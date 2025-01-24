Netflix lideri Ted Sarandos, WWE yayınlarının başarısını kutladı

Netflix Eş CEO'su Ted Sarandos, WWE içeriklerinin platformdaki başarısını kutladı.

Yeni yıldan itibaren Netflix'e geçiş yapan Monday Night Raw, NXT ve SmackDown'ın etkileyici izlenme rakamları Sarandos'un da dikkatinden kaçmadı.

Fakat ne yazık ki Monday Night Raw ikinci haftasında izlenme rakamlarında keskin bir düşüş gösterdi.

Netflix bu yılın başında WWE içeriklerini canlı olarak yayınlamaya başladı. Her hafta düzenli olarak Monday Night Raw, NXT ve SmackDown yayınlarını izleyicilerle buluşturan dijital platform bu sayede daha geniş bir izleyici kitlesini kucakladı. Raw’ın ilk gecesi platformda olağanüstü bir izleyici artışına ev sahipliği yaparken, dünya çapında birçok yeni kullanıcı sırf bu içeriklere ulaşmak için Netflix’e abone oldu.

Collider’ın haberine göre Netflix Eş CEO’su Ted Sarandos da bu etkileyici başarıya sessiz kalmadı ve WWE yayınları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Canlı yayınların çarpıcı izlenme sayılarını vurgulayan tecrübeli yönetici, Netflix’in her geçen gün daha fazla güreş izleyicisini bir araya getirdiğini kabul etti.

Monday Night Raw, Netflix’te TV’dekinden iki kat fazla izlendi

“WWE harika bir başlangıç ​​yaptı” diyen Ted Sarandos konuyu şöyle detaylandırdı: “İlk haftamızda yaklaşık 5 milyon izlenme aldık. Bu da Monday Night Raw’ın doğrusal bir televizyonda aldığı izleyici sayısının yaklaşık 2 katı. Onu nasıl modellediğimizle, lig için izleyici kitlesini nasıl oluşturmayı umduğumuzla oldukça tutarlı…”

Sarandos aynı zamanda izleyicilerin yalnızca canlı yayınlara ilgi göstermediğini, etkinlikten sonraki gün izlenmelerde de ciddi bir yükseliş olduğunu belirtti:

“Ayrıca canlı olmayan izlemenin, yani canlı etkinlikten sonraki gün elde edilen izlenme rakamlarının yüzde 25 arttığını gördük. Bunlar çoğunlukla ABD saat dilimlerinin dışında. Özellikle de İngiltere, Kanada, Meksika, Avustralya, Brezilya gibi büyük pazarlarda izlenmeler yükseldi.”

Bunun sebeplerinden biri muhakkak ki ABD saat dilimleri ile ilgili olsa da bir başka önemli neden, Netflix’in İngilizce ve Arapça dışında farklı dillerdeki spiker seçeneklerinin daha sonra platforma eklenmesinden kaynaklanıyor.

WWE’nin Türkçe seslendirmeden sorumlu spikerleri İzge Can Günal ve İlker Duralı, başka dil seçeneklerinin birkaç ay gecikmeli geleceğini, ilerleyen aylarda, muhtemelen WrestleMania’ya kadar bu teknik problemin çözüleceğini ifade etti.

Netflix WWE izlenme sayılarında düşüş yaşandı

Netflix’in ilk Monday Night Raw yayını rekor izleyici sayısına ulaşmayı başarsa da ne yazık ki bu durum kalıcı olmadı. Aslında pek çok kişinin beklediği şekilde prömiyer gecesinden sonra izlenmelerde düşüş görüldü. Raw’ın Netflix’teki ikinci yayınının son yedi günde 3,7 milyon izleyiciye ulaştığı açıklandı.

Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse Netflix’teki ilk Monday Night Raw programı ilk haftasında 5,9 milyon küresel izleyici görmüştü. Fakat maalesef izlenmelerde yüzde 37’lik keskin bir düşüş yaşandı.

Son olarak Netflix’teki WWE içerikleri tam listesini bir getirdik. Platformda yer alan tüm WWE programlarına göz atabilirsiniz.