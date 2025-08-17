Fenomen Netflix dizisi Wednesday, 2. sezonu ile izlenme rekoru kırdı

Netflix'in popüler dizisi Wednesday'in 2. sezonunun ilk kısmı yayınlandı.

Dizi, ilk haftasında 50 milyon izlenmeye ulaşarak en büyük İngilizce açılış rekorunu kırdı.

Wednesday 2. sezonu, yeni bir cinayet gizemini çözmeye çalışan ana karakterin hikayesini konu alıyor.

Netflix’in dünya çapında bir fenomene dönüşen gençlik dizisi Wednesday, üç yıl aradan sonra ekranlara muhteşem bir dönüş yaptı. Gizem ve gerilim dolu hikayesiyle ilk sezonuyla izleyiciyi ekrana kilitleyen dizi, merakla beklenen 2. sezonunun ilk kısmıyla 6 Ağustos’ta yayınlandı. Dizi, daha ilk haftasından yakaladığı izlenme oranıyla, beklentileri fazlasıyla karşıladığını kanıtladı.

Wednesday, Netflix tarihinin en büyük İngilizce açılışını yaptı

Indie Wire’ın haberine göre, Wednesday’in 2. sezonu, daha ilk haftasından 50 milyon izlenmeye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. Dizinin 2022 yılının Kasım ayında 50.1 milyon izlenmeyle rekor kıran ilk sezonunun açılış performansıyla neredeyse aynı seviyede.

Ancak o dönemde Netflix, izlenme sayısını değil, izlenme saatlerini takip ediyordu. Bu nedenle, ilk sezonun tüm sekiz bölümü tek seferde yayınlanmasına rağmen, 2. sezonun bu performansı daha da dikkat çekici bir veri olarak karşımızda duruyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Squid Game’in 2. sezonu 68 milyon izlenmeyle rekoru elinde tutarken, bu yaz yayınlanan yeni sadece 46.3 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Wednesday’in 2. sezonu, bu rakamla Netflix’in İngilizce yapımları arasında en büyük açılış rekoruna imza attı. Dizi ayrıca 91 farklı ülkede bir numaraya ulaşarak bir başka rekora daha ulaşmış vaziyette.

Dizinin ilk sezonu da bu hafta Netflix listelerine geri dönerek 8.6 milyon izlenme ile ikinci sıraya yerleşti. İlk sezon, 22 haftadır ilk 10’da yer alıyor ve ilk 91 gününde 252.1 milyon izlenme ile Netflix’in tüm zamanların en popüler İngilizce dizisi olma ünvanını koruyor. Wednesday’in 2. sezonunun iki kısma ayrılması, sezonun ortasında yeni izleyicilerin ilgisini çekmek için iyi bir strateji olabilir ve 1. sezonun rekorunu geçmesi sürpriz olmaz.

Wednesday Addams, yeni bir cinayet gizemini çözüyor

Dizinin yeni sezonunda Wednesday Addams, Nevermore yatılı okulunda yeni bir cinayet gizemiyle karşı karşıya kalıyor. Bir karga sürüsü tarafından işlenen cinayetleri araştıran Wednesday, aynı zamanda kendisine ölümcül bir saplantı duyan bir takipçinin de hedefi haline geliyor.

Dizinin yaratıcıları Miles Millar ve Alfred Gough’a, iki bölümü yöneten usta yönetmen Tim Burton da eşlik etti. Öte yandan Indie Wire eleştirmenleri, üç yıllık gecikme ve sezonun ikiye bölünmesinin yanı sıra, cinayet gizeminin “geleneksel ve sıradan” olmasından da rahatsız olduklarını belirtti.