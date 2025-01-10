Netflix’in ilk WWE Raw yayını rekor izleyici sayısına ulaştı

Netflix'teki ilk WWE Raw canlı yayını muazzam bir izleyici sayısına ulaştı.

Program 4,9 milyon izleyici tarafından canlı olarak seyredildi.

Görkemli bir açılışta Netflix'e gelen WWE, bu gece de Smackdown yayınıyla seyirci karşısına çıkacak.

Netflix platformunda yayınlanan ilk WWE Monday Night Raw yayını rekor bir izleyici sayısına ulaştı. WWE’nin Netflix’te başlayan yeni dönemi dünya çapında büyük bir ses getirdi. Variety’nin haberine göre ilk bölüm global olarak 4,9 milyon izlenmeyi gördü. Program yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde 2,6 milyon hanede seyredildi.

Bununla birlikte söz konusu izlenme rakamlarının Netflix’in henüz WWE yayınlarının lisansını alamadığı Fransa, Almanya, Hindistan, İtalya, Japonya, Filipinler ve Güney Kore gibi 92 ülkeyi içermediği de vurgulanıyor. Bu ülkelerde WWE’nin lisans hakları hala başka firmalarla devam ediyor. Lisansın bitmesinin ardından Netflix’in bu ülkelerde de WWE yayınlarını sunmaya başlayacağı biliniyor.

30 yıldan uzun bir geçmişe sahip olan WWE Raw bu olağanüstü açılış ile Netflix’e “merhaba” dedi. Programın Netflix’ten önce yayınlanan son bölümünün yaklaşık 1,6 milyon izleyici sayısına ulaştığını belirtelim. Bu anlamda dijital platformda başlayan yeni çağ, WWE’nin “altın dönemi” olarak büyük bir beklenti yaratıyor.

Netflix Raw yayını WWE tarihine geçti

WWE tarafından yapılan açıklamaya göre Netflix’te yayınlanan Raw programı ilk çıkışında geçen yıla göre 18-49 yaş arası demografiyi iki katından fazla artırdı. Bununla birlikte WWE adına tarihteki en yüksek hasılatlı arena etkinliği oldu.

Netflix’teki ilk Raw yayını Amerika Birleşik Devletleri, Los Angeles’taki Intuit Dome’da sahnelendi. WWE CCO’su Paul Levesque ya da bilinen adıyla Triple H’in konuşmasıyla açılan etkinlik izleyicilere görkemli bir gece yaşattı.

Yıldızlarla dolu bir kadroya sahip olan WWE Raw etkinlikte Dwayne Johnson (The Rock), The Undertaker, YouTuber Logan Paul ve ünlü rap yıldızı Travis Scott gibi isimleri bir araya getirdi. Aynı zamanda etkinlikte, bu yıl Netflix yayınlarında önemli bir rol üstlenecek John Cena da yer aldı.

WWE Raw ve NXT için Türkçe spiker seçeneği geldi

Geçtiğimiz günlerde sizlere WWE Netflix yayınlarının Türkçe spiker desteğine sahip olacağını ifade etmiştik. İzge Can Günal ve İlker Duralı ikilisi tarafından yapılacak seslendirmelerin birkaç ay teknik nedenlerden dolayı canlı yayınlardan 24 saat sonra platforma ekleneceği belirtilmişti.

Fakat yine bazı teknik sorunlardan dolayı 24 saat içinde Türkçe spiker seçeneğini bulamadık. Fakat sorunları çözen Netflix nihayet İzge Can Günal ve İlker Duralı’nın sesini yayınlara ekledi. Şu anda her iki programı da Türkçe olarak izlemek mümkün.

Netflix Smackdown yayını bu gece ekranlara gelecek

Raw ve NXT yayınları Netflix kullanıcıları tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanırken, bu gece ise Smackdown eğlencesine şahit olacağız. Türkiye saatiyle 04:00’te yıldızlarla dolu Smackdown kadrosunu Netflix’ten canlı olarak izlemek mümkün olacak.

Bu yayında da İzge Can Günal ve İlker Duralı’nın canlı olarak seslendirme yapacağını, fakat Türkçe spiker seçeneğinin yine yayından kısa bir süre sonra platforma yükleneceğini hatırlatalım.