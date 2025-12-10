Motorola’nın gizemli cihazı Samsung Galaxy Z Fold 7’ye rakip olacak

Reklam

Motorola'nın CES davetiyesi, mevcut kapaklı (Flip) modellerden farklı olarak kitap tarzı (Fold) yeni bir katlanabilir telefonun ipucunu veriyor.

Davetiyede yer alan "yeni bir perspektifi katlamaya hazırlanıyoruz" ifadesi ve bir kitap gibi açılıp kapanan ahşap lamba, cihazın form faktörüne dikkat çekiyor gibi görünüyor.

Paketteki ahşap malzemeler, markanın yeni amiral gemisi katlanabilir cihazında özgün malzemeler kullanma geleneğini sürdürebileceğini bizlere gösteriyor.

Merakla beklenen cihazın 6 Ocak'ta CES 2026 etkinliğindeki Lenovo Tech World sunumunda tanıtılması bekleniyor.

Motorola gizemli bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışıyor. Şirket, Ocak ayında gerçekleşecek olan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026’da önemli bir sürpriz ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Ortaya çıkan son ipuçlarına göre Motorola ilk kitap tarzı katlanabilir telefonunu CES 2026 etkinliğinde piyasaya duyuracak. Bir süredir çeşitli söylenti haberlerine konu olan bu cihaz, Samsung’un amiral gemisi Galaxy Z Fold 7 modeliyle doğrudan rekabet edecek. Fakat Motorola’nın daha geniş ekranıyla rakibinin önüne geçebileceği öne sürülüyor.

Motorola Moto Fold yolda

Yeni katlanabilir Motorola telefonu sürpriz bir şekilde lansmana haftalar kala ilk ipuçlarıyla karşımıza çıktı.

“Moto Fold” adıyla raflara gelebileceği tahmin edilen cihaz, Android Central tarafından alınan ilginç bir davetiye görseliyle dikkatleri üzerine çekti. Teknoloji editörü Nicholas Sutrich’in eline ulaşan davet paketi, lamba işlevi gören küçük bir ahşap not defterinin varlığıyla kısa sürede büyük bir dikkat uyandırdı.

Bu çevirmeli kitabın en ilginç yanı, tıpkı katlanabilir bir akıllı telefonun kitap formunda olması gibi, iki yarısını bir arada tutmak için mıknatıs kullanması oluyor. Ek bir mıknatıs seti sayesinde açılıp 180 derece açıyla saklanabiliyor ve içinde yumuşak kırmızı bir ışık bulunuyor.

Eğer aksesuar tek başına potansiyel “Moto Fold” modeline yeni bir hayat vermeye yetmiyorsa, davetiye bu görevi üstleniyor. Motorola bu kısa mesajında ​​6 Ocak’ta CES ile birlikte düzenlenen bir sunumda “Lenovo Tech World’de yeni bakış açılarını ortaya koymaya hazırlandığını” vurguluyor.

İngilizce metin, “unfold” (açılır) kelimesinin kullanımıyla önemli bir ipucu veriyor. Bu da “Fold” telefonlara bir gönderme olarak yorumlanıyor.

Motorola bugüne kadar katlanabilir telefon pazarına giren ve flip-book tarzı bir cihaz sunmayan markalardan biri olarak biliniyor. Fakat bu durum nihayet 2026 yılında değişebilir.

Flip-book’un bir gösterge olduğu göz önüne alınırsa, farklı yapı malzemelerine ve daha geniş bir en boy oranına sahip bir telefon görme ihtimalimiz oldukça yüksek görünüyor diyebiliriz.

CES 2026 ne zaman?

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı Consumer Electronics Show için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi yine heyecan verici duyurulara ev sahipliği yapacak etkinlik, Amerika Birleşik Devletleri’nin Las Vegas şehrinde gerçekleşecek.

Merakla beklenen CES 2026’nın 6-9 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.