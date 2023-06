Netflix 101: Nasıl abone olunur, nasıl iptal edilir ve fiyatı ne kadar?

Dünya çapında milyonlarca aboneye sahip olan popüler dijital streaming platformu Netflix her geçen gün büyümeye devam ediyor. Her yaştan seyirciye hitap etmeyi başaran geniş bir içerik kütüphanesine ev sahipliğinde bulunan platform, kullanıcıların izleme alışkanlıklarını değiştirerek yeni bir seyir deneyimine kapı aralıyor. Yenilikçi yaklaşımı, listelenen sayısız lisanslı içerik ve üretmiş oldukları birbirinden ilgi çekici orijinal dizi-filmleri ile beğeni toplayan servis, kullanıcı dostu hizmet politikasıyla adından sıkça söz ettiriyor. Peki ya Netflix fiyatı ne kadar? Netflix’e nasıl abone olunur ve Netflix’te abonelik iptali nasıl yapılır?

Son derece esnek bir yapıya sahip olan platform, hızlı bir şekilde kayıt olup sınırsız sayıda içeriğe ulaşmanıza katkıda bulunurken, elbette ki aynı şekilde pratik olarak aboneliğinizi iptal etmenize yardımcı oluyor. Kaliteli içerikleri ve kullanışlı arayüzüyle rakiplerini geride bırakan Netflix ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için bir araya getirdik. İşte ayrıntılar…

Netflix nedir ve nasıl kullanılır?

Dijital yayıncılık konusunda adeta bir dönüm noktası olarak kabul edilen Netflix, ilk olarak 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde hizmet vermeye başladı. Başlangıçta yalnızca bir DVD kiralama hizmeti olan şirket, 2007’ye kadar bu şekilde çalışmayı sürdürdü. Fakat 2007 yılında önemli bir değişime imza atıldı ve online yayın modeline geçildi. Bu sayede rakiplerine ilham kaynağı olan ve yeni bir döneme işaret eden firma, internet bağlantısına sahip olan herhangi bir cihaz aracılığıyla istediğiniz zaman istediğiniz içeriği tüketebileceğiniz bir hizmet haline geldi.

Netflix şu anda bilgisayar, akıllı telefon, tablet, oyun konsolu ve akıllı televizyon gibi pek çok platformda rahatlıkla kullanılabiliyor. Ancak uygulamayı kullanmak için bir aboneliğe sahip olmanız gerekiyor. Ne yazık ki ücretsiz bir şekilde yararlanamayacağınız bu streaming ağı, aylık ya da yıllık olarak ödeyebileceğiniz belirli bir ücret karşılığında sınırsız içeriğiyle hizmet veriyor.

Rakiplerine kıyasla kullanıcı deneyimi noktasında çok daha başarılı bulunan Netflix, bu konuda sıkı bir şekilde çalışıyor ve sürekli olarak güncelleniyor. Kullanıcılar kişisel profiller oluşturup izleme alışkanlıklarını ve tercihlerini kayıt edebiliyor. Bu sayede ana sayfa üzerinden yapay zeka algoritması sayesinde sürekli bir şekilde kullanıcılara öneriler sunuluyor. Böylelikle seyircilerin yeni bir dizi ya da film keşfetmelerine katkıda bulunuluyor.

Tüm içeriklerinde Türkçe altyazı desteği sunan Netflix, aynı zamanda birçok dizi, film ve belgesel içeriğinde Türkçe dublaj desteğine de ev sahipliğinde bulunuyor. Seyir deneyimi sırasında kullanıcıların duraklatma, geri alma ya da ileri sarma gibi kullanışlı kontrol tuşlarından faydalanabilmesine izin veriliyor. Ayrıca farklı cihazlarda izlemeye başladığınız içerikleri kaldığınız yerden devam etmenize de imkan sağlanıyor. Tüm bu unsurları başarıyla bir araya getiren platform, kullanıcıların takdirini de arkasına alıyor.

