NASA, Mars’taki gizemleri çözmek için gönüllüler arıyor

Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) yeni bir deney için kolları sıvadı. NASA’dan gelen resmi açıklamaya göre bir yıl boyunca Mars simülasyonunda yaşayacak ve kızıl gezegendeki gizemleri çözmeye yardımcı olacak gönüllü insanlar arıyor.

NASA’nın gerçekleştireceği CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) görevi, gelecekteki insan kolonilerinin Mars’ta sahip olacağı ekipmanlara dayanan 1.700 metrekarelik bir ortamda dört kişinin bir arada yaşamasını içeriyor. CHAPEA’nın üç kara tabanlı görevinden ikincisinin 2025 yılının bahar döneminde başlayacağı aktarılıyor. Programın ilk görevinin ise halihazırda devam ettiği biliniyor.

NASA, Mars’taki yaşamı simüle edecek

NASA tarafından gerçekleştirilen Mars simülasyonu, önemli bir misyonu yerine getirmeye hazırlanıyor. Bu görevle beraber küçük bir ekibin sahada neler yapabileceğini anlamak mümkün hale gelecek. Mars Dune Alpha adı verilen 3D baskılı yaşam alanında gönüllüler, Mars’taki bir görevin zorluklarını, kaynak sınırlamalarını, ekipman arızalarını, iletişim gecikmelerini ve diğer çevresel stres etkenlerini simüle etme imkanı bulacak.

Pek çok zorlu göreve ev sahipliği yapacak çalışmada gönüllüler simüle edilmiş uzay yürüyüşleri, robotik operasyonlar, habitat bakımı, egzersiz ve mahsul büyümesi gibi görevlere odaklanacak. Toplamda dört kişilik bir gönüllü ekibini bir araya getirecek olan bu misyon, Mars’taki soru işaretlerini ortadan kaldırmaya ve kızıl gezegeni keşfetmeye kapı açacak.

NASA CHAPEA deneyine kimler katılım sağlayabilir?

NASA tarafından aktarılan bilgilere göre Mars simülasyonu için gönüllü olan bireyler, 2 Nisan tarihine kadar başvuruda bulunma şansına sahip olabilecek. 2025 yılının Mart ayında başlayacak olan misyona kaydolmak için NASA’nın internet sitesinde CHAPEA sayfasını ziyaret etmeniz ve başvuru formunu doldurmanız yeterli olacak. Fakat programa kaydolmak için bazı şartlar bulunduğunu belirtmekte yarar var.

Mars simülasyonu deneyine katılmak isteyen gönüllüler, herhangi bir sağlık problemi olmayan ve Amerika Birleşik Devletleri’nde ikamet eden bireyler arasından seçilecek. Kesin olarak bir yaş sınırlaması belirtilmese de tercihen 30 ila 55 yaş arası bireylerin öne çıkacağı vurgulanıyor. Öte yandan gönüllülerin sigara içmemesi ve İngilizce diline yeterli düzeyde hakim olması aranan şartlar arasında karşımıza çıkıyor.

NASA’nın merakla beklenen zorlu misyonu Houston, Teksas’ta bulunan Johnson Uzay Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu çalışmayla birlikte NASA, ilerleyen süreçte Mars’ta daha geniş kapsamlı araştırmalarda bulunmayı hedefliyor.