletim sisteminin yeni sürümünün daha fazla yapay zeka özelliği ve rafine edilmiş bir kullanıcı deneyimi içermesi de bekleniyor. Çok yakında güncellemeyle alakalı şirketten daha fazla detay geleceği tahmin ediliyor.

    Nothing OS 3.0 arayüzü geçen yıl Eylül ayında duyuruldu. Güncellemenin Beta testleri Ekim ayında başladı. Kararlı sürümün dağıtımı Aralık’ta başladı. Marka muhtemelen son yapıyı yayınlamadan önce eski modeller için Beta programını başlatacak.

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    Nothing Phone 3 bu hafta piyasaya çıktı

    Nothing Phone 3, markanın ilk gerçek amiral gemisi olarak duyuruldu. Teknik özellikler açısından cihaz 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, Snapdragon 8s Gen 4 yonga seti, 5.500 mAh pil, 65W hızlı şarj, arkada üç adet 50 megapiksel kamera ve 50 megapiksel ön sensör bulunuyor.

    Nothing Phone 3

    Cihazın özelliklerine aşağıdan daha detaylı bir şekilde de göz atabilirsiniz:

    • Ekran: 1.260 x 2.800 piksel çözünürlük, 4.500 nit tepe parlaklık ve Gorilla Glass 7i korumasına sahip 6,67 inç AMOLED ekran, 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4
    • RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB depolama
    • Selfie kamerası: 50 MP ön kamera (81.2º, f/2.2)
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (f/1.68, OIS), 50 MP sensörlü periskop lens (3x optik zoom, f/2.68) ve 50 MP sensörlü (114º, f/2.2) ultra geniş lens
    • Bağlantı: 5G, Wi-Fi 6e, Bluetooth 6.0, GPS, NFC ve USB-C portu
    • Batarya kapasitesi: 65W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarj desteğine sahip 5.150 mAh Si/C pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 kullanıcı arayüzü
    • Boyutlar: 160,6 x 75,59 × 8,99 mm
    • Ağırlık: 218 gram

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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