Netflix’i kim kurdu? Sahibi kim?

Netflix, Reed Hastings ve Marc Randolph tarafından 1997 yılında kuruldu. Her iki kurucu isim de girişimci ruha sahip olmaları ile öne çıkarken, aynı zamanda günümüzde televizyon izleme deneyimini kökten değiştiren bir iş modeline de imza attı.

8 Ekim 1960 tarihinde Boston, Massachusetts’te doğan Reed Hastings, Kaliforniya Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Matematik alanında uzman bir isim olan Hastings, öğrenimine Stanford Üniversitesi’nde devam etti. Matematik dalında yüksek lisans yaptıktan sonra analitik becerilerini geliştirmeye odaklandı. Tüm bunlar daha sonra Hastings’e girişimcilik alanında büyük bir katkı sağlamış oldu.

Marc Randolph ise 29 Nisan 1958’de Chappaqua, New York’ta dünyaya geldi. Kurumsal anlamda pazarlama ve iş stratejileri noktasında uzman bir isim olarak tanınan Randolph, Hamilton College’dan mezun oldu. Kariyerini mühendislik alanında inşa eden isim, sonrasında pazarlama ve iş geliştirme dünyasına odaklandı. Girişimcilik ruhunu keşfeden iş insanı, bu sayede pek çok farklı projeye imza atmayı başardı.

1997 yılında posta yoluyla DVD kiralama hizmeti olarak Netflix’i hayata geçiren Reed Hastings ve Marc Randolph, platforma Kibble adını verdi. Sonrasında ise şirketin internet üzerinden online yayıncılık alanına geçiş yapmasıyla birlikte “internet” ve “film” kelimelerinin birleşiminden oluşan Netflix adı verildi.

Netflix fiyatı ne kadar? (2023)

Netflix fiyatı için şu anda karşımıza üç adet paket seçeneği çıkıyor. Bunlardan ilki en düşük fiyat etiketine sahip olan Temel paket olurken, orta basamakta Standart paket ve en pahalı seçenek olarak ise Özel paketi bulunuyor. Tüm bu paketlere aylık bir şekilde abone olabiliyorsunuz.

Temel (63,99 TL): İyi – HD (720p) video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV’de reklamsız izleyin. 1 cihazda indirme özelliğinden faydalanın.

İyi – HD (720p) video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV’de reklamsız izleyin. 1 cihazda indirme özelliğinden faydalanın. Standart (97,99 TL): Yüksek – Full HD (1080p) video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV’de reklamsız izleyin. 2 cihazda indirme özelliğinden faydalanın.

Yüksek – Full HD (1080p) video kalitesi. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV’de reklamsız izleyin. 2 cihazda indirme özelliğinden faydalanın. Özel (130,99 TL): En Yüksek – Ultra HD (4K) ve HDR video kalitesi. Konumsal ses özelliğini içerir. İstediğiniz telefonda, tablette, bilgisayarda veya TV’de reklamsız izleyin. 6 cihazda indirme özelliğinden faydalanın.

Netflix ücretsiz deneme üyeliği nasıl alınır?

Netflix ne yazık ki 2020 yılında Türkiye de dahil olmak üzere pek çok ülkede ücretsiz deneme üyeliği hizmetini sona erdirdi. Bilindiği üzere daha önce şirket, 30 gün boyunca yeni kullanıcıların platformdan bedava olarak yararlanabilmesine izin veriyordu. Fakat firma, bazı kullanıcıların bu durumu suiistimal ettiğini gerekçe göstererek söz konusu kampanyasını sonlandırdı. Dolayısıyla şu anda bu seçenekten faydalanmanız maalesef mümkün değil. En ucuz Netflix paketi fiyatı 63,99 TL’den karşımıza çıkmaktadır. Yeni kullanıcılar için en ideal seçenek bu gibi görülüyor.

