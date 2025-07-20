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    Netflix’in 2025-2026 yayın takvimi açıklandı

    Netflix platformu 2025-2026 yayın takvimi ile karşımıza çıktı. Önümüzdeki yılın sonuna kadar birçok heyecan verici dizi-film karşımıza çıkacak.
    Netflix
    • 2025-2026 yayın döneminde Netflix birbirinden kaliteli yapımları karşımıza çıkarmak istiyor.
    • Bunlar arasında Stranger Things 5 gibi sevilen bazı yapımların yeni sezonları da yer alıyor.
    • Ayrıca Knives Out serisinin üçüncü filmi "Wake Up Dead Man", Guillermo del Toro imzalı Frankenstein ve Matt Damon/Ben Affleck imzalı The Rip de şimdiden heyecanla bekleniyor.

    Netflix CEO’su Ted Sarandos firmanın son üç aylık raporunda, yayın hizmetinin yaklaşan yapımları hakkında heyecan verici ayrıntılar paylaştı. 2025 sonu (Stranger Things 5. sezon dahil) ve 2026 boyunca (One Piece!) yayınlanması planlanan önemli dizi/filmler açıklandı.

    Sarandos’dan gelen detaylar, platformun birbirinden ilgi çekici yapımlara ev sahipliğinde bulunacağına işaret ediyor. Sevdiğimiz birçok dizi yeni sezonlarıyla tekrardan karşımıza çıkmaya hazırlanırken, aynı zamanda ilgi uyandıran yepyeni dizi/film projelerinin de yolda olduğu anlaşılıyor.

    Netflix’e gelecek yeni dizi-filmler belli oldu

    Netflix’ten gelen resmi bilgilere göre çok yakında platforma birçok heyecan verici dizi-film dahil edilecek. Sarandos, 2025 yılı için film programını “belki de şimdiye kadar beklenen en büyük program” olarak nitelendirdi.

    Sarandos’a göre yakında platformda listelenmeye başlayacak öne çıkan bazı filmler şunlar:

    • Happy Gilmore 2
    • Knives Out 3
    • Jay Kelly (Noah Baumbach tarafından yönetilecek)
    • Frankenstein (Guillermo del Toro tarafından yönetilecek)
    • A House of Dynamite (Kathryn Bigelow tarafından yönetilecek)
    • The Rip (Ben Affleck ve Matt Damon başrollerde yer alacak)

    Bunun yanı sıra Netflix, 2025 yılı sonuna kadar yayınlanması planlanan öne çıkan dizilerini de paylaştı:

    • Wednesday 2. sezon
    • Stranger Things 5. sezon
    • Untamed (Eric Bana imzalı yeni bir gizem ve cinayet dizisi)
    • Leanne (Leanne Morgan imzalı yeni komedi dizisi)

    Tüm bunların yanı sıra sene sonuna dek The Witcher, The Diplomat ve A Man on the Inside dizilerinin yeni sezonları da izleyicilerle buluşacak. Ayrıca yepyeni birçok orijinal iş de izleyicilerin erişimine sunulacak.

    2026 yılında Netflix’ten neler bekleniyor?

    Netflix lideri Sarandos, 2026 yılında ekranlara gelmesi beklenen üç büyük filme dikkat çekti:

    • Enola Holmes 3
    • The Chronicles of Narnia (Greta Gerwig tarafından uyarlanacak)
    • Apex

    2026 yılında yeni sezonlarıyla seyirci karşısına çıkması beklenen popüler Netflix dizileri şunlar:

    • Bridgerton
    • One Piece
    • Avatar: The Last Airbender
    • The Gentlemen
    • The Four Seasons
    • Running Point
    • Beef 3
    • Body Problem
    • Love Is Blind
    • Outer Banks
    • Lupin
    • Berlin
    • 100 Years of Solitude

    Netflix ayrıca 2026’da birçok orijinal dizi de sunacak. Bu projeler arasında aşağıdaki isimler yer alıyor:

    • Man on Fire
    • Little House on the Prairie
    • The Boroughs
    • The Human Vapor
    • Operation Safed Sagar
    • Can This Love Be Translated?
    • Wonka’s Golden Ticket
    • Star Search

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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