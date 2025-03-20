Siber Güvenlik Kanunu yürürlüğe girdi: Neler değişecek?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte Siber Güvenlik Kanunu yürürlüğe girdi.

Bu kanun, dijital tehditlere karşı vatandaşlar için kapsamlı bir güvenlik sistemi sağlayacak.

Sanal dünyadaki tehditlere karşı mücadele sağlayacak bu kanun, aynı zamanda kurallara uymayan kuruluşlara ağır cezalar uygulayacak.

Siber Güvenlik Kanunu artık resmen yürürlüğe girdi. Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi (TMBB) Genel Kurulunda kabul edilen kanun, siber güvenlik alanında önemli birçok değişikliğe ev sahipliği yapıyor.

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre siber güvenlikte yerli ve milli ürünlere öncelik vermeyi hedefleyen yeni kanun, aynı zamanda Siber Güvenlik Başkanlığı için geniş yetkiler de sunuyor. Başkanlığın kuracağı siber olaylara müdahale ekipleri (SOME) bu konuda denetlemelerden ve sistem güvenliğini sağlamaktan sorumlu olacak.

Ülkemize yönelik kapsamlı siber güvenlik politikaları oluşturup uygulama yetkisine sahip olacak Siber Güvenlik Başkanlığı, internet dünyasındaki tüm suçlara yönelik araştırma ve müdahale işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Kritik bazı kurumların altyapılarında yerli ve milli yazılımların kullanılmasını öncelik haline getiren kanun, kamu kurumları ve özel şirketler için birtakım güvenlik standartları getirebilecek. Denetimlerden yetersiz not alan kurum ve firmalara ceza verilebilecek. Ayrıca bu yasa ile birlikte siber güvenlik odaklı ürün ve hizmetlerin yurt dışına satışlarında Siber Güvenlik Başkanlığı izni şart koşulacak.

Kurallara uymayanlar ağır cezalarla karşılaşacak

TRTHaber’e göre Siber Güvenlik Kanunu ile beraber bu konuda gerçekleşen ihlaller için ağır cezalar uygulanacak. Açıklanan ihlal ve cezalar şu şekilde aktarılıyor:

Kamu kurumlarının taleplerine uymama: 1 ila 3 yıl hapis + 500 ila 1.500 gün adli para cezası

1 ila 3 yıl hapis + 500 ila 1.500 gün adli para cezası Yetkisiz faaliyet yürütme: 2 ila 4 yıl hapis + 1.000 ila 2.000 gün adli para cezası

2 ila 4 yıl hapis + 1.000 ila 2.000 gün adli para cezası Sır saklama yükümlülüğünü ihlal etme: 4 ila 8 yıl hapis cezası

4 ila 8 yıl hapis cezası Veri sızıntısı: 3 ila 5 yıl hapis cezası

3 ila 5 yıl hapis cezası Gerçeğe aykırı siber güvenlik haberleri yayma: 2 ila 5 yıl hapis cezası

2 ila 5 yıl hapis cezası Türkiye’nin siber altyapısına saldırı: 8 ila 12 yıl hapis cezası ve bu verileri yayanlara 10 ila 15 yıl hapis cezası

Son olarak Siber Güvenlik Kurulunda yer alacak makamlar Cumhurbaşkanı başkanlığında Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Savunma Sanayii Başkanı ve Siber Güvenlik Başkanı olarak açıklandı.