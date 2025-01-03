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    WWE Netflix için Türkçe spiker müjdesi: Spikerler belli oldu

    WWE Netflix dönemi başlarken, nihayet canlı yayınlar için Türkçe spiker müjdesi de geldi. Spikerler resmen duyuruldu.
    Güncelleme:
    WWE Netflix
    Görsel: Netflix
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    • WWE RAW, SmackDown, NXT ve PLE'ler için Netflix dönemi 6 Ocak tarihinde başlıyor.
    • Heyecan uyandıran canlı yayınlar için geri sayım başlarken, nihayet Türkçe spiker müjdesi de verildi.
    • WWE Netflix yayınlarını Türkiye'de seslendirecek isimler belli oldu.

    WWE Netflix yayınları için Türkçe spiker müjdesi verildi. Dünyaca ünlü dijital yayın platformu Netflix, çok yakında Türkiye de dahil olmak üzere hizmet verdiği tüm ülkelerde canlı olarak RAW, SmackDown, NXT ve PLE’leri güreş izleyicileriyle buluşturacak.

    Bu yıl itibarıyla WWE için yepyeni bir dönem başlıyor. Şirketin en sevilen programlarından biri olan Monday Night RAW, 6 Ocak tarihinde Netflix’te hayranlarıyla buluşacak. WWE firmasının 30 yıldan uzun süren geleneksel televizyon yayıncılığına son verip dijitale geçişini simgeleyen bu yenilikçi dönem, pek çok kişiye göre WWE’nin “altın çağı” olacak. Peki ya bu yayınları Türkiye’de kimler seslendirecek? İşte detaylar…

    WWE Netflix yayınlarının Türkçe spikerleri açıklandı

    2017 yılından 2023’e kadar S Sports ekranlarında WWE RAW ve SmackDown yayınlarının seslendirme kadrosunda yer alan ekip, programın Netflix döneminde de yeniden seyircisiyle buluşacak. Pek çok kişi tarafından büyük bir beğeniyle izlenen İzge Can Günal ve İlker Duralı, WWE’nin Netflix’teki yayınlarını canlı bir şekilde seslendirecek.

    İzge Can Ünal, Enes Gönenç’in YouTube kanalında katıldığı canlı yayında WWE Netflix yayınları ile ilgili önemli bilgiler paylaştı. Ünal, İlker Duralı ile birlikte doğrudan WWE tarafından spiker olarak seçildiklerini ve son birkaç aydır yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını ifade etti.

    İlker Duralı ve İzge Can Ünal, WWE Netflix yayınlarının Türkçe anlatımından sorumlu olacaklarını, fakat başlangıçta ne yazık ki canlı yayınlarda değil, bant yayınlarında Türkçe dil desteğinin ekleneceğini söyledi. Yine de stüdyoda tıpkı canlı bir program gibi spikerlik yapacaklarını belirten Ünal, 6 Ocak’taki RAW yayını da dahil olmak üzere 24 saat içinde programların Türkçe dublajlı olarak Netflix kütüphanesinde yer alacağını aktardı.

    WWE programları için yepyeni bir döneme adım adım yaklaşırken, İzge Can Ünal ve İlker Duralı tarafından gerçekleştirilecek Türkçe seslendirmelerin birkaç ay sonra canlı olarak da izleyici karşısına çıkacağı belirtildi. Ünal, muhtemelen Mart ayına kadar teknik işlemlerin tamamlanacağını, büyük olasılıkla sıradaki WrestlingMania etkinliğinde Türkçe spikerli canlı yayın olacağını dile getirdi.

    WWE RAW Netflix canlı yayın

    İzge Can Ünal’ın X hesabından “Nerede kalmıştık?” başlığı altında yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

    NEREDE KALMIŞTIK?

    6 Ocak’tan itibaren tüm RAW, Smackdown, NXT ve PLE’ler ile birlikte WWE yayınları Netflix’te. İlker Duralı ile birlikte Türkçe anlatımda sizlerle olacağız!

    İlk etapta Türkçe anlatım canlı yayınlar sırasında olmayacak, şovlardan sonra Netflix’e eklenecek. Birkaç ay içinde canlı yayınlara dil seçeneği olarak eklenmesini bekliyoruz.

    Pazartesiyi salıya bağlayan gece harika bir yolculuğa başlıyoruz.

    Sizleri de bekleriz!

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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