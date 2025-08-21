Menüyü Kapat
    Notion artık internet bağlantısı olmadan da çalışacak

    Geç de olsa çevrimdışı mod desteğine kavuşan Notion artık internet bağlantısı olmadan da kullanılabilecek.
    Notion
    • Notion nihayet çevrimdışı mod desteğine sahip oldu.
    • Uzun süredir beklenen bu özellik sayesinde artık kullanıcılar platformu interneti olmasa da kullanabilecek.
    • Bu yenilik hem masaüstü sürümü hem de mobil uygulamalarda kullanıcılarla buluştu.

    Notion platformu artık masaüstü, tablet ve akıllı telefon uygulamalarına çevrimdışı mod desteği ekledi. Uzun süredir beklenen bu yenilik, popüler not alma hizmetinin kullanıcılarının internet bağlantısına sahip olmadığı zamanlarda da işlerini kaldıkları yerden devam ettirebilecekleri anlamına geliyor.

    Notion nihayet çevrimdışı mod desteğine kavuştu

    Artık bu yeni özellik sayesinde Notion’da internet bağlantısı olmadan notları görüntüleyebilir, düzenleyebilir ve oluşturabilirsiniz. İnternet tekrar kullanılabilir olur olmaz değişiklikler buluta senkronize ediliyor.

    Tüm blokların çalışmadığını da belirtmekte fayda var. Zira yerleştirmeler, formlar ve düğmeler yalnızca internet bağlantısıyla doğru şekilde kullanılabiliyor.

    Notion ayrıca çevrimdışı kullanım için sayfa indirme seçeneğini de ekledi. Ücretsiz planlarda bunu manuel olarak yapmanız gerekecek. Bunun için ekranın sağ üst köşesindeki üç nokta simgesine tıklayın ve çevrimdışı kullanma seçeneğini işaretleyin.

    Notion
    Görsel: Notion

    TechCruch tarafından aktarılan bilgilere göre Plus, Business veya Enterprise paketlerine abone olan kullanıcılar son görüntülenen ya da favorilere eklenen sayfaları otomatik olarak indiren bir araca erişebiliyor. Her halükarda kaydedilen sayfaları Notion’ın ayarlarında, “Offline” adlı yeni bir alt menüden yönetmenize izin veriliyor.

    Bu özellik neden yıllarca gecikti?

    Notion CEO’su Ivan Zhao, X’te paylaştığı bir gönderide beş yıl önce kullanıcılar tarafından en çok talep edilen özelliğin eklenmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü anlattı.

    Yönetici, Notion’ın diğer hizmetlerden farklı çalıştığını belirtti. Zhao bu konuda iki örnek verdi. iPhone ve Mac’te kullanılabilen Notes dosyaları cihazın kendisinde saklarken, Google Docs bulutu kullanıyor. Fakat o da yalnızca sayfalardan oluşuyor.

    Notion sadece sayfalardan ibaret değil,” diyen yönetici sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Görevlerin veritabanlarına ve bir bilgi tabanına bağlandığı, birbirine bağlı bloklardan oluşan bir ağ…” Bu nedenle Zhao’ya göre birden fazla kişinin çevrimdışı olduğu ve aynı içeriği düzenlediği durumlarda ortaya çıkabilecek çatışmaları çözecek çözümler üretmek gerekiyordu.

    Notion CEO’su çevrimdışı modun hala ilk sürümde olduğunu ve bazı boyut kısıtlamaları bulunduğunu, ama bunun sonraki sürümlerde iyileştirileceğini ifade etti.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

