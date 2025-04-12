Netflix’in yeni Black Mirror oyunu Thronglets yayınlandı

Netflix, Black Mirror'ın 7. sezonundan ilham alan yeni bir mobil oyun yayınladı.

Plaything bölümünden esinlenen Thronglets oyunu Android ve iOS için oyunseverlere sunuldu.

Netflix aboneleri oyunu herhangi bir ek ücret ödemeden cihazlarına indirebilir.

Netflix platformu daha önce Bandersnatch’te yaptığına benzer bir şekilde, Black Mirror dizisinin 7. sezonuna bağlı Thronglets adında yeni bir mobil oyun çıkardı. Android ve iOS cihazlar için yayınlanan bu yeni oyunun diziyle çok ince bir bağlantısı mevcut.

Yayınlanan yeni oyunda Populous ve Tamagotchi karışımı olarak görülebilecek Thronglets adı verilen bu yaratıklarla ilgilenmemiz ve sonunda sanal ortamda çoğalmalarını sağlamamız gerekiyor. Kısacası bu yapım, bir tür sanal yaratık simülasyonu olarak tarif edilebilir.

Bu dijital varlıklar oyuncuyu bir tür tanrı olarak görüyor. Onunla yavaş yavaş bağımlılık ilişkisi geliştiriyor ve kişinin ona nasıl davrandığına bağlı olarak farklı evrimler geçiriyor.

Thronglets, Black Mirror’ın Plaything bölümünden geliyor

Yeni Netflix oyunu Thronglets, Black Mirror’ın yeni sezonunun “Plaything” bölümüyle bağlantılı bir yapıya sahip. Bazı açılardan Bandersnatch’e de bağlanan bu ilginç yapım; teknoloji, video oyunları ve gerçek hayat arasındaki olası rahatsız edici gelişmeleri bir kez daha gözler önüne seriyor.

Black Mirror dizisinin Plaything bölümde Peter Capaldi, kurgusal dünyanın ünlü geliştiricisi Colin Ritman tarafından yaratılan ve bir nevi Thronglets olduğu iddia edilen 90’lı yıllarda yaratılan garip bir video oyunuyla bağlantılı bir cinayetten şüpheleniliyor.

Capaldi, Ritman’ın bir tür idolü olduğunu düşünüyor. 90’lı yıllarda bir video oyunu dergisinin editörü olarak Thronglets üzerinde çalışan geliştiriciyle röportaj yapmak zorunda kalması ve her zamanki gibi oldukça şok edici bir dizi olayın yaşanmasıyla olayları yeniden canlandırıyor.

Thronglets oyunu, Black Mirror dizisinde anlatılan video oyununda anlatılan konsepti ele alıyor. Eğer siz de bu ilgi çekici deneyimi oynamak isterseniz Thronglets’i Android cihazlarda Google Play Store, iOS’ta ise App Store’da bulabilirsiniz.