Netflix aboneliği nasıl alınır?

Netflix’e abone olmak için pek çok ilgi çekici sebep bulunuyor. Hiç şüphesiz ki bunlardan en önde geleni, geniş içerik arşivi ve orijinal dizi-film kütüphanesi olarak dikkat çekiyor. Stranger Things, The Crown, La Casa de Papel ve Squid Game gibi birbirinden çarpıcı yapımlara ev sahipliğinde bulunan servis, aynı zamanda kişiselleştirilmiş önerileri, istediğiniz zaman izleme özgürlüğü, birden fazla cihazda seyretme desteği ve reklamsız izleme özelliği gibi ayrıcalıklar sayesinde her geçen gün daha fazla insana ulaşıyor.

Netflix fiyatı Türkiye’de 63,99 TL’den başlarken, uygulamaya üye olmak için kredi kartı, banka kartı, sanal kart ya da ön ödemeli kartlardan birini kullanabilirsiniz. Netflix’in ödeme yöntemleri arasında bu seçeneklerin yanı sıra PayPal da bulunmaktadır. Fakat ne yazık ki PayPal’ın ülkemizde kısıtlanmış olması nedeniyle Türkiye’deki kullanıcıların bu imkandan yararlanabilmesi mümkün değildir. Peki ya Netflix aboneliği nasıl alınır? İşte detaylar…

PC veya Android – iOS telefonlardan Netflix aboneliği alma

Bilgisayardan Netflix.com ya da mobil cihazlardan Netflix’in uygulamasını açın.

Ana sayfada yer alan Şimdi Üye Olun seçeneğine tıklayın ve üyelik işlemlerini başlatın.

Netflix farklı planlarda abonelik seçenekleri sunmaktadır. Ekrana gelecek plan seçimi sayfasından, size en uygun olan planı işaretleyin. Temel, Standart ve Özel paketleri arasından tercihte bulunun, “Devam Et” yazısına tıklayın.

Abonelik için kullanacağınız bir e-posta adresi ve şifre belirleyin. Gerekli bilgileri ekledikten sonra “Devam Et” yazısına dokunun.

Bu aşamada geçerli bir ödeme yöntemi seçin. İstenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girip işlemi tamamlayın.

Aboneliğinizi doğrulamak için size bir doğrulama e-postası gönderilecek. E-postanızı kontrol edip doğrulama adımlarını tamamlayın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra artık Netflix’in keyfini çıkarabilirsiniz!

Akıllı TV’den Netflix aboneliği alma

Öncelikle Netflix ile uyumlu bir akıllı televizyona sahip olmanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var. TV’nizin internete bağlı olduğundan emin olduktan sonra Netflix uygulamasını indirin.

Televizyonunuzun ana menüsünden veya uzaktan kumandada yer alan Netflix düğmesine tıklayarak uygulamayı açın.

Uygulamayı açtıktan sonra ekranda yer alan Üye Olun seçeneğine giriş yapın ve yeni bir hesap oluşturun.

Bu aşamada bir plan seçimi yapmanız gerekiyor. Farklı planlar arasında size en uygun olanı seçip ödeme bilgilerinizi girin.

Aboneliğinizi doğrulamak için gelen e-postayı kontrol edin ve doğrulamayı tamamlayın.

Artık akıllı televizyonunuz üzerinden Netflix’in tadını çıkarabilirsiniz!

Netflix aboneliği nasıl iptal edilir?

Netflix aboneliğini iptal etmek oldukça basit bir işlemdir. Platformun içerik kataloğundan sıkıldıysanız, maddi anlamda tasarruf elde etmeyi düşünüyorsanız ya da başka bir platforma geçiş yapmayı planlıyorsanız hızlı bir şekilde cihazınızdan Netflix’i iptal edebilirsiniz.

