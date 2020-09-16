Anasayfa Teknoloji N95 maskeler yakında şarj edilebilir hale gelebilir
BilimHaberlerTeknoloji
Son güncelleme:

N95 maskeler yakında şarj edilebilir hale gelebilir

Berat Latif
Berat Latif

COVID-19 pandemisi ile birlikte yüz maskeleri de artık günlük yaşantımızın bir parçası haline geldi. Haliyle yüz maskelerine olan talep de her geçen gün artıyor. Bu doğrultuda yapılan yeni bir çalışma ise N95 türü yüz maskelerinin tek kullanım olmaktan çıkıp şarj edilebilir hale getirebilmeyi amaçlıyor.

İsrail’de Technion-IIT ve Hindistan’da Tata Institute of Fundamental Research’deki araştırmacılar, N95 modelinin verimliliğini kaybetmesine neden olan sebepler üzerine çalışmalar yapıyor.

N95 modeli hem partiküllerin mikroskopik lifler arasında yakalandığı mekanik filtreleme sistemini, hem de partikülleri statik elektrik taşıyan bir yüzeyde tutan elektrostatik  filtreleme sistemini kullanıyor.

Bu iki yöntem N95 model maskelerin oldukça etkili olmasını sağlıyor, ancak bu etki zamanla gücünü kaybediyor. Maskenin filtre kısmi temizlenebilse de elektrostatik yükü tekrar çalıştırmanın bir yolu bulunmuyor.

Technion ve Tata çalışanları Dov Levine ve Shankar Gosh, yazdıkları bir araştırma raporunda N95 modelinin verimliliğini tekrar geri kazanmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Buna göre 60 dakika boyunca 1000 V elektrikte şarj edilmesi durumunda maskenin elektrostatik filtresinin etkisi yeniden kazanılıyor.

Araştırmanın sonucu olarak da tekrar şarj edilebilir bir maske prototipi geliştirilmiş durumda (yukarıdaki görselden görebilirsiniz).

N95 maskelerini tasarlayan Peter Tsai, filtreleme verimliliği için daha fazla inceleme gerektiğini belirtiyor. Henüz prototip asamasında olan maskelerin hala test aşamasında olduğunu da belirtmek gerekiyor. Yapılan testlerin başarılı sonuçlanması durumunda ise yeniden şarj edilebilir olan bu maskeler için seri üretim aşamasına geçilmesi bekleniyor.

KAYNAKAIP
VIATechCrunch

Webmasto'ya abone olun!

Webmasto'ya abone olun; haftalık içerik özetleri, özel dosyalar, raporlar, faydalı ipuçları ve daha fazlasını e-posta yoluyla size gönderelim.

Takip Edin

Son Haberler

Facebook’un ilk artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü 2021’de piyasaya çıkıyor

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook Connect etkinliği sırasında şirketin 2021 yılında artırılmış gerçeklik gözlüğüne ilişkin ilk ürünlerini satışa sunacaklarını belirtti. Şirketin sanal gerçeklik (VR)...
Devamını oku

Instagram IGTV videolarına yapay zeka ile oluşturulmuş açıklamalar ekleyecek

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
Popüler fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, sosyal medya yöneticilerini ve içerik üreticilerini memnun edecek yeni bir özelliğe kavuşuyor. Artık IGTV'deki videoların...
Devamını oku

iOS 14 destekleyen iPhone modelleri

Berat Latif - 0
Apple, yeni işletim sistemi iOS 14'ü pek çok yeni özellikle beraber kullanıma sundu. Hangi modellerin destekleneceği ise merak konusu oldu. Yapılan açıklamaya göre iOS 14'ün...
Devamını oku

iOS 14 ile birlikte gelen yenilikler

Berat Latif - 0
Üç aylık beta testinden sonra merakla beklenen iOS 14 güncellemesi kullanıcıların erişimine sunuldu. Güncelleme pek çok özelliği beraberinde getiriyor. Gelen yeni özellikler arasında ana ekrana...
Devamını oku

PlayStation 5’in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Barış Mancar - 0
Bir süredir ne zaman ve ne kadar fiyatla satışa sunulacağı merak konusu olan PlayStation 5 için Sony'den resmi açıklama geldi. PlayStation 5 Showcase canlı yayını...
Devamını oku

İlgili İçerikler

Teknoloji

Apple’dan çalışanlarına özel yüz maskesi

Berat Latif - 0
Apple çalışanlarına özel olarak yeni yüz maskeleri tasarlamaya başladı. Apple Face Mask / Apple Yüz Maskesi olarak adlandırdığı bu yüz maskeleri havadaki partikülleri engellemek...
Devamını oku
İnternet

Google Haritalar COVID-19 verilerini göstermeye başlıyor

Berat Latif - 0
Jane Manchun Wong isimli Twitter kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüsüne göre Google Haritalar, kullanıcıların COVID-19'u verilerini harita üzerinden takip edilebileceği yeni bir katman göstermeye başlıyor. Harita...
Devamını oku
Bilim

Dövme mürekkebi ile kanser teşhisi

Berat Latif - 0
USC Viterbi Biomedikal Mühendislik Bölümü'nün yaptığı araştırmaya göre dövme yapmak için kullanılan mürekkepler kanser teşhisinde faydalı olabilir. Araştırmaya göre nanoparçacıklarla zenginleştirilmiş dövme mürekkebi, kanser...
Devamını oku
Bilim

Koronavirüs depresyon oranlarını üçe katladı

Berat Latif - 0
Boston Üniversitesi Halk Sağlığı Bölümünün yaptığı bir araştırmaya göre ABD nüfusunda depresyon vakalarının oranı pandemi başlangıcından beri yükseliyor. Salgın öncesi %8.5 olan depresyon oranı...
Devamını oku
Teknoloji

Apple ve Google’dan COVID-19 risk takibi için iş birliği

Zeynep Yaprak Demirtaş - 0
Apple ve Google kamu sağlığı otoritelerine COVID-19 risk bildirimi sağlamak amacıyla iş birliği sağladı. Her iki şirket, ortak çalışmaları olan ve bluetooth özelliğini kullanarak COVID-19'lu...
Devamını oku

Kategoriler

Konular

WebMasto

© 2020 Kutola Limited | WebMasto | Her hakkı saklıdır.