N95 maskeler yakında şarj edilebilir hale gelebilir

COVID-19 pandemisi ile birlikte yüz maskeleri de artık günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi. Haliyle yüz maskelerine olan talep de her geçen gün artıyor. Bu doğrultuda yapılan yeni bir çalışma ise N95 türü yüz maskelerinin tek kullanım olmaktan çıkıp şarj edilebilir hale getirebilmeyi amaçlıyor.

İsrail’de Technion-IIT ve Hindistan’da Tata Institute of Fundamental Research’deki araştırmacılar, N95 modelinin verimliliğini kaybetmesine neden olan sebepler üzerine çalışmalar yapıyor.

N95 modeli hem partiküllerin mikroskopik lifler arasında yakalandığı mekanik filtreleme sistemini, hem de partikülleri statik elektrik taşıyan bir yüzeyde tutan elektrostatik filtreleme sistemini kullanıyor.

Bu iki yöntem N95 model maskelerin oldukça etkili olmasını sağlıyor, ancak bu etki zamanla gücünü kaybediyor. Maskenin filtre kısmi temizlenebilse de elektrostatik yükü tekrar çalıştırmanın bir yolu bulunmuyor.

Technion ve Tata çalışanları Dov Levine ve Shankar Gosh, yazdıkları bir araştırma raporunda N95 modelinin verimliliğini tekrar geri kazanmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Buna göre 60 dakika boyunca 1000 V elektrikte şarj edilmesi durumunda maskenin elektrostatik filtresinin etkisi yeniden kazanılıyor.

Araştırmanın sonucu olarak da tekrar şarj edilebilir bir maske prototipi geliştirilmiş durumda (yukarıdaki görselden görebilirsiniz).

N95 maskelerini tasarlayan Peter Tsai, filtreleme verimliliği için daha fazla inceleme gerektiğini belirtiyor. Henüz prototip asamasında olan maskelerin hala test aşamasında olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yapılan testlerin başarılı sonuçlanması durumunda ise yeniden şarj edilebilir olan bu maskeler için seri üretim aşamasına geçilmesi bekleniyor.