Bir hesap iptal ederken, hizmeti fatura döneminin sonuna kadar kullanmaya devam edebileceğinizi hatırlatmakta yarar var. Öte yandan aboneliğinizi istediğiniz zaman yeniden aktif hale getirme imkanına sahip olabileceksiniz. Bunun için yalnızca e-posta adresiniz ve şifreniz ile hesaba tekrardan giriş yapmanız yeterli olacak.

Bu noktada, aboneliğinizin hesabınıza erişimi olan biri tarafından yeniden etkinleştirilmesini önlemek istiyorsanız, Netflix şifrenizi değiştirmenizi ve yeni cihazların bu şifreyle oturum açmasını zorunlu kılmanızı tavsiye ederiz. Bu sayede mevcut tüm cihazlarda oturumunuz kapanır ve başkalarının hesabı tekrardan açmalarının önüne geçilir.

Uygulamadaki verileriniz ise abonelikten çıktıktan 10 ay sonra otomatik bir şekilde kaldırılacaktır. Fakat bu süreden önce silme tabletinde bulunmak istiyorsanız privacy@netflix.com adresine bir e-posta göndermeniz yeterli olacaktır.

iOS ve Android telefondan Netflix aboneliği iptal etme

Öncelikle Netflix uygulamasını açın.

Sağ üst köşede yer alan profil simgesine tıklayın.

Hesap yazısına dokunun. Bu sayede tarayıcınızdaki iptal sayfasına yönlendirileceksiniz.

Aboneliği İptal Et düğmesine tıklayın.

İptal etmek istediğinizi teyit edin.

İşlemleri onayladıktan sonra hesabınız artık iptal edilmiş olacaktır.

PC üzerinden Netflix aboneliği iptal etme

https://www.netflix.com/YourAccount adresini ziyaret edin.

Aboneliği İptal Et butonuna tıklayın.

Ekranda yer alan bilgileri okuyun ve onaylamak için İptal Et seçeneğine basın.

Neden iptal etmek istediğinizi belirtin ve Bitti yazısına tıklayarak işlemi sonlandırın.

Netflix abonelik iptal etme seçeneği görülmüyor! Ne yapılır?

“Netflix fiyatı ne kadar, nasıl abone olunur ve abonelik nasıl iptal edilir?” gibi önemli soruları yanıtladıktan sonra bir diğer merak edilen konuya da parmak basmakta yarar var. Bazı Netflix kullanıcıları, aboneliği iptal etme seçeneğini hesabında göremeyebiliyor. Bu tip durumlar ile oldukça nadir bir şekilde karşılaşılmakla birlikte, böyle bir durumla karşı karşıya gelen kullanıcıların abone oldukları uygulama mağazasıyla iletişime geçmeleri gerektiği vurgulanıyor.

Ölen bir kişinin Netflix hesabı nasıl iptal edilir?

Ölen bir Netflix abonesinin hesabına erişiminiz bulunmuyorsa ve aboneliği iptal etmek istiyorsanız, şirketle iletişime geçmeniz gerekmektedir. Bunun için 0850 390 74 44 telefon numarasından Netflix çağrı merkezine bağlanarak müşteri temsilcisine durumu aktarabilir ve yardım alabilirsiniz. Öte yandan help.netflix.com/tr/contactus adresi üzerinden de destek talep etmeniz mümkün.

Öne çıkan Netflix içerikleri

Netflix geniş bir içerik kütüphanesine ev sahipliği yapıyor. Birbirinden ilgi çekici yapımları bir araya getirmeyi başaran dijital streaming servisi, kalabalık kataloğuyla dikkatleri üzerinde topluyor. Peki ya öne çıkan Netflix dizi ve filmleri hangileri? İşte eleştirmenlerden ve seyircilerden tam not alan o yapımlar…

The Last Dance

Spor dünyasının en büyüleyici öykülerinden bir tanesini kameralara yansıtan Netflix, 1990’lı yılların sonunda ve 2000’li yılların başında Michael Jordan liderliğindeki Chicago Bulls’un görkemli macerasını anlatıyor. Belgesel tarzındaki dizide Jordan’ın kariyerine mercek tutulurken, ayrıca takım arkadaşları olan Scottie Pippen, Dennis Rodman ve koçları Phil Jackson gibi unutulmaz karakterlere odaklanıyor. Seyirciler takımın zirveye çıkma yolundaki zorlu sürecini izlerken, aynı zamanda NBA’deki bu sıra dışı rekabeti ve zaferleri de yakından görme şansına ulaşıyor.

