Samsung ve Netflix’ten özel KPop Demon Hunters koleksiyonu

Samsung ve Netflix, KPop Demon Hunters hayranları için özel bir koleksiyon hazırladı.

Galaxy Store'da yayınlanan bu koleksiyon, 12 Eylül'e kadar ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Koleksiyonda yer alan parçalar arasında KPop Demon Hunters temaları ve duvar kağıtları bulunuyor.

Samsung ve Netflix, Galaxy telefon kullanıcıları için ücretsiz bir ‘KPop Demon Hunters’ koleksiyonu sunuyor. İki büyük firma, yeni tema ve duvar kağıdı setiyle dikkatleri üzerine çekti. Mevcut içerik, Türkiye de dahil olmak üzere belirli pazarlardaki Galaxy Store’da mevcut durumda.

Koleksiyonun tamamı orijinal eserin yaratıcı yönüyle uyumlu bir estetik sunacak şekilde tasarlandı. Seçkide kilit ve ana ekranları, Always On Display (AOD), aramaları, mesajları ve simgeleri kapsayan 11 görünüm bulunuyor. Ayrıca kurgusal K-pop grubu HUNTRIX’i ve Rumi, Zoey, Jinu, Derpy ve Sussie gibi karakterlerin yer aldığı on duvar kağıdını içeren bir paket de yer alıyor.

Tema seti yalnızca Android 15 veya üzeri sürümlere sahip Galaxy telefonlarda çalışıyor. Fakat tabletler gibi bazı modellerde çalışmayabileceği vurgulanıyor. Duvar kağıtları ise işletim sistemi sürümünden bağımsız olarak tüm Galaxy cihazlarıyla uyumlu geliyor.

Erişim bir tanıtım sayfası üzerinden sağlanırken, kilidi açmak için yayın platformunun uygulamasını kullanmak gerekiyor. Samsung ve Netflix işbirliğinde hayata geçirilen bu girişim, içerik tabanlı kişiselleştirme sunmayı amaçlıyor. Özel KPop Demon Hunters koleksiyonu 12 Eylül’e kadar geçerliliğini koruyor.

Samsung-Netflix’in KPop Demon Hunters seti nasıl indirilir?

İçeriğe erişmek için platform uygulamasına sahip olan kullanıcılar uygulamayı açıp Samsung mağazasındaki ilgili sayfaya erişebilir.

Uygulamayı henüz edinmemiş olanlar ise indirmek için Galaxy Store’a yönlendirilecek. Kurulumdan sonra “KPop Demon Hunters” temasını ve duvar kağıdını ücretsiz indirmek için uygulamayı açmanız yeterli olacak.

Samsung ve Netflix işbirliğiyle duyurulan özel KPop Demon Hunters koleksiyonu şu anda Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Almanya, Brezilya, Meksika, Kanada, Hong Kong, Tayvan, Endonezya ve Türkiye’de mevcut.

Son olarak bu tema ve duvar kağıtlarının dönemsel, yani geçici olduğunu belirtmekte fayda var. Dolayısıyla Samsung veya Netflix’teki şartlar sebebiyle önceden haber verilmeksizin ya da sorumluluk üstenilmeksizin setteki parçaların herhangi bir zamanda değiştirilebileceği veya tamamen geri çekilebileceği vurgulanıyor.