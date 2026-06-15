Eski PlayStation yöneticisinden Xbox kehaneti: “Windows’un içinde eriyecek”

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PlayStation Studios'un eski lideri Shuhei Yoshida, Xbox markasının gelecekte Windows tarafından yutulacağını tahmin ediyor.

Bu analiz, Microsoft'un yeni liderliği altında radikal kararlar aldığı ve AMD Magnus mimarisine dayalı hem PC hem Xbox oyunlarını yerleşik çalıştıran hibrit cihazlar geliştirdiği iddialarının ardından geldi.

Sektör analistleri, Xbox'ın klasik bir konsol kutusu satmak yerine Windows işletim sistemine entegre bir yazılım haline gelebileceğini öngörüyor.

PlayStation Studios’un eski başkanı Shuhei Yoshida, Xbox markasının bağımsız bir konsol platformu olarak varlığını sona erdirebileceğini öne sürdü. Bu dikkat çeken açıklamalar, Microsoft’un oyun sektöründeki geleceği hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Yoshida’nın X hesabından yaptığı bir paylaşımda, Xbox’ın Windows’a entegre olacağını belirtti. Bu geçişin aslında Microsoft’un pazardaki en büyük gücünü temsil ettiğini vurguladı.

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Bu açıklamalar, karlılık konusunda yoğun baskı altında olan, işten çıkarmalarla iç yeniden yapılanma sürecinden geçen ve cihazlarının sürdürülebilirliğiyle ilgili devam eden sorularla boğuşan Microsoft için hassas bir dönemde yankı buluyor.

Microsoft’un oyun stratejisinde yeni dönem

Son dönemlerde Microsoft için donanım bölümünü sürdürmek karmaşık bir zorluk haline geldi. Küresel teknoloji endüstrisi temel elektronik bileşenlerin artan fiyatları, gelişmiş yarı iletkenlerin yüksek üretim maliyetleri ve bellek pazarındaki ciddi bir kıtlık kriziyle boğuşuyor.

Bu olumsuz finansal senaryo, geleneksel donanım satışından elde edilen kar marjlarını önemli ölçüde düşürüyor. Bu durum göz önüne alındığında Windows, Xbox Game Pass hizmeti ve bulut bilişim teknolojisine dayalı birleşik bir ekosistemin konsolidasyonu, yeni ve tescilli fiziksel cihazların geliştirilmesinin yüksek maliyetlerini azaltmak için doğal bir kaçış yolu olarak ortaya çıkıyor.

Microsoft’un son hamleleri, Yoshida’nın tahmininin teknik bir temele dayandığını gösteriyor. Şirket, perde arkasında dahili olarak Project Helix olarak bilinen yeni nesil bir sistemin geliştirilmesi üzerinde çalışıyor.

WindowsReport’un haberine göre Microsoft, hem geleneksel Xbox ekosistemi oyunlarını hem de PC oyunlarını çalıştırabilme özelliğine sahip, AMD Magnus mimarisine dayalı hibrit bir cihazla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Merakla beklenen cihaz, oyun ekosistemi için agresif optimizasyonlar alan bir işletim sistemi olan Windows 11’in özelleştirilmiş bir sürümü altında çalışacak. Yazılım, halihazırda şirketin 2025 yılında tanıttığı ROG Xbox Ally gibi taşınabilir cihazlardaki kontrol cihazlarıyla kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış Xbox uygulaması için tam ekran bir arayüz sunacak.

Sektördeki tüm bu karmaşıklıklara rağmen Microsoft yönetimi, özel donanımın uzun vadeli planlarının bir parçası olmaya devam ettiği yönündeki kamuoyuna açık duruşunu sürdürüyor. Şirketin CEO koltuğunda oturan Asha Sharma, geleceğin oyun cihazlarını geliştirme taahhüdünü yineledi. Fakat bu bölümün finansal sürdürülebilirliğe ulaşması gerektiğinin de altını çizdi.