Snapchat kendi Bitmoji oyunlarınızı tasarlamanıza izin veriyor

Snapchat platformu Lens Studio aracılığıyla daha da güçlü araçlar sunuyor. Sevilen uygulama artırılmış gerçeklik (AR) geliştiricileri ve yaratıcılarından oluşan geniş topluluğu için yaratıcı fırsatları genişletmeye devam ediyor.

Açıklanan son detaylara göre platform, kullanıcıların hem Snapchat’in mobil ve web uygulamaları hem de şirketin Spectacles AR gözlükleri için ilgi çekici Lensler tasarlamalarına ve yayınlamalarına olanak tanıyor. Şirket, yaratıcılığı harekete geçirecek yeni özellikler sunmaya kararlı görünüyor.

Snapchat Lens Studio 5.10 piyasaya çıktı

Snap’tan gelen bilgilere göre Lens Studio 5.10’un piyasaya sürülmesiyle birlikte şirket, yeni Bitmoji Suite ve yeni oyun varlıkları da dahil olmak üzere birkaç yeni özellik sunarak AR oyun deneyimlerinin geliştirilmesini daha da erişilebilir hale getirdi.

Snapchat ayrıca hem tek oyunculu hem de arkadaşlarla sıra tabanlı oyun için tasarlanmış ve artık doğrudan uygulamada bulunan yeni bir Bitmoji Oyun Lensleri koleksiyonunu tanıttı. Yeni Bitmoji Suite, Bitmoji’nin özelleştirmesini ve animasyonunu genişletmek için tasarlanmış özellikler sunuyor.

Lens Studio’da Friends API ve Bitmoji bileşenlerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte içerik üreticiler artık özel kıyafetler tasarlamak, Bitmoji tarzı nesneler oluşturmak veya Snapchat’in kapsamlı animasyon kütüphanesini kullanarak özel avatarları canlandırmak gibi avatarlarını canlandırmak için yeni araçlara sahip oluyor.

Son olarak Snapchat, AR yaratıcıları ve geliştiricilerinden oluşan topluluğunun yaratıcılığını ve ustalığını çeşitli girişimlerle ödüllendirme taahhüdünü gösteriyor. Snapchat Bitmojiverse Challenge ile geliştiriciler, yeni Bitmoji Suite’in ve yeni oyun varlıklarının gücünden yararlanarak nakit ödüller kazanma şansı için kayıt yaptırabilir.

Lens Studio’dan yeni oyun araçları

Oyun Varlıkları özelliği Snapchat kullanıcılarının dinamik oyunlar oluşturması için basit ve sezgisel bir yol sunuyor. En dikkat çekici eklemelerden biri de arkadaşlar arasında sosyal oyun ve rekabeti teşvik etmek için tasarlanmış sıra tabanlı bir bileşen oluyor.

Çok çeşitli oyun formatlarını desteklemek için tasarlanmış modüler ve tamamen özelleştirilebilir bir hareket sistemi olan Karakter Denetleyicisi de dikkat çekiyor.

Öte yandan Liderlik Tablosu, oyun başlangıç ​​ve bitiş ekranları için şablonlardan, küresel ve arkadaş puanlarının standartlaştırılmış hibrit gösterimine ve arkadaş etkinliğine ve rekabete adanmış yeni ölçümlerin tanıtımına kadar bir dizi güncelleme aldı.