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    YouTube Shorts videoları yakında yatay olarak da izlenebilecek

    YouTube Shorts videoları artık yatay olarak da izlenebilecek. Platform şu anda bu yeniliği belirli kullanıcılarla test ediyor.
    YouTube Shorts
    • YouTube, kullanıcıların yatay olarak da Shorts videolarını izlemelerine imkan sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.
    • Şu anda test edilen "Rotate Shorts" işlevi yakında genel kullanıma sunulacak.
    • Erişilebilirlik odaklı bu yenilik, kullanıcıların aslında uzun süredir platformdan talep ettiği bir unsurdu. Şirket geç de olsa nihayet kullanıcıların sesine kulak verdi.

    Popüler video platformu YouTube, her geçen gün kullanıcı deneyimini daha da artırmak için yeni yollar üzerinde çalışmaya devam ediyor. Son olarak platform, TikTok ve Instagram Reels rakibi kısa videolara odaklanan formatı Shorts için yatay modda oynatabilme özelliğini geliştiriyor.

    YouTube, kullanıcıların platformun kısa videoları Shorts’u yatay konumda izlemelerine olanak tanıyan yeni bir erişilebilirlik özelliğini test etmeye başladı. Üzerinde çalışılmaya başlanan bu yeni seçenek, uygulamanın mobil sürümünün ayarlarında son sürümün bazı kullanıcıları için görünüyor.

    YouTube erişilebilirlik için yatay Shorts desteği getiriyor

    Kısa videolar hayatımızda kalıcı olacak gibi görünüyor. İlk olarak bu format yalnızca mobil telefonlar için tasarlanmıştı. Fakat Google’ın bu içeriğin tüketiminin mobil cihazların ötesine geçtiğini anladığı ve çok yakında bu videoları izlemek için yeni bir yol uygulayabileceği anlaşılıyor.

    Özellik “Ayarlar > Erişilebilirlik” menüsünde “Kısa Videoları Döndür” adı altında tanımlandı. Bu yeni seçenek etkinleştirildiğinde, kullanıcılar otomatik döndürme özelliği etkinken telefonu döndürürse video oynatma otomatik olarak yatay moda uyarlanacak.

    YouTube Shorts yatay izleme desteği
    YouTube Shorts yatay izleme özelliğini test ediyor / Kaynak: AndroidAuthority

    Yeni özelliğe rağmen video dikey formatta kalıyor. Bu seçenek yatay olarak ekranın yalnızca küçük bir bölümünü kaplıyor. Kontroller sağa yeniden konumlandırılmış ve altta bir ilerleme çubuğu mevcut.

    AndroidAuthority’nin haberine göre görsel sonuç ekranın kullanımını desteklemiyor. Fakat işlev motor kısıtlamaları olan ya a yatay modda sabit destekler kullanan kullanıcılara son derece fayda sağlayabilecek gibi görünüyor.

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    Bu özellik görünüşe göre genel kullanıcılar için değil, daha çok erişilebilirlik alternatifi olarak düşünülüyor. Bu güncellemeden önce cihazlarını döndürmede zorluk çeken kullanıcılar, telefonları eğikken veya ekranı yeniden konumlandırma olanağı olmadan Kısa Filmler izlemek zorunda kalıyordu.

    Tabletler ve katlanabilir cihazlar gibi cihazlarda, bu özelliği etkinleştirmeye gerek kalmadan Shorts için optimize edilmiş yatay bir arayüz zaten mevcut. Akıllı telefon tarafında ise yeni özellik sunucu tarafı güncellemesi aracılığıyla dağıtılıyor. Uygulama 20.26.31 ya da daha yüksek bir sürüme güncellenmiş olsa bile hemen görünmeyebilir.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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