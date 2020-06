Adım Adım Web Site Kurma Rehberi

Günlük hayatta yaptığı aktiviteleri paylaşmak isteyen bireyler, ürünlerini daha fazla kişiye duyurmak isteyen küçük-büyük işletmeler, markalar, kanaat önderleri, doktor, öğretmen, mühendis gibi meslek sahipleri… Kısacası sesini duyurmak, ürettiği değerleri daha fazla kişiye ulaştırmak isteyen herkesin bir internet sitesine ihtiyacı vardır.

Wikipedia kurucusu Jimmy Wales’ın da dediği gibi “If it isn’t on Google, it doesn’t exist”, yani “Google’da olmayan şey, gerçekte de yoktur”. Google’ı burada internetin kendisi olarak düşünebilirsiniz. Yani eğer insanlar internette sizi, ürünlerinizi veya şirketinizi aradığında ulaşabilecekleri ve bilgi alabilecekleri bir web sitesi yoksa büyük fırsatlar kaçırıyorsunuz demektir.

Peki bir web sitesi kurmak için nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Nasıl bir başlangıç yapacaksınız? Bunun için ne gibi araçlara veya bilgiye ihtiyacınız var? Bir internet sitesi açarken dikkat etmeniz gereken maddeleri kısaca şöyle sıralayabiliriz:

Konu seçimi

Web sitenizi hangi amaçla açmak istiyorsunuz? Kişisel blog, e-ticaret sitesi, oyun sitesi, haber sitesi, forum, şirket sitesi, kurumsal site… Öncelikle bu kapsamda web sitenizi konusunu net bir şekilde belirlemeli ve buna sadık kalarak planlamaya başlamalısınız.

Domain (alanadı) seçimi

Domain veya Türkçe adıyla “alanadı” seçimi de birçok faktörü etkileyen önemli konulardan biridir. Web sitenizin konusuna uygun ve akılda kalıcı bir domain seçimi yapmanız gerekir. Ancak alanadı seçiminde web site kurma amacınız da önemlidir. Örneğin eğer birazdan bahsedeceğimiz SEO konusunda avantajlı hale gelmek istiyorsanız jenerik domainleri tercih edebilirsiniz.

Peki hangi domain uzantısı seçilmeli? .com, .net, .org, .com.tr, .co, .in gibi birçok domain uzantısı alternatifi var. Önceki zamanlarda .com veya .net gibi en çok kullanılan domain uzantılarının arama sonuçlarını etkilediği biliniyor. Ancak günümüzde artık eskisi kadar bir önemi olmadığını belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla domain uzantısı tercihi yaparken açacağınız web sitenizin içeriğiyle de ilgili olmasına özen gösterebilirsiniz.

Sunucu seçimi (Hosting)

En maliyetli konulardan biri olduğu düşünülen sunucu konusu da, site performansınızı etkileyecek önemli unsurlardan biridir. Sunucu firmaları tarafından sunulan hosting paketlerine göz atabilir ve teknik anlamda ihtiyacınızı karşılayacak kapasiteye sahip olan sunucu seçeneklerini tercih edebilirsiniz.

Arayüz tasarımı (UI)

Arayüz tasarımı da ziyaretçilerinizin sitede keyifli vakit geçirmesini sağlayacak (veya örneğin e-ticaret sitesiyse, belki de ürün satışınızı arttırmanızı sağlayacak) önemli konulardan biridir. Mobil uyumluluk (responsive), renk seçimi, sayfa düzeni, bileşenlerin ve modüllerin konumları, -eğer varsa reklam yerleşimleri-, üçüncü parti entegrasyonlar gibi konular arayüz tasarımı yaparken hesaba katmanız gereken konulardan bazılarıdır.

