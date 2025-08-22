HBO Max, Türkiye’de Netflix’i geride bırakarak zirveye yerleşti

HBO Max, 2025'in 2. çeyreğinde Türkiye'de en popüler dijital platform oldu.

BluTV'nin yerini alan HBO Max, Netflix'in tahtına oturmayı başardı.

Listenin geri kalanını sırasıyla Amazon Prime Video, Disney+, MUBI, YouTube Premium ve Exxen tamamlıyor.

Türkiye’de 2025 yılının ikinci çeyreğinde en popüler dijital platformlar belli oldu. JustWatch ekibi SVOD pazar payı verilerini açıkladı. Sıralamada dikkat çekici bazı değişiklikler gözden kaçmadı.

Raporun detaylarına göre Türkiye’de dijital platform pazarında zirvedeki isim el değiştirdi. Uzun bir süre ülkemizde en çok kullanılan seçenek olan Netflix, Nisan ayında BluTV’nin yerini alarak büyük bir dönüşüm geçiren HBO Max’e koltuğunu kaptırdı.

2025’in 2. çeyreğinde Türkiye’de en popüler dijital platformlar

2025 yılının ikinici çeyreğinde HBO Max platformu yüzde 28’lik pazar payı ile Türkiye’de liderliğe oturdu. Netflix ise yüzde 24 payla ikinci basamakta yerini aldı.

Üçüncü basamakta yüzde 19 payla Amazon Prime Video karşımıza çıkıyor. Disney+ ise yüzde 13’le dördüncülüğe oturuyor.

Listenin alt sıralarını MUBI (yüzde 7), YouTube Premium (yüzde 3) ve Exxen (yüzde 1) gibi platformlar tamamlıyor.

Raporun detaylarına göz attığımızda, HBO Max’in lansman sonrası büyük bir popülarite yakaladığı ve Haziran sonunda zirveye oturduğu vurgulanıyor.

Netflix ve Amazon Prime Video’nun ise küçük ama istikrarlı bir düşüş eğiliminde olduğu aktarılıyor. Disney+ ilk yarıda kullanıcıların ilgisini kaybederken; MUBI, YouTube Premium ve Exxen ise sabit seviyelerde kaldı.

BluTV geçen yılın son çeyreğinde yüzde 35 pazar payıyla zirvedeydi. Netflix geçen yılın sonunda yüzde 29 pazar payına sahipken, bu oran yüzde 24’e geriledi.

Amazon Prime Video’da yüzde 1’lik minik bir düşüş görüldü. Disney ise yüzde 20’den yüzde 13’e sert bir düşüş ile karşılaştı.

Son olarak 2025’in ilk çeyreğinde Türkiye’de en popüler dijital platformlar raporuna da göz atabilirsiniz.