ESPN ve Netflix ortak yapımı olan The Last Dance belgesel dizisi, Michael Jordan ve Chicago Bulls’un 1997-1998 sezonunun dışında başarılı sporcunun geçmiş başarıları, yükseliş dönemi ve basketbol kariyerinin dönüm noktalarını da anlatıyor. Dizide çeşitli röportajlar, arşiv görüntüleri, haber klipleri ve maç kayıtları da karşımıza çıkıyor. Bu sayede seyirciler dönemin olaylarına ve atmosferine tam anlamıyla yolculukta bulunabiliyor.

Yalnızca sıradan bir basketbol belgeseli olmayan The Last Dance, ayrıca Michael Jordan’ın küresel çaptaki büyük etkisi ve ikon haline gelişini de işliyor. Popüler kültür ve toplumsal etki konularında da derinlemesine bir araştırma sunan yapım, Jordan’ın marka olma sürecini, reklam kampanyalarını ve Air Jordan ayakkabılarının nasıl fenomen hale geldiğini de ele alıyor. Jason Hehir tarafından yönetilen dizi, toplamda 10 bölümden oluşuyor. Her bölümün uzunluğu ise yaklaşık 50 dakika olarak karşımıza çıkmakta.

Black Mirror

Öne çıkan Netflix dizileri arasında büyük bir beğeni toplayan Black Mirror, modern teknoloji çağının karanlık yüzünü gözler önüne seriyor. Heyecan dolu antoloji dizisi, distopik ve çarpıcı hikayeleriyle her bölümde farklı bir konuya yer veriyor. Yine bu aynı şekilde, tüm bölümlerde farklı oyuncular kadroda boy gösteriyor. Ancak bölümlerin ortak noktası olarak teknolojik ilerlemenin beraberinde getirdiği etik, sosyal ve psikolojik sorunlar mercek altına alınıyor.

İlk bölümüyle 2011 yılında İngiliz televizyon kanalı Channel 4’te karşımıza çıkan Black Mirror, elde ettiği olağanüstü başarıdan sonra 2015 yılında Netflix tarafından satın alındı. Charlie Brooker ve Annabel Jones’un yönetici yapımcılığını üstlendiği dizi şimdiye kadar 6 sezon ve toplamda 22 bölüm ile karşımıza çıktı. Dizinin son sezonu 14 Haziran 2023 tarihinde yayınlandı.

Son derece yaratıcı senaryolarıyla adından sıkça söz ettirmeyi başaran Black Mirror, birbirinden bağımsız distopik hikayeleriyle her bölümde izleyicilere adeta film tadında bir seyir deneyimi vaat ediyor. Dizinin her sezonu 3 ila 6 bölüm arasında değişkenlik gösteriyor. Eleştirmenlerden övgü dolu yorumlar toplayan dizi, şimdiye kadar birçok ödüle layık bulundu. Aynı zamanda kısa sürede bir fenomen haline gelerek pek çok kişiye göre kült mertebesine yükseltildi.

Squid Game

Netflix’te tüm zamanların en çok izlenen dizileri arasında gösterilen Squid Game, heyecan dolu bir gerilim atmosferine ev sahipliği yapıyor. Güney Kore yapımı bu dizi, kısa bir süre içinde adeta fenomen hale geldi ve tüm dünyada büyük bir ilgi gördü. Eleştirmenlerden tam not alan yapım, çok yakında yeni sezonuyla karşımıza çıkacak. Aynı zamanda şirket bu yıl içerisinde, diziden ilham alan gerçek bir yarışma başlatmayı planlıyor. Ayrıca yine diziden esinlenen bir VR oyunu üzerinde de çalışılıyor.

