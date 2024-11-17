Jake Paul vs Mike Tyson maçı rekor kırarak Netflix tarihine geçti

Cumartesi sabahı boks dünyası ilginç bir müsabakaya şahit oldu. Dünyanın en popüler dijital içerik platformlarından biri olan Netflix, Jake Paul ile Mike Tyson arasında gerçekleşen maçı canlı olarak yayınladı. Platform ile ilgili önemli bir dönüm noktası sağlayan bu karşılaşma, şirketin tarihine geçen olağanüstü sonuçlar kaydetmeye yardımcı oldu.

Netflix’in açıkladığı bilgilere göre Dallas Cowboys’un kendi stadyumu olarak bilinen Arlington’daki (Texas) AT&T Stadium’da gerçekleşen karşılaşmaya toplam 72 bin 300 kişi katılım gösterdi. Karşılaşma Netflix’te canlı olarak ekranlara geldi ve global olarak izleyicilerin karşısına çıktı. Peki ya bu özel etkinlik kaç kişi tarafından internetten takip edildi? İşte Netflix’in konuya ilişkin paylaştığı veriler…

Jake Paul – Mike Tyson dövüşü 60 milyon haneye ulaştı

Jake Paul ve Mike Tyson kavgası Netflix platformunda rekor kırdı. Şirketin açıkladığı bilgilere göre dünya genelinde 60 milyon hane bu özel etkinliği Netflix’ten seyretti. Aynı zamanda yayın toplam 65 milyon eşzamanlı izleyici sayısına ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

http://twitter.com/netflix/status/1857906492235723244

“Dünya çapında 60 milyon hane, Paul ile Tyson arasındaki mücadeleyi canlı izlemek için televizyonu açtı! Boks dünyasının bu dev organizasyonu sosyal medyayı ele geçirdi, rekorları altüst etti ve hatta tampon sistemlerimizi bile zorladı.”

Netflix, ana kavganın yanı sıra, Paul ve Tyson kavgası öncesinde Katie Taylor ile Amanda Serrano arasındaki düelloyu da 50 milyon profilin izlediğini bildirdi. Bu da Mike Tyson ve Jake Paul’un maçının yanı sıra izleyicilerin kadın boksunun artan popülaritesine karşı da ilgi gösterdiğini ve platformun farklı bir izleyici kitlesini çekme yeteneğine sahip olduğunu gözler önüne serdi.

https://twitter.com/netflix/status/1857638482119897438

“Dünya genelinde yaklaşık 50 milyon hane, Serrano ile Taylor arasındaki ortak ana etkinliği canlı olarak izledi. Bu karşılaşmanın ABD tarihindeki en çok izlenen profesyonel kadın spor etkinliği olması muhtemel.”

Bilindiği üzere bu ilgi çekici dövüş müsabakası için Netflix özel yayın haklarına ev sahipliği yapıyordu. Şirket önümüzdeki günlerde izleyici profili ve tercihleri ile ilgili daha derinlemesine bilgi sunacağını ifade ediyor. Jake Paul’un galip geldiği karşılaşma yalnızca tecrübeli YouTuber’ın boks dünyasındaki konumunu sağlamlaştırmakla kalmıyor, aynı zamanda gittikçe daha da popüler bir hale gelen dövüş sporunun artan eğilimini de bizlere yansıtıyor.

Geçtiğimiz aylarda önemli birtakım sağlık sorunları olduğundan bahseden 58 yaşındaki ünlü boksör Mike Tyson, belki de “son bir kez ringe çıktığı için” geniş bir kitleyi beraberinde getirdi. Jake Paul ise karşılaşmanın ertesi günü yaptığı açıklamada, kendisine bu fırsatı tanıdığı için Tyson’a teşekkür etti ve ona olan saygısını ifade etti.

Peki ya siz Netflix’in yayınladığı Jake Paul-Mike Tyson maçı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.