Nasıl Domain Yatırımcısı Olursunuz?

Domain yatırımı, domain’lerden getiri elde etmek için (yatırım aracı olarak) domain satın alma sürecidir. Bu süreçte tek bir domain’i para kazanmak için kullanılabilir veya sahip olduğunuz domain’i portföylerine eklemek isteyen diğer domain yatırımcılarına kâr amacıyla satabilirsiniz.

Domain yatırımı yapmak, gayrimenkul veya arazi gibi varlıklara yatırım yapmaya oldukça benzerdir; temel fark, domain’lerin sahip olduğunuz dijital fikri mülkler olmasıdır.

Domain‘lere yatırım yapmak, uygun araştırma yapılırsa ve ne tür domain’leri satın alacağınızı biliyorsanız karlı bir iştir. Milyonlarca dolarlık domain’e sahip büyük .com şirketlerinin olması da bunun en önemli kanıtıdır.

Domain’lere Neden Yatırım Yapılır?

Gayrimenkul veya hisse senedi gibi geleneksel yatırımların aksine domain’lere de yatırım yapabilirsiniz.

Peki ama neden?

Domain’lere neden yatırım yapmanız gerektiğine dair adımlara aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz:

1. İnternet Kullanımının Artması

İnternet kullanımı artmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda teknolojinin evrimi ile daha fazla insan internete erişebilecek, bu da internetin büyümeye devam edeceği anlamına geliyor. 2021 yılına kadar e-ticaret satışlarının 4,5 trilyonu aşacağı tahmin ediliyor. Bunlar görmezden gelemeyeceğimiz bazı ciddi rakamlar ve bu rakamlar domain’lerin de önemini artırıyor.

2. Düşük Arz, Yüksek Talep

İçlerinde gerçek sözcükler bulunan premium ve kısa alan adları, iyi bir gayrimenkul parçası gibi en yüksek değere sahip domain’lerdir. Bulunması nadirdir ve genellikle çok pahalıdır. Bu nedenle, değeri düşük bir alan adı satın alma fırsatınız olursa tereddüt etmeyin. Çünkü değerli alan adlarına olan talep son derece yüksektir.

3. Zaman İçinde Değerlenir

Harika alan adları, tıpkı bir gayrimenkul gibi, zaman içinde değer kazanır. İki yıl önce 100 dolara satın aldığınız bir alan adı, şu an potansiyel olarak binlerce dolar değerinde olabilir.

4. Düşük Genel Maliyetler

Bir alan adı satın alma ile ilgili ücretler vardır. Ancak, geleneksel yatırımların maliyetleriyle karşılaştırıldığında bu, son derece düşüktür. Ödenecek vergi veya sigorta yoktur, yalnızca alan adı başına cüzi bir miktar yıllık yenileme ücreti vardır. Yenileme ücreti uzantıya göre farklılık göstermektedir.

5. Domaininizi Satmadan Para Kazanma

İster inanın ister inanmayın, alan adınızı park ederek de para kazanabilirsiniz. Bazı alan adı kuruluşları, birisi alan adınızı ziyaret edip üzerine yerleştirdikleri bir reklamı tıkladığında size ödeme yapar. Alacağınız ödeme, alan adınızın yeterli trafik alıp almadığına bağlı olacaktır. Alan adı park etme, genellikle çoğu alan adı kayıt kuruluşunun müşterilerine sunduğu bir seçenektir.

Nasıl Domain Yatırımcısı Olunur?

Domain’lere yatırım yapmaya başlamak için, değeri olan domain’lerin nasıl bulunacağını bilmek önemlidir.

Değeri olan ve satın aldıktan sonra satma potansiyeli yüksek olan alanları bulma konusunda ciddiyseniz, aşağıdaki adımları detaylıca inceleyebilirsiniz:

1. Domain Portföyü Oluşturma

Domain portföyü oluşturmaya başlayabilmeniz için bir domain kayıt sitesi seçmeniz gerekli. Hangi siteye seçmem gerekiyor diye düşünüyorsanız, domain portföyünüzü oluşturmak için domain ve hosting sektörünün önemli şirketlerinden biri olan Niobeweb’ten domain sorgulama ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Bu işlemden sonra tek bir domain ile başlayarak, yüksek kaliteli bir domain portföyü oluşturana kadar bir yıl boyunca ayda en az 1 tane domain edinmeyi hedefleyin.