Yönetim paneli

Arkaplanda içeriklerinizi kolay bir şekilde hazır hale getirip yayına alabileceğiniz; yorum moderasyonu, üyelik sistemi, e-posta yönetimi gibi işlemleri gerçekleştirmenizi sağlayan yönetim paneli de, işinizi kolaylaştıracak en önemli unsurlardan biridir. Yönetim panelleri mümkün olduğunca basit, kullanışlı ve anlaşılır olmalıdır.

Arama Motoru Optimizasyonu (SEO)

Web sitenizin ve içeriklerinizin Google, Yahoo, Bing gibi arama motorlarında görünür olması, hatta arama sonuçlarında üst sıralarda çıkması konusunda SEO çalışmaları devreye giriyor diyebiliriz. Sitenin tasarlama sürecinden, içeriklerin hazırlanmasına kadar her alanda uygulanması gereken bu çalışmalar, sitenizin daha fazla trafik alabilmesi noktasında oldukça önemlidir. Web site kodlarının optimizasyonu, H etiketlerinin kullanımı, meta veriler, site hızı, mobil kullanılabilirlik (responsive), görsel optimizasyonu, içerik sürekliliği ve özgünlük gibi kriterler SEO çalışmalarında önemli bir yere sahiptir.

Güvenlik

Sitenizin güvenliği de en az diğer maddeler kadar önemlidir. E-ticaret sitesi, kişisel bilgilerin olduğu ve üyelik gerektiren diğer web siteleri gibi internet sitelerinde verilerin korunması öncelikli amaç olmalıdır. Ziyaretçilerinizin güvenini sarstığınız anda web sitenize geri dönüşü olmayan zararlar verebilirsiniz. Bu sebeple sunucunuzu seçerken bu konuya da ayrıca dikkat edebilirsiniz. Bunun dışında yönetim paneline erişmek için kullanılan bilgiler gibi hassas bilgilerin güvenliğini de arttırmanız gerekmektedir.

İçerikler

Domaininizi seçtiniz, web sitenizi tasarladınız ve yayına aldınız; sıra geldi içerik üretimine. İçerik üretimindeki en önemli konu özgünlüktür. Yani hazırladığınız içerik orijinal olmalı ve farklı kaynaklardan çekme veya kopyala-yapıştır yapma gibi yöntemlere başvurmamalısınız. SEO çalışmalarında da en önemli kriterlerden biri olan içerikler, sık sık güncellenmeli ve bu konuda süreklilik sağlanmalıdır. İngilizcede bahsedilen “Content is king”, yani “İçerik kraldır” ifadesini bu bağlamda aklınızda tutmanız gerekebilir.

Peki bir web sitesi nasıl kurulur?

Bir web sitesi kurmak için artık günümüzde birçok alternatif bulunuyor. Sitenin içeriği ne olursa olsun, herhangi bir kodlama bilgisi olmayan kişiler dahi istediği tarzda bir web sitesini kolay bir şekilde tasarlayıp yayına alabiliyor. Peki hangi web site kurma aracı daha hızlı ve kolay bir çözüm sunuyor?

Kullanıcılarına ücretsiz, kolay ve hızlı bir şekilde kendi web sitelerini açmalarını sağlayan Bedava-Sitem.com, bu konuda oldukça iyi bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor.

Bedava-Sitem.com ile ücretsiz web site oluşturun

Bedava-Sitem.com’un en önemli özelliklerinden biri ücretsiz geçiş alan adı (tr.gg) ile kendi web sitenizi oluşturma fırsatı sunmasıdır. Böylece hiçbir ücret ödemeden sitenizi son haline getirebilir, istediğiniz zaman sitenize erişebilirsiniz.

Eğer sitenizi profesyonel amaçla kullanmaya karar verirseniz, bu durumda .com, .net gibi jenerik alan adına sahip olmak ve sitenize katkı sağlayacak farklı özellikler için üyelik seçeneklerine göz atabilir, size uygun olanı seçebilirsiniz.

