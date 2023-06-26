Netflix, Kanada’da temel abonelik planını kaldırdı

Popüler dijital streaming platformu Netflix son dönemlerde pek çok tartışmalı kararla tepkilerin odak noktası haline geldi. Netflix, Kanada’daki kullanıcılar için sessiz sedasız bir politika değişikliğine gitti ve ‘temel’ abonelik planı seçeneğini ortadan kaldırdı. Bu karar kısa bir süre içinde pek çok kullanıcının tepkisini üzerine çekti.

Şubat ayında Netflix, haneler arasında hesap paylaşımı için daha fazla ücret alma kararının ardından, artık temel planın aboneler tarafından kullanılamayacağını duyurdu. Winnipeg Free Press’in haberine göre bu durum şimdilik sadece Kanada için geçerli. Yani Türkiye’den temel plan ile abone olmak hala mümkün görünüyor. Ancak şirket, çok yakında söz konusu değişikliği tüm ülkelerde geçerli hale getirebilir. Bu değişiklik, muhtemelen şirketin reklamlı abonelik hizmetini öne çıkarmak ve tek bir hesap üzerinden birden fazla kişinin kullanımını engellemek adına gerçekleştirildi.

Netflix kullanıcılarını reklamlı temel abonelik paketine yönlendiriyor

Netflix, Kanada’da temel abonelik planını devre dışı bıraktı. Fakat halihazırda temel planda bir aboneliğe sahip olan kullanıcılar, bu plandan çıkarılma konusunda endişelenmeyecek. Zira şirket, mevcut abonelerin hizmetten yararlanmasına izin veriyor.

Fakat o kullanıcılar, başka bir plan seçerse ya da hesaplarını kapatmayı tercih ederlerse bir daha eski planlarına geri dönüş yapamayacaklar. Yeni kullanıcılar da artık temel seçeneği işaretleyemeyecek. Diğer planlardaki abonelerse çok yakında temel pakete geçiş haklarını kaybedecek.

Netflix Kanada, temel plan için aylık 9,99 CAD fiyat etiketi sunuyor. Reklamlı temel plan ise 5,99 CAD karşılığında elde edilebiliyor. 16,49 CAD ile standart plana sahip olabilirken, en büyük ayrıcalıkları sunan özel plan ise 20,99 CAD karşılığında satın alınabiliyor.

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Netflix geçtiğimiz yıllarda asla reklam destekli bir abonelik paketi sunmayacağını belirtmişti. Ancak Kasım 2022’de şirket; Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve yaklaşık on ülkeye daha reklam tabanlı uygun fiyatlı yeni seçeneğini getirdi. Şimdi ise firma, temel seçeneği kaldırma kararı ile daha fazla kullanıcısını reklam ağırlıklı bir seyir deneyimine davet ediyor.

Reklamlı abonelik seçeneği, hiç şüphesiz ki Netflix için oldukça önemli bir gelir kaynağı haline gelecek. 2023’ün ilk çeyreğinde şirket, ABD’de reklam destekli planın kullanıcı başına standart plandan daha fazla kazanç sağladığını fark etti.