Motorola Edge 50 Ultra için Android 16 müjdesi geldi

Motorola Edge 50 Ultra için Android 16 işletim sisteminin kararlı sürümü resmen yayınlandı.

Kademeli olarak dağıtılan güncelleme yaklaşık 1.64 GB boyutunda olacak.

Motorola’nın geçen yıl piyasaya sürdüğü popüler akıllı telefon modeli için beklenen güncelleme yayınlandı. Android 16 işletim sisteminin kararlı sürümü nihayet Motorola Edge 50 Ultra cihazına ulaştı.

Google’ın yeni güncellemesini kullanıcılara sunan Motorola, son zamanlarda bu konuda hızlanma sinyalleri verdi. Yayınlanan yazılım yalnızca cihaz performansını artırmakla kalmıyor, ayrıca kullanım kolaylığı ve güvenlik konusunda da önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

Güncelleme ile birlikte gelen yeni özellikler

Geçen yıl Android 14 işletim sistemi ile piyasaya sürülen Motorola Edge 50 Ultra, daha sonra Android 15 güncellemesini almıştı. Geçtiğimiz ay Android 16 Beta aşamasına giren cihaz için artık test süreci sona erdi.

Bu modelin kararlı sürümü şu anda W1UV36H.61-15 yazılım sürümü ve yaklaşık 1,64 GB boyutuyla dağıtılmaya başlandı. Güncelleme ilk olarak Brezilya’daki kullanıcılara sunulurken, diğer bölgelere ise ilerleyen günlerde ulaşması bekleniyor.

Gizmochina’nın haberine göre güncellemeden sonra Ayarlar uygulaması da dahil olmak üzere sistemin çeşitli bölümlerinde küçük ayarlamalar yapıldı. Gelen aramalar ve bildirimler olduğunda kamerayı ya da ekranı flaşlayan yeni bir bildirim özelliği sunuluyor.

Güncelleme ile birlikte karşımıza çıkan bir diğer yeni özellik ise aynı uygulamadan birden fazla bildirim hızlı bir şekilde göründüğünde ses seviyelerini düşürerek rahatsız edici bildirimleri azaltmaya yardımcı olan işlev oluyor.

Gelişmiş koruma desteğiyle birlikte cihazınızı tehdit ve güvenlik açıklarından korumak için tasarlanmış bir dizi güvenlik özelliği sağlanacak. Android 16 güncellemesi ayrıca LE Audio cihazlarıyla daha iyi uyumluluk sunacak.

Motorola Edge 50 Ultra kullanıcıları yeni güncellemeyi manuel olarak taramak için “Ayarlar > Sistem güncellemeleri > Güncellemeleri kontrol et” adımlarını sırasıyla ziyaret edebilir.