2. Domain’ler İçin Fikirler

Değerli bir domain seçmenin binlerce farklı yolu vardır, ancak bu yollardan birini seçmek için biraz düşünmeniz gerektirir. Uzun vadeli bir değer elde etme olasılığı yüksek olan domain’leri bulmak için aşağıdaki yöntemleri inceleyebilirsiniz:

Standart Domain’ler: Yeni ve gelecekteki ürünleri içeren, bir ürün veya hizmetin tanımını veren genel adlar, harika domain seçenekleri olabilir.

Yeni ve gelecekteki ürünleri içeren, bir ürün veya hizmetin tanımını veren genel adlar, harika domain seçenekleri olabilir. GEO Domain’ler: Bu, domain yatırımcıları tarafından yeterince kullanılmayan bir stratejidir. Bu stratejinin amacı, domain adında bir şehir, ülke veya ilçe ismi geçirmektir. Belirli bir alandaki işletmeler veya bireyler için web siteleri oluştururken kullanılabilir.

Bu, domain yatırımcıları tarafından yeterince kullanılmayan bir stratejidir. Bu stratejinin amacı, domain adında bir şehir, ülke veya ilçe ismi geçirmektir. Belirli bir alandaki işletmeler veya bireyler için web siteleri oluştururken kullanılabilir. İşletmeyle İlgili Domain’ler: Yerel bölgenizde veya ilçenizde ortaya çıkan yeni işletmeleri arayın ve bunlarla ilgili domainler olup olmadığına bakın. Hızlı olursanız, bu harika bir strateji olabilir.

Yerel bölgenizde veya ilçenizde ortaya çıkan yeni işletmeleri arayın ve bunlarla ilgili domainler olup olmadığına bakın. Hızlı olursanız, bu harika bir strateji olabilir. Zamana Duyarlı Domainler: Belirli etkinlik adları ve içinde belirli bir yıla sahip olan adları içerir.

Domain Yatırımından Para Kazanmanın Yolları

Domain yatırımlarının en güzel yanı, geri dönüş sağlamanın tek bir sabit yolunun olmamasıdır. Domain’lere yatırım yaparak para kazanmanın çok sayıda farklı yolu vardır. İnsanların alan adı yatırımlarından para kazanmasının en popüler yollarından bazılarına aşağıdaki şekildedir:

1. Düşük Al Yüksek Sat

Alan adı yatırımına yönelik en geleneksel yaklaşım, düşük bir fiyata değerli bir alan adı satın almak ve daha yüksek bir fiyata satmaktır. Ancak değeri düşük bu alan adlarını bulmak zordur. Bu tür alan adlarını aramak için en iyi yer, süresi dolmuş alan veritabanları veya pazar yerleridir.

2. Domain Park Etme

Domain park etme, bir domainden para kazanmanın eski usul yöntemlerinden biridir. Basit bir örnekle, bir ev sahibi olmak ve kira geliri için birisine kiralamak gibidir.

Alanın sahibi siz olduğunuz için ve reklam verenlerin alanınıza basit reklamlar yerleştirmesine izin verebilirsiniz. Ziyaretçiler alan adınıza gelirse ve buradaki reklamları tıklarsa, reklam tıklandıkça ödeme alırsınız.

Alan adı parkından kazandığınız para miktarı; alan adınıza, genellikle birisinin alan adınızı doğrudan tarayıcısına yazmasına ve kullanıcıları alan adınıza getiren trafiğe bağlı olacaktır.

Alan adı park sayfası yapmak için bu yazımızı inceleyebilirsiniz.

3. Mini Site Geliştirme

Alaka düzeyi yüksek birkaç sayfadan oluşan mini bir niş site geliştirmek, benzersiz bir stratejidir. Bu elbette zaman alır, ancak bu, değerli alan adlarına sahip olan ve alanlarından bir miktar nakit akışı oluşturmak isteyen birçok alan adı yatırımcısı tarafından kullanılan bir stratejidir.

Domain yatırımı yaparak başarılı olmak istiyorsanız, sürekli değerli alan adlarını aramanız gerekir. Bu alan adlarını arayarak ve teklif vererek portföyünüzü yavaşça oluşturmaya başlayabilirsiniz.

Portföyünüzü oluşturduktan sonra, pazarlarda aktif olmaya ve sizinle aynı hedeflere sahip olan diğer kişilerle etkileşime geçmeye başlayın. Bu şekilde alan adlarınız üzerinde ne tür bir etkinlik aldığınızı görmeye başlayabilir ve alıcılarla fiyat pazarlığı yapabilirsiniz.