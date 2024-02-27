Müzik odaklı akıllı telefon: Nubia Music tanıtıldı

ZTE sıra dışı ürünlerle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Yeni ürünlerini Mobile World Congress (MWC) 2024 etkinliğinde bir araya getiren şirket, müzik odaklı bir telefonla dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. Etkileyici bir müzik performansına ev sahipliği yapan Nubia Music, geleneksel akıllı telefonlardan biraz uzak bir tasarımla artı puan elde etti.

Yüksek kaliteli bir müzik deneyimine kapı aralayan akıllı telefon, son derece belirgin ve şık bir hoparlör tasarımı sunuyor. Ses deneyimini yapay zeka ile güçlendiren şirket, bas ve tiz frekanslarını koruyarak yüzde 600 ses seviyesi modu sunuyor. Bunun için şirket DTS:X Ultra ses desteğinden yararlanıyor.

Nubia Music iki kulaklık girişi sunuyor

Giriş-orta seviye teknik özelliklere ev sahipliği yapan cihaz, müzik performansı konusunda adından sıkça söz ettirecek gibi görünüyor. Cihazda aynı anda iki kablolu kulaklık bağlanmasına imkan tanıyan çift 3,5 mm P2 bağlantı girişi yer alıyor. Böylelikle kullanıcılar, yanında bulunan arkadaşlarıyla müzik deneyimini paylaşma imkanı elde edebiliyor.

Renkli bir tasarıma sahip olan cihaz, arka tarafta yer alan ikili kamera setinin yanında büyük boyutlu bir hoparlör sunuyor. Eşsiz bir tasarımla gelen hoparlörde yüzde 600 daha yüksek ses imkanı sağlanırken; tiz ve bas frekanslarının optimum şekilde işlenmesi adına yapay zeka destekli aşırı ses seviyesi algoritması devreye giriyor. DTS:X Ultra ses efektlerini destekleyen cihaz, böylelikle yüksek kaliteli bir deneyim yaratıyor.

Şimdilik ne yazık ki cihazın işlemcisi açıklanmış değil. Fakat işlemci setinde UNISOC imzalı bir yonga setinin yer alacağı belirtiliyor. 128 GB ve 256 GB dahili depolama alanına sahip olan cihazda 8 GB RAM kapasitesi bulunuyor.

6,6 inç LCD ekrana sahip olan Nubia Music, 90 Hz yenileme hızıyla ideal bir akıcılık sunuyor. Bunun yanı sıra ekranda HD+ çözünürlük kalitesi destekleniyor. 5.000 mAh pil kapasitesiyle gelen modelde 50 MP çift arka kamera modülü karşımıza çıkıyor.

Nubia Music teknik özellikleri

İşlemci: Modeli açıklanmayan bir UNISOC yonga seti

Modeli açıklanmayan bir UNISOC yonga seti RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB ve 256 GB depolama

128 GB ve 256 GB depolama Ekran: 6.6 inç LCD ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızı

6.6 inç LCD ekran, Full HD+ çözünürlük kalitesi ve 90 Hz yenileme hızı Arka kamera: 50 MP çift kamera

50 MP çift kamera Batarya kapasitesi: 5.000 mAh pil

5.000 mAh pil Diğer özellikler: DTS: X Ultra desteği ve iki kulaklık girişi

Nubia Music fiyatı

Nubia’nın heyecan uyandıran yeni telefonu bütçe dostu bir fiyatla karşımıza çıkıyor. 149 dolar fiyat etiketine sahip olan cihaz şimdiden büyük bir ilgi uyandırmış durumda.