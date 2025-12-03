Netflix, Warner Bros’u satın alarak HBO Max ile güçlerini birleştirebilir

Reklam

Netflix, Warner Bros. Discovery'yi satın almak için teklif verdi.

İddialara göre platform, bu sayede HBO Max'i kendi bünyesine katarak rekabette öne geçmeyi planlıyor.

Bu potansiyel birleşmenin, abonelik paketlerinin maliyetini azaltacağı tahmin ediliyor.

HBO Max'in yanı sıra bu teklifin HBO ile CNN gibi kablolu ağları da içerdiği vurgulanıyor.

Yakında dijital platformlar arasında dengeleri değiştirecek bir gelişmeye tanıklık edebiliriz. Netflix, Ekim ayında Warner Bros. Discovery’yi satın alma niyetini göstermişti. Reuters’tan gelen son raporlar ise Netflix’in bu konudaki ciddiyetini bizlere gösteriyor. Ayrıca bu satın alım sonrasında HBO Max ile potansiyel bir birleşmeye işaret ediyor.

Bilindiği üzere Warner Bros. Discovery finansal ve operasyonel yapısını optimize etmek için varlıklarının tamamını ya da bir kısmını satmak için alıcı arayışına girmişti. Netflix ile gündeme gelen potansiyel anlaşma, film ve TV stüdyolarının yanı sıra HBO ve CNN gibi kablolu ağları da içeriyor. Fakat bu satın alımın Netflix’e sağlayabileceği en büyük avantaj, HBO Max ile olası birleşme durumu olarak değerlendiriliyor.

Netflix-HBO Max birleşmesine tanık olabiliriz

İddialara göre Netflix, bu satın alım ile beraber HBO Max platformuyla birleşebilir. Bu sayede şirket, kullanıcılar için yüksek olarak kabul edilen abonelik fiyatlarında düşüşe yol açacak gibi görünüyor.

Netflix bu yayın hizmetlerinin potansiyel birleşmesinin, bir paket teklifin maliyetini düşürerek tüketicilere fayda sağlayabileceğini ve en büyük abonelik tabanlı video yayın hizmetlerini büyük bir rakiple birleştirmenin seçenekleri kısıtlayıp fiyatları artıracağı yönündeki olası düzenleyici endişeleri giderebileceğini belirtiyor.

Şu anda piyasada çok sayıda dijital yayın hizmeti mevcut durumda. Bu parçalanma, ne yazık ki tüketicilerin dezavantajına işliyor. Kullanıcılar, ilgi alanına göre içerikleri özgürce takip edebilmek için birden fazla platforma abone olmak zorunda kalıyor.

Pazar analistleri, böylesine bir birleşmenin sektörün geleceği adına son derece gerekli olduğuna işaret ediyor. Fakat yine de bu tür bir satın alımın, düzenleyici kurum onayından geçmesinin biraz zorlu olabileceği düşünülüyor. Netflix’in bu sayede pazarda tekel haline gelebileceği, bunun da bambaşka bir risk faktörü doğurabileceği vurgulanıyor.

Warner Bros. ile ilgilenen tek isim Netflix değil

Netflix her ne kadar Warner Bros. Discovery satın alımı konusunda öne çıksa da başka firmalar da bu konuda ilgili görünüyor. Paramount-Skydance ve Comcast gibi şirketler de anlaşma için istekli bir tavır sergiliyor.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Apple da Warner Bros. Discovery ile ilgileniyor. Anlaşmanın hangi isimle tamamlanacağı şimdilik büyük bir merak konusu.