Bedava.Sitem.com üzerinden kolayca bir site kurmak istiyorsunuz. Peki bunu nasıl yapacaksınız? Adım adım ilerleyelim:

1. Kayıt olun

Bedava-Sitem.com’a kayıt olmak oldukça basit. Yapmanız gerekenler kısaca söyle:

Oluşturmak istediğiniz web sitesi için domaininizi oluşturun, E-posta adresinizi girin, Şifrenizi girin, “Ücretsiz web siteni oluştur” butonuna tıklayın.

2. Temanızı seçin ve arkaplan renklerini değiştirin

Tasarım sayfası altından arayüz tasarımınızı oluşturabilir, renk seçimi vs. gibi düzenlemelerinizi yapabilirsiniz. Tasarım sayfası altında yapabilecekleriniz şöyle:

Tasarım ayarları: Logo, slogan, slayt gibi düzenlemelerinizi yapın.

Temel tasarım: Site genelinde uygulanacak olan ana arayüz tasarımınızı seçin.

Mobil tasarım: Sitenizin mobil cihazlarda görünen halini özelleştirin.

3. Fotoğraflarınızı yükleyin

Resimler sekmesi altında web sitenizde kullanmak istediğiniz görselleri yükleyebilirsiniz. Ayrıca bu görselleri boyutlandırabilir ve kategoriler oluşturarak görselleri bu kategoriler altında sınıflandırabilirsiniz.

4. Yeni sayfalar ve alt sayfalar ekleyin

Sayfalar sekmesi altında yeni sayfalar oluşturabilir, var olan anasayfa, iletişim sayfası gibi sayfalarınızı özelleştirebilir veya bu sayfaların sıralamasını değiştirebilirsiniz.

5. Sosyal medya hesaplarınızı bağlayın

İnsanların sadece sizi web sitenizdeki iletişim bilgileriniz üzerinden değil, aynı zamanda sosyal medya hesaplarınızdan da ulaşmasını veya sizi takip etmelerini sağlamak amacıyla sosyal medya hesaplarınızı web sitenize bağlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler kısaca şöyle:

Tasarım sekmesine gidin, Sol tarafta bulunan “Tasarım Ayarları” seçeneğine tıklayın, İstediğiniz sosyal medya platformunu seçerek ilgili yerlere kullanıcı adınızı girin, Sayfanın en alt kısmında kaydet butonuna tıklayarak değişiklikleri tamamlayın.

6. Ekstra araçları kullanın

Web sitenizi daha dinamik hale getirmek isterseniz Ekstralar sekmesi altındaki araçlara göz atabilirsiniz. Bu sekme altında fotoğraf galerisi, anketler, haritalar, arkaplan müziği gibi zengin içerikleri sayfalarınıza ekleyebilirsiniz.

7. Premium üyelik ile daha fazlasına sahip olun

Bedava-Sitem.com’un sunduğu premium üyelik ile aşağıdaki imkanlara sahip olabilirsiniz:

Premium pakette sunulan hizmetler:

Jimmy Wales’in sözüne geri dönüp Google’da olmak, anahtar kelimelerle aratıldığında kolayca bulunmak, hatta aramalarda üst sıralarda yer almak istiyorsanız Premium üyelik ile geçici alan adınız tr.gg yerine .com .net .com.tr .org vb. gerçek bir alan ad alabilirsiniz.

İşinizi prestijli ve sayfanızı daha profesyonel gösterecek kendiniz ve çalışanlarınız için 50 adete kadar info@sirketadi.com gibi mail adresi alabilirsiniz.

Web sayfanızdaki reklamları kaldırma imkanınız yakalayabilir ve tamamen kendi içeriğinizi yaratabilirsiniz. Eğer sayfanızda kendi isteğinizle reklam vererek para kazanmak istiyorsanız bu alanları farklı şekillerde de kullanabilirsiniz.

Yukarda belirtilen hizmetlerin dışında ayrıca aşağıdaki imkanlara da sahip olabileceksiniz: