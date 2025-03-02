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    Honda, Pokemon’dan ilham alan yeni motosikletini sergiledi

    Japon otomotiv devi Honda, Pokemon dünyasından ilham alan yeni motosiklet modelini piyasaya duyurdu.
    Honda-Pokemon Koraidon
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    • Honda, The Pokemon Company ile önemli bir işbirliğine imza attı.
    • Japon şirket, Pokemon'un ikonik karakteri Koraidon'dan esinlenen motosiklet modelini karşımıza çıkardı.
    • Aracın resmi olarak 7 Mart tarihinde piyasaya duyurulması bekleniyor.

    Honda tamamen Pokemon dünyasından ilham alarak tasarlanmış bir motosiklet modeli ile karşımıza çıktı. Japonya merkezli otomotiv devi, Scarlet ve Violet oyununun öne çıkan özelliklerinden biri olan efsanevi Koraidon canavarının görünümünden esinlenen aracın ilk detaylarını gösteren bir video yayınladı.

    Beklendiği üzere bu yeni motosiklet, Japon şirketi ile The Pokemon Company arasındaki ortaklığın sonucu olarak ortaya çıkıyor. Araç, Pokemon dünyasında yer alan ikonik bir karakterin “vücut bulmuş hali” gibi görünüyor. Zira bilindiği gibi söz konusu oyunlarda hem Koraidon hem de Miraidon’u ulaşım aracı olarak kullanabiliyorsunuz.

    Pokemon Koraidon temalı Honda motosikleti göz alıcı görünüyor

    EuroGamer’ın haberine göre şu ana kadar ortaya çıkan bilgilerden, bu modelin kategorideki diğer araçlar gibi normal şekilde kullanılabilecek bir motosiklet olup olmadığı pek net değil. Yine de şirketin motosikletin sorunsuz bir şekilde çalışmasına yardımcı olmak için özel teknolojiler uygulayacağı anlaşılıyor.

    Honda, oyun dünyasının ikonik kahramanı Koraidon’un dört ayak üzerinde yürüyebilmesini ve iki tekerlek üzerinde durabilmesini sağlamak için tescilli kendi kendini dengeleme teknolojisini kullanacak. Ürün, ASIMO insansı robot araştırmalarında geliştirilen kendi kendini dengeleme teknolojisinin uygulanmasıyla vücut bulacak. Şirket bu teknolojiyi ‘Koraidon Sprint Build’ı hayata geçirmek için kullanacak.

    Pokemon Koraidon
    Pokemon dünyasında yer alan “Koraidon” karakterinin orijinal görünümü

    Honda’nın, ağırlık ve diğer bazı detaylarda da oldukça yakın bir performans sergileyerek neredeyse birebir boyutta bir reprodüksiyona imza atmayı başardığı söyleniyor.

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    Bu aracın 7 Mart’ta resmen tanıtılması bekleniyor. Şimdilik yeni motosiklet modelinin satış fiyatı belirsizliğini koruyor. Fakat önümüzdeki günlerde merak edilen bu sorunun MWC 2025 etkinliğinde cevap bulacağı tahmin ediliyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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