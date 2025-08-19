Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Haberler Kültür & Sanat

    Harry Potter dizisinde Weasley ailesini canlandıracak oyuncular belli oldu

    2027 yılında HBO Max platformunda yayınlanması beklenen Harry Potter dizisinde Weasley ailesine hayat verecek oyunlar açıklandı.
    Harry Potter
    • HBO, Harry Potter dizisinde Weasley ailesine hangi oyuncuların hayat vereceğini doğruladı.
    • Dizinin ana oyuncu ekibinin büyük bir çoğunluğu nihayet netlik kazanmış oldu.
    • Merakla beklenen dizi 2027 yılında HBO Max ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

    HBO, 2027 yılında prömiyeri yapılması planlanan Harry Potter dizisinin oyuncu kadrosu yavaş yavaş doğrulanmaya devam ediyor. Şirket bugün projeye katılan bazı yeni isimleri de doğruladı.

    Öne çıkan isimler arasında, J.K. Rowling tarafından yaratılan hikayenin ana karakterleri olan Weasley ailesinden dört çocuğun yorumcuları açıklandı. Merakla beklenen projeye dair son detaylar, unutulmaz serinin hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.

    HBO’nun Harry Potter dizisinin oyuncuları netleşiyor

    HBO’dan gelen son bilgilere göre Tristan Harland ve Gabriel Harland ikizler Fred ve George’u canlandıracak. Ruari Spooner Percy’yi ve Gracie Cochrane ise Ginny Weasley’i canlandıracak.

    Deadline’a göre bu dikkat çekici duyuru, daha önce açıklanan Alastair Stout’un Ron Weasley rolüne seçilmesini tamamlayarak neredeyse tüm aile çekirdeğini sağlamlaştırıyor.

    Harry Potter dizisi
    Fred ve George Weasley olarak Tristan ve Gabriel Harland, Percy Weasley olarak Ruari Spooner ve Ginny Weasley olarak Gracie Cochrane. Ön planda: Alastair Stout

    Çocuklara ek olarak, Katherine Parkinson ailenin reisi Molly Weasley’i canlandıracak. Ailenin babası Arthur ve kardeşleri Bill ve Charlie’nin rolleri henüz belirlenmedi. Bu duyuruların yakında yapılması ve Weasley’lerin ana kadrodaki temsilinin tamamlanması bekleniyor.

    Weasley’lerin varlığı uyarlama için bir temel olarak kabul ediliyor. Fred, George, Bill ve Percy birçok anlatı örgüsünde önemli bir rol üstlenirken, Ginny de Sırlar Odası’ndan itibaren önemli bir rol oynuyor ve ayrıca Harry’nin de partneri olarak karşımıza çıkıyor.

    Diğer karakterlere kimler hayat verecek?

    HBO’nun Harry Potter dizisi için oyuncu kadrosu netleşmeye devam ediyor. Şu anda Harry Potter ve Hermione Granger da dahil olmak üzere netlik kazanmış diğer isimler şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    • Dominic McLaughlin: Harry Potter
    • Arabella Stanton: Hermione Granger
    • Paapa Essiedu: Profesör Snape
    • John Lithgow: Dumbledore
    • Janet McTeer: Minerva McGonagall
    • Nick Frost: Hagrid
    Harry Potter dizisi
    Hermione Granger (Arabella Stanton), Harry Potter (Dominic McLaughlin) ve Ron Weasley (Alastair Stout)

    Dizinin yapımcıları Francesca Gardiner ve Mark Mylod proje gelişimine dair şunları söyledi:

    “Oyuncu yönetmenlerimiz Lucy Bevan ve Emily Brockmann liderliğindeki olağanüstü bir arayışın ardından, Harry, Hermione ve Ron’u bulduğumuzu duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.

    Bu üç eşsiz oyuncunun yeteneği görülmeye değer ve dünyanın ekranda birlikte bu sihirlerine tanık olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Seçmelere katılan on binlerce çocuğa teşekkür etmek istiyoruz. Oradaki genç yetenekleri keşfetmek gerçek bir zevkti.”

    İlk kez 2023 yılının Nisan ayında resmi olarak duyurulan Harry Potter dizisi 2027’de HBO Max ekranlarında izleyicilerle buluşturacak.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.