Squid Game konusu itibariyle finansal problemler ile karşı karşıya kalan ve umutsuzluğa düşmüş bir grup insanın sıra dışı bir teklif ile bir araya geldiği unutulmaz bir macerayı anlatıyor. Katılımcılar gizemli bir organizasyon tarafından düzenlenen ve büyük bir ödülün yer aldığı bir oyun olan Squid Game’e davet ediliyor. Fakat oyunda hayatta kalabilmek adına karşılarına çıkacak tüm ölümcül zorlulukları aşmaları gerekiyor. Buradaki her oyunun geleneksel bir Kore oyunundan esinlendiği bilinirken, ortaya son derece sürükleyici ve gerilim dolu bir atmosfer hikaye çıkıyor.

After Life

Netflix’in en iyi komedi dizileri arasında gösterilen After Life, hem duygusal hem de mizahi yaklaşımıyla izleyicilere ilgi çekici bir seyir deneyimi vaat ediyor. Dizinin başrol koltuğunu ünlü komedyen Ricky Gervais üstleniyor. Aynı zamanda Gervais’in dizinin yapımcı, yönetmen ve senaristliğini üstlendiği de biliniyor. 3 sezon ve toplamda 18 bölümden oluşan dizinin oyuncu kadrosunda Dame Penelope Wilton, David Bradley, Ashley Jensen, Tom Basden, Tony Way, David Earl, Joe Wilkinson ve Kerry Godliman gibi yıldız isimler boy gösteriyor.

After Life konusu itibariyle yas, kayıp ve yeniden keşfin derinliklerine inen, umut dolu bir hikaye içeriyor. İzleyicilerin adeta içini ısıtan hikayede Tony Johnson adlı bir adamın yaşadığı trajik bir kaybın ardından hayattaki yolculuğuna odaklanılıyor. Eşinin ölümünün ardından yoğun bir depresyona giren Tony, intihar düşünceleriyle boğuşurken, eşinin ona bıraktığı videolar ile hayata tutunmaya çalışıyor. Yaşadığı kayıp onu kırıcı ve acımasız bir insana dönüştürüyor. Fakat Tony’nin çevresinde bulunan insanlarla kurduğu etkileşim, zamanla ona iyi gelmeye başlıyor.

Stranger Things

Korku ve bilim kurgu türlerini ustalıkla bir araya getiren Stranger Things, Netflix’in en sevilen dizileri arasında bulunuyor. 1880’li yılların ABD’sinde geçen hikayede izleyicilere nostaljik unsurlarla birlikte paranormal olaylar, gizemler ve dostluk teması işleniyor. Derinlikli senaryosuyla adından sıkça söz ettiren ve dünya çapında kalabalık bir hayran kitlesine sahip olan yapım, başarılı görsel efektleri ve ilgi çekici karakterleriyle modern bir klasik olarak nitelendiriliyor.

Duffer Kardeşler tarafından yönetilen dizi 4 sezon ve toplamda 34 bölümlük bir arşive ev sahipliği yapıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ise Winona Ryder, Davdi Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer ve Charlie Heaton gibi yıldız isimler bulunuyor.

Stranger Things konusu itibariyle 1980’lerde Hawkins isimli bir kasabada, 12 yaşındaki Will Byers’ın gizemli bir şekilde ortadan kaybolması ile başlıyor. Will’in yakın arkadaşları olan Mike, Dustin ve Lucas onu bulmak adına bir araya geliyor ve olaylar gelişiyor. Bu noktada kasabada gizlenen bir alternatif boyut, karanlık güçler ve doğaüstü varlıklar ortaya çıkıyor.