Harry Potter dizisinde Weasley ailesini canlandıracak oyuncular belli oldu

HBO, Harry Potter dizisinde Weasley ailesine hangi oyuncuların hayat vereceğini doğruladı.

Dizinin ana oyuncu ekibinin büyük bir çoğunluğu nihayet netlik kazanmış oldu.

Merakla beklenen dizi 2027 yılında HBO Max ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

HBO, 2027 yılında prömiyeri yapılması planlanan Harry Potter dizisinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş doğrulanmaya devam ediyor. Şirket bugün projeye katılan bazı yeni isimleri de doğruladı.

Öne çıkan isimler arasında, J.K. Rowling tarafından yaratılan hikayenin ana karakterleri olan Weasley ailesinden dört çocuğun yorumcuları açıklandı. Merakla beklenen projeye dair son detaylar, unutulmaz serinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

HBO’nun Harry Potter dizisinin oyuncuları netleşiyor

HBO’dan gelen son bilgilere göre Tristan Harland ve Gabriel Harland ikizler Fred ve George’u canlandıracak. Ruari Spooner Percy’yi ve Gracie Cochrane ise Ginny Weasley’i canlandıracak.

Deadline’a göre bu dikkat çekici duyuru, daha önce açıklanan Alastair Stout’un Ron Weasley rolüne seçilmesini tamamlayarak neredeyse tüm aile çekirdeğini sağlamlaştırıyor.

Çocuklara ek olarak, Katherine Parkinson ailenin reisi Molly Weasley’i canlandıracak. Ailenin babası Arthur ve kardeşleri Bill ve Charlie’nin rolleri henüz belirlenmedi. Bu duyuruların yakında yapılması ve Weasley’lerin ana kadrodaki temsilinin tamamlanması bekleniyor.

Weasley’lerin varlığı uyarlama için bir temel olarak kabul ediliyor. Fred, George, Bill ve Percy birçok anlatı örgüsünde önemli bir rol üstlenirken, Ginny de Sırlar Odası’ndan itibaren önemli bir rol oynuyor ve ayrıca Harry’nin de partneri olarak karşımıza çıkıyor.

Diğer karakterlere kimler hayat verecek?

HBO’nun Harry Potter dizisi için oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor. Şu anda Harry Potter ve Hermione Granger da dahil olmak üzere netlik kazanmış diğer isimler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Dominic McLaughlin: Harry Potter

Harry Potter Arabella Stanton: Hermione Granger

Hermione Granger Paapa Essiedu: Profesör Snape

Profesör Snape John Lithgow: Dumbledore

Dumbledore Janet McTeer: Minerva McGonagall

Minerva McGonagall Nick Frost: Hagrid

Dizinin yapımcıları Francesca Gardiner ve Mark Mylod proje gelişimine dair şunları söyledi:

“Oyuncu yönetmenlerimiz Lucy Bevan ve Emily Brockmann liderliğindeki olağanüstü bir arayışın ardından, Harry, Hermione ve Ron’u bulduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu üç eşsiz oyuncunun yeteneği görülmeye değer ve dünyanın ekranda birlikte bu sihirlerine tanık olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Seçmelere katılan on binlerce çocuğa teşekkür etmek istiyoruz. Oradaki genç yetenekleri keşfetmek gerçek bir zevkti.”

İlk kez 2023 yılının Nisan ayında resmi olarak duyurulan Harry Potter dizisi 2027’de HBO Max ekranlarında izleyicilerle buluşturacak.