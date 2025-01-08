Müzik tutkunlarına özel telefon: Nubia Music 2 tanıtıldı

Müzik odaklı akıllı telefon modeli Nubia Music 2 tanıtıldı.

Üst düzey bir ses deneyimine odaklanan cihaz uygun fiyat etiketiyle piyasaya çıktı.

Nubia bugün müzik tutkunlarına odaklanan yeni ve uygun fiyatlı Nubia Music 2 modelini piyasaya sundu. Geçen yılın Şubat ayında piyasaya çıkan Nubia Music‘in halefi olarak karşımıza çıkan cihaz, selefine göre daha iddialı özelliklerle donatılıyor.

Tasarım konusunda bazı ilgi çekici yeniliklere sahip olan cihaz, son derece yüksek ses seviyelerine ulaşıyor. Cihazda üç hoparlör ve uzamsal ses teknolojisine sahip güçlü bir ses sistemi bulunuyor. İşte Nubia Music 2’nin özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm detayları…

Nubia Music 2 özellikleri

Ekran: 1612 x 720 piksel HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı

1612 x 720 piksel HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç IPS LCD ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Unisoc T7200

Unisoc T7200 RAM kapasitesi: 4 GB RAM

4 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama

128 GB dahili depolama Selfie kamerası: 5 MP ön kamera

5 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera ve bir AI yardımcı sensör

50 MP ana kamera ve bir AI yardımcı sensör Batarya kapasitesi: 10W şarjlı 5.000 mAh pil

10W şarjlı 5.000 mAh pil Bağlantı: 4G bağlantısı, Wi-Fi 5 Çift Bant, Bluetooth 4.2, NFC, yanda parmak izi okuyucu, üç hoparlörlü ses ve 2.1 kanalda DTS:X Ultra uzamsal ses

4G bağlantısı, Wi-Fi 5 Çift Bant, Bluetooth 4.2, NFC, yanda parmak izi okuyucu, üç hoparlörlü ses ve 2.1 kanalda DTS:X Ultra uzamsal ses İşletim sistemi: Android 14

Temel özelliklere sahip bir giriş seviyesi akıllı telefon olarak karşımıza çıkan Nubia Music 2’de Unisoc T7200 yonga seti yer alıyor. 4 GB RAM kapasitesi ile gelen cihazda 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Donanım açısından olağanüstü unsurlar barındırmayan cihaz, isminden de anlaşılabileceği üzere daha ziyade müzik deneyimine odaklanıyor.

Nubia Music 2 modeli 1612 x 720 piksel HD+ çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip, yüksek parlaklık gibi gelişmiş özelliklere sahip 6,7 inç IPS LCD panelle sunuluyor. 5 MP selfie kamerasına sahip olan modelde 50 MP ana sensör ve “AI lens” içeren bir çift kamera seti bulunuyor.

Nubia cihazda üç hoparlörlü, 2.1 kanalda yapılandırılmış ve DTS:X Ultra standardında uzamsal ses ile uyumlu bir ses sistemi kullanıyor. Bir telefon için ekstrem bir değer olan 95 dB ses düzeyine ulaşabilen set, artık müziğin ritmine eşlik eden LED şeritlere sahip.

GSMArena’nın haberine göre pil tarafında cihaz 10W şarj desteğine sahip 5.000 mAh kapasitesi sunuyor. 4G bağlantı, Wi-Fi 5 Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, yan taraftaki güç düğmesine entegre parmak izi okuyucu gibi bağlantı destekleriyle gelen modelde Android 14 işletim sistemi yer alıyor.

Nubia Music 2 fiyatı

Nubia’nın yeni müzik odaklı telefon modeli ilk olarak Malezya’da satışa çıktı. Cihaz 389 MYR karşılığında satılıyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 3 bin TL’ye tekabül ediyor.