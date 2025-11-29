OPPO Find N6 global pazarda da satışa çıkacak

Reklam

OPPO'nun yeni nesil katlanabilir telefonu Find N6'nın Hindistan'da test edilmeye başlandığına dair ipuçları ortaya çıktı.

Bu önemli gelişme, cihazın OnePlus markası yerine doğrudan OPPO markası altında global pazarda satışa sunulma ihtimalini güçlendiriyor.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setine sahip olacak cihazda 8.1 inç dahili ekran ve uydu bağlantısı desteği gibi üst düzey özellikler yer alması bekleniyor.

OPPO önümüzdeki yıl Find N6 modeli ile katlanabilir telefon pazarını kızıştırmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen amiral gemisi cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen üst düzey Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipinden güç alacak. Yüksek performansıyla öne çıkacak model, aynı zamanda önemli bir sürprize imza atacak.

Yakın tarihli raporlar, OPPO’nun yeni katlanabilir akıllı telefon modelinin Çin dışındaki potansiyel satışlarına işaret ediyor. Şubat ayında piyasaya sürülen selefi OPPO Find N5, Avrupa ve ABD gibi bazı pazarlar dışında sınırlı bir dağıtım ağına sahipti. Fakat yeni modelde daha geniş bir pazarlama stratejisine odaklanılması bekleniyor.

OPPO Find N6, Hindistan’da test ediliyor

GSMArena’ya göre OPPO imzalı yeni katlanabilir telefon cihazının şu anda Hindistan’da test edildiği ortaya çıktı. Ortaya çıkan bu gelişme, cihazın en azından o pazarda satışa sunulacağı konusunda güçlü bir olasılık olduğunu gösteriyor.

Söylentilerin doğru çıkması halinde cihaz, şirket markası altında Hindistan’da resmi olarak piyasaya sürülen ilk OPPO katlanabilir akıllı telefon olacak.

Fakat yeniden markalama sorunu henüz bilinmiyor. Yani telefonun OPPO Find N6 olarak mı geleceği yoksa OnePlus şemsiyesi altında mı çıkacağı belirsizliğini koruyor.

Merakla beklenen OPPO Find N6 hakkında şimdiye kadar sızdırılan bilgiler, cihazın amiral gemisi Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinin yanı sıra ilginç diğer bazı özelliklerini de gözler önüne seriyor.

Yüksek performansıyla öne çıkacak cihazın, 6.000 mAh’lik büyük bir batarya ile konforlu bir pil ömrü deneyimi sunması bekleniyor. Aynı zamanda telefonun 8,1 inçlik büyük bir katlanabilir ekran ve 6,6 inçlik bir harici ekrana sahip olacağı iddia ediliyor.

Söylentilere göre cihaz mobil fotoğrafçılık yetenekleri ile de öne çıkacak. Modelin 200 MP ana kamera ile karşımıza çıkması bekleniyor. Kamera setinde ayrıca 50 MP’lik periskop telefoto lens yer alacağı öne sürülüyor.