Tecno yapay zeka destekli akıllı gözlüklerini duyurdu

Tecno ilk akıllı gözlük modellerini duyurdu.

Yapay zeka desteğine sahip Tecno AI Glasses ve AI Glasses Pro hakkında ilk bilgiler paylaşıldı.

MWC 2025'te duyurulan akıllı gözlüklerin çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.

Şimdiye kadar genellikle akıllı telefon ve tablet pazarlarına yönelik ürünleriyle tanınan Tecno portföyüne yeni üyeler ekledi. Ölçek olarak büyümeye giden ve her geçen gün yeni ürünlerle karşımıza çıkmaya devam eden Tecno şimdi de yapay zeka yeteneklerine sahip akıllı gözlük pazarına yatırım yapıyor.

Çekingen bir şekilde büyüyen bu pazara Çinli marka da katılıyor. Fakat rakiplerinin aksine Tecno, yapay zekaya sahip iki yeni gözlük sunarak iddialı bir şekilde bu pazar için adım atıyor. Şirketin MWC 2025‘te duyurduğu yeni ürünleri Tecno AI Glasses ve Tecno AI Glasses Pro isimleriyle karşımıza çıkıyor.

Her iki model de aslında ilk bakışta normal gözlükler gibi görünüyor. Fakat cihazlar günlük hayatta oldukça kullanışlı olabilecek ilginç yapay zeka özelliklerine ev sahipliği yapıyor. İşte Tecno’nun ilk akıllı gözlükleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar…

Tecno AI Glasses ve AI Glasses Pro neler sunuyor?

Şirketin yeni akıllı gözlüklerine yer alan yapay zeka özellikleri arasında nesne tanıma, çeviri ve metin özetleme gibi işlevler karşımıza çıkıyor. Cihazlar ayrıca AR (Artırılmış Gerçeklik) ekranına da ev sahipliği yapıyor. Yani genel fayda açısından oldukça eksiksiz gibi görünen iki seçenek tüketicilere sunuluyor.

GSMArena tarafından aktarılan bilgilere göre Tecno AI Glasses ve AI Glasses Pro magnezyum alaşımlı çerçeve ve ultra hafif kompozit malzemelerden oluşuyor. Yani aksesuarlar son teknoloji özelliklerle donatılmasının yanı sıra normal bir güneş gözlüğünün ağırlığına da sahip durumda.

Kaş çerçeveli ve pilot tarzı olmak üzere iki farklı tasarımla piyasaya sürülecek akıllı gözlük, yapay zeka destekli bir giyilebilir teknoloji ürünü arayanlar için iyi birer seçenek olcak. Her iki modelde de şakak bölgesine dokunulduğunda veya sesli komutla aktif hale gelen markanın sesli asistanı Tecno Ella yer alacak.

Fakat şimdilik ne yazık ki Tecno imzalı yeni akıllı gözlük modellerinin fiyatları ve çıkış tarihleri açıklanmadı. Çok yakında şirketin bu konuda açıklamada bulunması bekleniyor.