Siber saldırı sonrası Avrupa’da birçok havaalanı sistemi çöktü

Collins Aerospace'e yönelik siber saldırı Avrupa hava trafiğinde kaos yarattı.

Saldırıdan sonra Londra, Brüksel ve Berlin'de ciddi aksaklıklar meydana geldi.

Havaalanlarında otomatik check-in ve biniş sistemleri devre dışı kaldı.

Havalimanı teknoloji hizmetleri sağlayıcısı Collins Aerospace büyük bir siber saldırı ile karşılaştı. Bu durum sonrası Avrupa’daki birçok havalimanında bir dizi operasyonel aksama meydana geldi.

Olay, yolcu akışının temel unsurları olan check-in ve biniş sistemlerini özellikle etkiledi. Saldırılar hava trafiği üzerinde doğrudan etkilere neden oldu.

Londra, Brüksel ve Berlin’de uçuşlar felç oldu

Etkilenen havalimanları arasında Londra Heathrow, Brüksel ve Berlin gibi uluslararası merkezler yer alıyor. Siber saldırı nedeniyle otomatik platformlardaki aksamalar, yer personelini manuel prosedürlere geri dönmeye zorlayarak yoğunluğa ve operasyonel zorluklara neden oldu.

Reuters’ın haberine göre Brüksel Havalimanı bu felcin etkisini açıkça dile getirdi. Havalimanının internet sitesinde uçuş programlarında önemli bir etki olacağını öngören bir açıklama yayınladı.

Belçika havalimanının resmi açıklamasında şu uyarı yer aldı: “Bu durum uçuş programını büyük ölçüde etkiliyor ve maalesef gecikmelere ve iptallere yol açacak.” Ayrıca aynı kaynak, saldırının hedef aldığı şirket Collins’in sorunu hızla çözmek için aktif olarak çalıştığını doğruladı.

Heathrow ve Berlin havalimanları da benzer açıklamalar yaparak yolcuları aksaklık konusunda uyardı. Aynı zamanda havalimanına gitmeden önce onay almak için havayolu şirketleriyle iletişime geçmelerini tavsiye etti.

Siber saldırının boyutu açıklandı

Kesintinin boyutu her bir havalimanının bildirdiği belirli rakamlardan açıkça anlaşılıyor. BBC tarafından yayınlanan bilgilere göre kıtanın en yoğun havalimanı olarak bilinen Londra Heathrow Havalimanı’nda yaklaşık 100 iniş veya kalkış uçuşunda gecikme yaşandı.

Brüksel’de yaklaşık 70 uçuşta gecikme yaşandı ve on bağlantı da iptal edildi. Fakat havayolları bunlardan dördü için yolcuları yeniden yönlendirerek bir çözüm buldu. Berlin Havalimanı’nda 15 uçuşta gecikme ve Paris’e giden bir uçuşta iptal bildirildi.

Almanya’nın başkentindeki havalimanının sözcüsü, ortalama bir saat süren yaygın gecikmeleri açıklarken, resmi internet sitesi durumu “Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir sistem sağlayıcısındaki teknik bir soruna” bağladı.