Neuralink düşünce gücüyle satranç oynama deneyinde başarılı oldu

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Neuralink şirketi önemli bir çalışmayla dikkatleri üzerine çekti. Şirketten gelen bilgilere göre beynine çip takılan hastanın implantasyonuyla alakalı ön sonuçlar paylaşıldı. Gerçekleştirilen deneyde hasta, düşünce gücüyle satranç oynadı. Ortaya çıkan sonuç ise birçok kişiyi şaşırttı.

Ocak ayının sonunda dünyada ilk defa bir insanın beynine çip yerleştiren Neuralink, bu çip sayesinde insan beyninin tıpkı bir akıllı telefon ya da bilgisayar gibi çalışabileceğini öne sürüyor. Daha önce Elon Musk çalışmaların başarıyla ilerlediğini ifade etmişti. Gelen son bilgiler ise beklentileri fazlasıyla aşmış gibi görünüyor.

Beynine çip yerleştirilen hasta düşünce gücüyle satranç oynadı

Neuralink’in resmi X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yayınlanan videoda, sert bir dalış kazası yüzünden omuzlarının yukarısı felç kalan 29 yaşındaki Noland Arbaugh adlı gönüllü karşımıza çıkıyor. X’te gerçekleştirilen canlı yayında şirket, Arbaugh’un sadece zihnini kullanarak çeşitli komutlardan yararlandığı ve bu sayede düşünce gücüyle satranç oynayabildiği görülüyor.

Paylaşılan videoda denek, fare imlecini beyniyle kontrol ederken, aynı zamanda satranç taşlarını da ekranda istediği gibi hareket ettirebiliyor. Bunların yanı sıra saatler boyunca çeşitli oyunlar oynayabildiği belirtilen Arbaugh, yalnızca ekipmanı şarj etmek için durmak zorunda kaldığını dile getiriyor.

Deneyde bazı küçük sorunlar meydana geldi

Arbaugh deneyin başarılı bir şekilde sonuçlanmasına rağmen yine de bazı sıkıntılarla karşılaştıklarını bildirdi. Hala daha geliştirilmesi gereken çok fazla unsur olduğunu belirten denek, yine de bu testlerde yer almanın kendisi adına büyük bir değişiklik yarattığını paylaştı.

Bilim dünyasında çığır açmayı vaat eden Neuralink, gerçekleştirilen bu etkileyici deneyi ve başarılı sonuçlarını X canlı yayınında tüm dünyaya sergiledi. Ancak maalesef ki şimdiye kadar şirketten testlerin nasıl yürütüldüğü konusunda herhangi bir bilgi gelmedi.

Şirketin bu noktada kapalı bir iletişim sergilemesi, pek çok kişi tarafından eleştirilen bir unsur olarak biliniyor. Deneylerini daha kapalı bir şekilde gerçekleştiren Neuralink, beyin implantı çalışmalarıyla alakalı sadece ara ara küçük bilgilendirmelerde bulunuyor.

Neuralink çalışmalarına son sürat devam ediyor

The Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre bilim dünyasında ilgiyle takip edilen bu gelişme, daha önce eşi benzerine rastlanmamış bir çalışma olarak nitelendiriliyor.

2023 yılının ortalarına kadar ABD’de insanlar üzerinde testler gerçekleştirme konusunda izin alamayan şirket, daha önce yalnızca hayvanlar üzerinde beyin implantı testleri sağlıyordu. Bu yılın Ocak ayında ise ilk kez bir insan bu çalışmalarda yer aldı ve dünyada ilk defa bir insanın beynine çip yerleştirildi.

Neuralink’ten gelen bilgilere göre şu anda testler tüm hızıyla ve başarıyla devam ediyor. Şu ana dek hiçbir olumsuz faktörle karşı karşıya gelmediklerini aktaran ekip, mevcut hataları da hızla çözmeye odaklanıyor.