    Motorola Edge 50 Ultra için Android 16 müjdesi geldi

    Geçen yıl piyasaya çıkan Motorola Edge 50 Ultra modeli için Android 16 işletim sistemi güncellemesi resmen yayınlandı.
    Motorola Edge 50 Ultra
    • Motorola Edge 50 Ultra için Android 16 işletim sisteminin kararlı sürümü resmen yayınlandı.
    • Kademeli olarak dağıtılan güncelleme yaklaşık 1.64 GB boyutunda olacak.

    Motorola’nın geçen yıl piyasaya sürdüğü popüler akıllı telefon modeli için beklenen güncelleme yayınlandı. Android 16 işletim sisteminin kararlı sürümü nihayet Motorola Edge 50 Ultra cihazına ulaştı.

    Google’ın yeni güncellemesini kullanıcılara sunan Motorola, son zamanlarda bu konuda hızlanma sinyalleri verdi. Yayınlanan yazılım yalnızca cihaz performansını artırmakla kalmıyor, ayrıca kullanım kolaylığı ve güvenlik konusunda da önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapıyor.

    Güncelleme ile birlikte gelen yeni özellikler

    Geçen yıl Android 14 işletim sistemi ile piyasaya sürülen Motorola Edge 50 Ultra, daha sonra Android 15 güncellemesini almıştı. Geçtiğimiz ay Android 16 Beta aşamasına giren cihaz için artık test süreci sona erdi.

    Bu modelin kararlı sürümü şu anda W1UV36H.61-15 yazılım sürümü ve yaklaşık 1,64 GB boyutuyla dağıtılmaya başlandı. Güncelleme ilk olarak Brezilya’daki kullanıcılara sunulurken, diğer bölgelere ise ilerleyen günlerde ulaşması bekleniyor.

    Motorola Edge 50
    Görsel: Motorola

    Gizmochina’nın haberine göre güncellemeden sonra Ayarlar uygulaması da dahil olmak üzere sistemin çeşitli bölümlerinde küçük ayarlamalar yapıldı. Gelen aramalar ve bildirimler olduğunda kamerayı ya da ekranı flaşlayan yeni bir bildirim özelliği sunuluyor.

    Güncelleme ile birlikte karşımıza çıkan bir diğer yeni özellik ise aynı uygulamadan birden fazla bildirim hızlı bir şekilde göründüğünde ses seviyelerini düşürerek rahatsız edici bildirimleri azaltmaya yardımcı olan işlev oluyor.

    Gelişmiş koruma desteğiyle birlikte cihazınızı tehdit ve güvenlik açıklarından korumak için tasarlanmış bir dizi güvenlik özelliği sağlanacak. Android 16 güncellemesi ayrıca LE Audio cihazlarıyla daha iyi uyumluluk sunacak.

    Motorola Edge 50 Ultra kullanıcıları yeni güncellemeyi manuel olarak taramak için “Ayarlar > Sistem güncellemeleri > Güncellemeleri kontrol et” adımlarını sırasıyla ziyaret edebilir.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

