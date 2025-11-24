Motosiklet kasklarında “Iron Man” dönemi resmen başlıyor

Reklam

Shoei, artırılmış gerçeklik teknolojisine sahip dünyanın ilk tam entegre kaskı GT-Air 3 Smart'ı tanıttı.

Fransız EyeLights firmasıyla geliştirilen model, sürüş verilerini doğrudan vizöre yansıtarak harici ekran ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

1.199 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulan kask, 10 saati aşkın batarya ömrü ve gelişmiş interkom özellikleriyle dikkat çekiyor.

Motosiklet kaskı teknolojileri son dönemde büyük bir ivme kazandı. Kör noktaları tamamen yok etmeyi vadeden tasarımlardan, solunan havayı filtreleyen modellere kadar pek çok yenilik sürücülerin hayatına girdi. Sena ve Cardo gibi markaların “akıllı” kask hamlelerinden sonra, şimdi de Japon devi Shoei, artırılmış gerçeklik teknolojisini tam entegre şekilde sunduğu yeni modeliyle oyunu değiştiriyor.

Dünyanın ilk tam entegre artırılmış gerçeklikli kaskı

Shoei, Fransa merkezli teknoloji firması EyeLights ile iş birliğine giderek GT-Air 3 Smart modelini görücüye çıkardı. EyeLights, daha önce EICMA fuarında sergilediği Rocket One konseptiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Söz konusu ortaklık, sürücülerin görüş alanına sürüş verilerini yansıtan entegre bir baş üstü ekranı (HUD) teknolojisini beraberinde getiriyor. Böylece harici bir donanıma ihtiyaç duyulmadan, kritik bilgiler vizör üzerinden takip edilebiliyor.

Tepki süresini yüzde 32 iyileştiriyor

EyeLights tarafından geliştirilen üçüncü nesil teknoloji sayesinde hız, GPS navigasyonu, gelen aramalar ve radar uyarıları gibi veriler, sürücünün yaklaşık üç metre önünde beliriyormuş gibi yansıtılıyor. Paylaşılan verilere göre, bahsi geçen teknoloji sürücülerin tepki sürelerini yüzde 32 oranında iyileştirmeyi vadediyor.

Genellikle baş üstü ekranlarında yaşanan en büyük sorun, güneş ışığı altında okunabilirliğin düşmesi. Ancak firma, Nano-OLED ekran teknolojisi sayesinde verilerin güneş doğrudan vurduğu anlarda bile Full HD çözünürlükte net kalacağını belirtiyor. Temel amaç ise oldukça basit: Sürücünün gözünü yoldan ayırıp gidona veya gösterge paneline bakma zorunluluğunu ortadan kaldırmak.

Harici donanım devri kapanıyor

GT-Air 3 Smart, iletişim yetenekleriyle de öne çıkıyor. Evrensel bir interkom sistemi barındıran model, markadan bağımsız olarak diğer cihazlarla uyumlu çalışabiliyor. Hem çevrim içi hem de çevrim dışı “mesh” modlarında çalışan sistem, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip mikrofonuyla Siri ve Google Asistan desteği de sunuyor. EyeLights, bataryanın 10 saatin üzerinde kullanım ömrü vadettiğini ifade ediyor.

En dikkat çekici detaylardan biri de tasarımın bütünlüğü. Batarya, projektör, hoparlörler, mikrofon ve kablolama tamamen kask kabuğuna entegre edilmiş durumda. Böylece dışarıdan takılan hantal parçalara veya kablo karmaşasına gerek kalmıyor.

Fiyatı ve güvenlik standartları

Güvenlik tarafında ise AIM (Advanced Integrated Matrix) çok katmanlı kompozit kabuk sayesinde DOT ve ECE 22.06 standartları karşılanıyor. Standart GT-Air 3 modeline kıyasla biraz daha ağır olması beklenen akıllı kask; beyaz, siyah, mavi gibi beş farklı renk seçeneğiyle geliyor.

ABD fiyatı 1.199 dolar olarak açıklanan model, standart versiyonun neredeyse iki katı bir maliyete sahip. Piyasada Sena Phantom (499 dolar) veya Cardo Beyond GTS (1.199 dolar) gibi rakipler bulunsa da, hiçbiri entegre UHD görüntü teknolojisini sunmuyor.

“Dünyanın ilki” ünvanını taşıyan modelin fiyatının haklı olup olmadığı ise kullanıcı deneyimleriyle netleşecek.