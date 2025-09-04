Menüyü Kapat
    Netflix’ten yeni özellik: Favori sahnelerinizi ölümsüzleştirin

    Netflix, kullanıcıların en sevdikleri sahneleri kişiselleştirilmiş klipler haline getirmesine olanak tanıyan yeni özelliğini sundu.
    Netflix
    • Netflix, geçen yıl duyurulan "Klip" özelliğini daha kişiselleştirilmiş bir hale getiriyor.
    • Kullanıcılar artık sevdikleri sahneleri başlangıç-bitiş noktası belirleyerek kısa klip videolarına dönüştürebilecek.
    • Bu klipler sosyal medya üzerinden de paylaşılabiliyor.

    Popüler dijital streaming platformu Netflix, kullanıcıların özel uzunlukta klipler oluşturup paylaşmalarına veya daha sonra izlemek üzere kaydetmelerine olanak tanıyan yeni bir özellik ile karşımıza çıktı. Dikkat çeken bu yenilik, esas olarak 2024 sonlarında kullanıma sunulan ve yayın platformunda bulunan dizi/filmlerden favori sahneleri paylaşmak için tasarlanan özelliğin bir evrimini temsil ediyor.

    The Verge’e göre aradaki temel fark ise abonelerin klibi favori olarak kaydetmeden önce tam olarak nerede başlayıp nerede bittiğini seçebilmelerinde yatıyor. Fakat mantık yine de aynı kalıyor. Kullanıcılar sahneyi başkalarıyla paylaşabiliyor ya da daha sonra tekrar izleyebiliyor.

    Netflix klipleri artık kişiselleştirilebiliyor

    Yeni özelliği etkinleştirmek için bir içeriği izlerken oynatma kontrollerini görüntülemek üzere ekrana dokunun. Sol alt köşede bir makas simgesi belirecek. Bu simgeyi seçtiğinizde, video bölümünün istenen uzunluğunu ayarlamak için kontroller içeren özel bir sayfa açılacak.

    Netflix’in açıkladığı detaylara göre arayüz, içeriğin geri kalanından ayırmak istediğiniz dizinin başlangıç ​​ve bitiş noktalarını hassas bir şekilde tanımlamanıza olanak tanıyor. Bu sayede kaydedilecek video bölümü üzerinde tam kontrol sağlanıyor.

    Netflix klip
    Görsel: Netflix

    Sahnenizin başlangıç ​​ve bitiş noktalarını ayarladıktan sonra, paylaşım sayfasına erişmek için “Kaydet” düğmesine dokunun. Sonraki ekranda klibi paylaşabileceğiniz tüm desteklenen platformlar görüntülenecek. Buradan klibi istediğiniz kişiyle paylaşabilirsiniz.

    Dizi otomatik olarak Favoriler bölümünüze kaydedildiği için orijinal film veya bölüm içinde arama yapmanıza gerek kalmadan istediğiniz zaman tekrar görüntüleyebilirsiniz.

    Yeni özellik Wednesday 2. sezonla birlikte geldi

    Netflix’in resmi duyurusunda örnek olarak Wednesday dizisi kullanıldı. Bu tanıtım tercihi tesadüf değil. Özelliğin lansmanı, dizinin yeni sezonunun ikinci kısmının yayınlanmasıyla aynı zamana denk geliyor.

    Psişik yeteneklere sahip Wednesday Addams’ın hikayesine odaklanan dizi Alfred Gough ve Miles Millar imzası taşıyor. İzlenme rekorlarına imza atan dizide usta yönetmen Tim Burton da yönetici yapımcı olarak yer alıyor.

    Dizinin oyuncu kadrosunda Jenna Ortega, Gwendoline Christie, Riki Lindhome, Jamie McShane, Hunter Doohan, Percy Hynes White, Emma Myers, Joy Sunday, Georgie Farmer, Naomi J. Ogawa, Christina Ricci, Catherine Zeta-Jones ve Luis Guzmán gibi yıldızlar bulunuyor.

    Dizinin yapımcıları ayrıca yakın zaman önce merakla beklenen üçüncü sezonun varlığını da doğruladı. Fakat elbette ki şimdilik sıradaki sezonun yayın tarihi belli değil.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

