Google Health artık resmen Fitbit uygulamasının yerini aldı

Google, Fitbit'i resmen kapatarak kullanıcıları yeni platforma davet ediyor.

Şirket, yeni Google Health uygulamasını resmi olarak hayata geçiriyor.

19 Mayıs itibarıyla başlayan geçiş sürecinin 26 Mayıs'a kadar küresel olarak tamamlanması bekleniyor.

Google, giyilebilir teknoloji ürünleri ve dijital sağlık alanında önemli bir hamlede bulunuyor. Şirket, Fitbit uygulamasının fişini çekerek daha modern bir yapıya sahip olan Google Health platformunu öne çıkarıyor.

Geçtiğimiz haftalarda duyurulan bu geçiş şimdi resmen başladı. Yalnızca bir isim ve arayüz değişikliği ile sınırlı olmayan bu güncelleme, ayrıca sağlık verilerinin yönetim biçimi de dahil olmak üzere köklü bir değişim vaat ediyor. İşte ayrıntılar…

Google sağlık uygulamalarını tek çatıda topluyor

Google, yeni platforma geçişin 19 Mayıs’ta başladığını ve tam dağıtımın 26 Mayıs’ta tamamlanmasının beklendiğini açıkladı. Güncellemenin ardından orijinal Fitbit uygulaması tüm kullanıcılar için Google Health olarak değişecek.

Yeni uygulama, sağlık verilerine ilişkin daha ayrıntılı bir genel bakış sunan yeniden tasarlanmış bir kullanıcı arayüzü sunacak. Kullanıcılar uyku, kalp atış hızı, fiziksel aktivite ve vücut yenilenmesi hakkında daha ayrıntılı istatistiklere ulaşabilecek.

Bununla birlikte güncellemenin en büyük yeniliği Google Health Coach olarak karşımıza çıkıyor. Bu akıllı yapay zeka eğitmeni, kullanıcıların fitness ve sağlık hedeflerine ulaşmalarına rehberlik etmeyi amaçlıyor. Yeni özellik, sağlık verilerini analiz edecek ve gerçek zamanlı olarak kişiselleştirilmiş öneriler sunacak.

Google ayrıca önceki Fitbit Premium’un yerini alan yeni bir abonelik olan Google Health Premium’u da duyurdu. Hizmetin aylık ücreti 9,99 dolar ya da yıllık 99,99 dolar olacak. Aboneler yapay zeka koçuna, daha detaylı uyku analizine, gelişmiş fitness önerilerine, egzersiz kütüphanesine ve diğer genişletilmiş özelliklere erişim imkanı elde edecek.