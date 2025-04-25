Meta artık Threads kullanıcılarını “threads.com” alan adına yönlendiriyor

Meta, Threads için bir dizi önemli değişiklik yaptıklarını duyurdu.

Daha önce "threads.net" olan alan adı artık "threads.com" adresine yönlendiriliyor.

Bununla birlikte web üzerinden Threads'e erişen kullanıcılara bir dizi yeni özellik sunuluyor.

Teknoloji devi Meta, Threads platformunun web deneyimini iyileştirmek için çalışıyor. İlk olarak “Threads.net” adresi üzerinden ziyaretçilerini ağırlayan platform, artık daha sezgisel olan “Threads.com” alan adına resmi olarak taşındı.

Ağustos 2023’te içeriklerin görüntülenmesine, yayınlanmasına ve içerikle etkileşime girilmesine olanak tanıyan temel bir web sürümü ilk kez kullanıma sunuldu. O zamandan beri Meta, web deneyimini mobil uygulamanın sunduğu deneyime daha da benzer hale getirmek için özellikleri zenginleştirmeye devam etti. Bu değişikliklerin son halkası olarak da yeni alan adına geçiş yapıldığı duyuruldu.

Meta, “threads.com” alan adını satın aldı

X (eski adıyla Twitter) ile doğrudan rekabet eden Threads uygulamasının başlangıçta normalden farklı bir alan adı kullanması gerekiyordu. Zira “threads.com” başka bir gruba aitti. Bu grup da bir mesajlaşma uygulaması girişimiydi.

Bu nedenle Meta, internet tarayıcılarında ağını “threads.net” olarak başlatmak zorunda kaldı. Şimdi ise girişimin şirket tarafından satın alınmasının ardından Threads nihayet “.com” alan adına yönlendirildi. Sosyal ağ hem eski hem de yeni adreslerde kullanıcılara hizmet vermeye devam ediyor.

Eski girişim, işletmesinin markasını değiştirme konusunda isteksiz görünüyordu. Bu yüzden alan adından vazgeçmenin iyi bir fikir olmadığı düşünülüyordu. Ancak işletme daha sonra Shopify ve Meta tarafından satın alındı.

Şirketin resmi olarak ortadan kalkmasıyla birlikte, arzulanan alan adı nihayet güvence altına alındı ​​ve eski domain adresini buraya yönlendirdi. Siz de tarayıcınıza “threads.com” yazdığınızda otomatik olarak uygulamanın ana sayfasına yönlendirileceksiniz.

Meta yeni alan adına geçişin yanı sıra web sürümüne de yeni özellikler ekliyor. Artık yeni bir yazı yazarken aynı anda akışınızda gezinmeye devam etmek mümkün.

Öte yandan tıpkı sosyal ağın mobil uygulamasında olduğu gibi, tüm kişiselleştirilmiş Threads akışlarınızda tek bir sütundan kolayca gezinebilirsiniz. Ayrıca kullanıcıyı Threads’de kaydedilen gönderilere götüren bir kısayol da bulunuyor. Bu sayede gezinme işlemi daha da kolay bir hale geliyor.

Threads’in bir süredir Türkiye’de erişim engelinin devam ettiğini de hatırlatmak isteriz. Platformun ne zaman yeniden ülkemizde hizmet vermeye başlayacağı şu anda belirsizliğini korumaya devam ediyor.