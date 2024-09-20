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    Netflix’ten Black Mirror 7. sezon oyuncu kadrosu ve tanıtım videosu geldi

    Netflix bugün Geeked Week 2024 etkinliğinde Black Mirror 7. sezon oyuncu kadrosu ve tanıtım videosu ile karşımıza çıktı.

    Netflix platformu Geeked Week 2024 etkinliğinde Black Mirror dizisinin 7. sezon tanıtım videosunu yayınladı. Aynı zamanda şirket, merakla beklenen yeni sezonun oyuncu kadrosunu da duyurdu. Dizinin yedinci sezon yayın tarihi ne yazık ki henüz kesinleşmese de heyecan uyandıran bilim kurgu serisinin yeni bölümlerinin 2025 yılında geleceği biliniyor.

    Black Mirror 7. sezon yeni bölümleri pek çok Netflix kullanıcısı tarafından heyecanla bekleniyor. Antolojik dizi şu anda Netflix’in en popüler dizileri arasında gösteriliyor. Dizinin 6. sezonu geçtiğimiz yılın Haziran ayında ekranlara gelmişti. Bu yılı boş geçeceği anlaşılan dizi, muhtemelen yine 2025’in yaz aylarında karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

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    Black Mirror 7. sezon tanıtım videosu paylaşıldı

    Netflix bugün Black Mirror yeni sezonu ile ilgili beklenen haberi verdi. Şirket, X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yayınlamış olduğu paylaşımda şimdiden dizinin hayranları için büyük bir beklenti oluşturdu. Paylaşılan gönderide herhangi bir detay bulunmasa da yalnızca yeni bölümlerin 2025 yılında geleceğine dair kısa bir nota yer verildi. Merakla beklenen dizinin yeni sezon teaser videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

    Black Mirror 7. sezon oyuncu kadrosu da belli oldu. Açıklanan bilgilere göre heyecanla beklenen yeni sezonda Awkwafina (Shang-Chi), Billy Magnussen (Game Night), Cristin Milioti (Fargo), Emma Corrin (Deadpool & Wolverine), Issa Rae (American Fiction), Paul Giamatti (Sideways), Peter Capaldi (Doctor Who), Rashida Jones (Parks and Recreation), Harriet Walter (Succession), Jimmi Simpson (Westworld), Milanka Brooks (Mum And I Don’t Talk Anymore), Patsy Ferran (Firebrand), Lewis Gribben (Blade Runner 2099), Osy Ikhile (Citadel), Siena Kelly (Domino Day), Rosy McEwen (Blue Jean), Chris O’Dowd (Bridesmaids), Paul G. Raymond (Horrible Histories) ve Tracee Ellis Ross (Black-ish) gibi yıldız isimler yer alacak.

    6 sezonda toplam 6 kez Emmy adaylığı elde etmeyi başaran dizi, Charlie Brooker yapımcılığında yeni sezonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen sezonun toplamda 6 bölümden oluşacağı ifade ediliyor. Aynı zamanda bu sezonda 2017 yılında karşımıza çıkan 4. sezonda yer alan USS Callister bölümünün devam hikayesinin de yer alacağı vurgulanıyor. Böylelikle dizi ilk kez bir bölümün devamını izleyicilere sunmayı planlıyor.

    Peki ya siz Black Mirror 7. sezon tanıtım videosu ve oyuncu kadrosu ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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