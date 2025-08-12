Nothing Phone 3 nihayet Türkiye’de: İşte fiyatı ve özellikleri

Nothing'in amiral gemisi telefon modeli Türkiye pazarında raflarda boy göstermeye başladı.

Üst düzey özelliklere sahip Nothing Phone 3, 54 bin 999 TL'den ülkemizde tüketicilerle buluştu.

Cihaz yeni Glyph arayüzü, dörtlü 50 MP kamera sistemi ve üst düzey performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Nothing’in üst düzey teknik özellikleri ile öne çıkan telefonu nihayet ülkemize giriş yaptı. Geçtiğimiz haftalarda belirli ülkelerde satışa sunulan Nothing Phone 3 şu anda Türkiye pazarında resmi olarak mevcut durumda.

Siyah ve beyaz renk seçenekleriyle ülkemizde raflarda boy göstermeye başlayan performans canavarı akıllı telefon modeli göz alıcı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Hemen ilk bakışta rakiplerine nazaran ayırt edici bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz tüketicilerin beğenisine sunuldu.

Nothing Phone 3’ün Türkiye fiyatı ne kadar?

Yeni Nothing telefonu şu anda ülkemizden resmi olarak satın alınabiliyor. Nothing Phone 3 modelinin Türkiye fiyatı 54 bin 999 TL olarak duyuruldu.

Siyah ve beyaz olmak üzere çift renk seçeneğiyle listelenen model, 256 GB dahili depolama alanı ve 12 GB RAM kapasitesine sahip sürümüyle Türkiye’de mevcut.

Şimdilik ne yazık ki 16 GB RAM kapasiteli opsiyon stoklarda yer almıyor. Bununla birlikte Nothing’in Evofone aracılığıyla Türkiye’de resmi olarak satışlarını sürdürdüğünü de eklemekte fayda var.

Kısaca özetlemek gerekirse cihazın öne çıkan unsurları arasında göz alıcı fütüristik tasarımı, yeni Glyph arayüzü, dörtlü 50 MP kamera ve üst düzey performans yer alıyor. Nothing Phone 3’ün teknik özellikleri ile ilgili daha fazla detay için aşağıdaki tabloya göz atabilirsiniz.

Nothing Phone 3 teknik özellikleri