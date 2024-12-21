Netflix, 2027-2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası yayın haklarını aldı.

2027'de Brezilya'da gerçekleşecek etkinlik, canlı olarak Netflix'te izleyicilerin karşısına çıkacak.

Netflix'in bu hamlesi, kadın futbolunun daha popüler hale gelmesine katkıda bulunacak.

FIFA, Brezilya’da düzenlenecek olan 2027 Kadınlar Dünya Kupası yayın haklarını Netflix platformuna sattı. Popüler dijital platform aynı zamanda ev sahibi ülkesi henüz organizasyon komitesi tarafından resmi olarak onaylanmayan 2031 Kadınlar Dünya Kupası’nın da yayıncısı oldu.

24 Haziran – 25 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleşecek olan 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, Brezilya’nın 12 şehrinde düzenlenecek. 32 takımın boy göstereceği organizasyon şimdiden büyük bir dikkat topladı. Yayın haklarının Netflix’e geçmesi, pek çok kişiye göre kadın futbolunun da daha geniş kitlelere ulaşması ve benimsenmesi konusunda önemli bir rol oynayacak.

Netflix ve FIFA yönetiminden açıklamalar geldi

2027 ve 2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın ABD’deki özel yayın haklarını satın alan Netflix, aynı zamanda 2027 turnuvasına kadar oyunculara ve kadın futboluna odaklanan belgesel içerikleri de üretecek.

Netflix İçerik Sorumlusu Bela Bajaria bu anlaşma ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Amanda Serrano vs. Katie Taylor ile elde ettiğimiz rekor başarı, kadın sporlarına ve canlı programlara yönelik büyük iştahı ortaya koydu. FIFA Kadınlar Dünya Kupası’na olan hayranlığın muazzam bir şekilde arttığını gördüm. 2019’da Fransa’daki elektrikli atmosferden ve son olarak 2023’te Avustralya ve Yeni Zelanda’daki inanılmaz enerjiden. Bu ikonik turnuvayı Netflix’e getirmek sadece maçları yayınlamakla ilgili değil; aynı zamanda oyuncuları, kültürü ve kadın sporlarının küresel yükselişini sağlayan tutkuyu kutlamakla da ilgili…”

FIFA Başkanı Gianni Infantino ise konuya ilişkin şu açıklamada bulundu:

“Bu girişim spor medya hakları için bir dönüm noktası. Önemli bir marka ve FIFA’nın yeni uzun vadeli ortağı olarak Netflix, kadın futbolunu büyütmek için çok güçlü bir bağlılık düzeyi gösterdi. Bu anlaşma, FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nın ve küresel kadın oyununun gerçek değeri hakkında güçlü bir mesaj gönderiyor. FIFA ve Netflix’in birlikte çalışması, bunu yayıncılık ve kadın futbolu için gerçekten tarihi bir gün haline getiriyor. Netflix, turnuvaları kendilerinin yayınlamasının yanı sıra, kadın futbolunun büyüsünü her iki final turnuvasına kadar milyonlarca izleyiciye ulaştırma açısından önemli bir rol oynayacak ve böylece çekiciliğini daha da artırmamızı sağlayacak.”

Netflix canlı yayın içeriklerine odaklanıyor

Son dönemlerde canlı yayın içeriklerine odaklanmaya başlayan platform, özellikle de Kasım ayındaki Mike Tyson ve Jake Paul arasındaki boks maçını yayınlamasıyla bu alandaki iddiasını ortaya koymuştu. Bu olağanüstü ilgi gören müsabaka, 108 milyon izleyiciye ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Yayında bazı teknik sıkıntılar olmasına rağmen dünya çapında milyonlarca insan etkinliği canlı olarak büyük bir heyecanla takip etti.

Netflix önümüzdeki günlerde daha fazla canlı yayın içeriğiyle kullanıcılarının karşısına çıkmayı planlıyor. Noel Günü’nde bir NFL maçını ekranlara getirecek olan platform, aynı zamanda WWE Amerikan dövüşü müsabakalarını da izleyicilerle buluşturacak. RAW, SmackDown ve NXT yayınları 6 Ocak 2025 tarihinden itibaren her hafta canlı olarak Netflix’te yayınlanacak. Türkiye’den de bu yayınları takip etmek mümkün olacak.