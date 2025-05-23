Motorola Moto G56 özellikleri ve renkleri belli oldu

Motorola Moto G56'nın MediaTek Dimensity 7060 çipinden güç alacağı söyleniyor.

İddialara göre cihaz 50 MP ana sensöre sahip üçlü kamera setiyle gelecek.

6,72 inç LCD ekrana sahip olacak model dört renk tonunda satışa sunulacak.

Yüksek performans vaat eden Motorola, Edge 60 serisinin tanıtımının ardından G serisi için iki yeni akıllı telefonu karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Moto G56 ve Moto G86 modellerinin lansmanı için kısa bir süre kaldığı belirtiliyor.

Şirketten resmi duyuruyu beklerken, Motorola Moto G56 ana teknik özellikleri, estetik çizgileri ve renk seçenekleri ile sızdırıldı. Merakla beklenen modelin göz alıcı bir tasarıma sahip olacağı anlaşılırken, performans tarafında da beklentileri karşılayabileceğine işaret ediliyor.

Motorola Moto G56 özellikleri ortaya çıktı

Motorola’nın yeni telefonu MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 7060 yonga setini kalbinde taşıyacak. Cihaz 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleriyle gelecek. Aynı zamanda 4 GB ile 8 GB RAM kapasitesi opsiyonları sunulacak.

Üçlü arka kamera setinde 50 MP Sony LYT-600 ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör ve henüz detayı bilinmeyen üçüncü bir lens yer alacak. Selfie’ler için ise 32 MP’lik bir ön kamera bulunacak.

Yüksek performanslı Motorola Moto G56 modeli Full HD+ (1.080 x 2.400 piksel) çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,72 inç LCD ekranla karşımıza çıkacak. Cihazın suya ve toza dayanıklılık için IP68 ve IP69 sertifikaları sayesinde tam koruma sağladığı vurgulanıyor.

Öte yandan telefon pil ömrü konusunda da ideal bir performans ortaya koyacak. Merakla beklenen akıllı telefon 33W hızlı şarj desteğine sahip 5.200 mAh bataryadan güç alıyor.

Cihazın tasarımı nasıl olacak?

Motorola Moto G67 modeli Pantone sertifikalı dört renk tonunda karşımıza çıkacak. Bu renkler Gray Mist, Dill, Dazzling Blue ve Black Oyster olarak belirtiliyor.

Yayınlanan yüksek çözünürlüklü görseller Moto G56 için planlanan tüm renk seçenekleri bizlere detaylı bir şekilde gösteriliyor. Bu görsellere baktığımızda cihazın sağ tarafında güç tuşlarının ve ses açma-kapama düğmesinin dizilimini görebiliyoruz. Sol tarafta ise SIM kart yuvası yer alacak.

Alt kısma geçtiğimizde Motorola Moto G56’nın 3.5 mm ses girişi, mikrofon, şarj ve veri için USB Type-C girişi ve hoparlör ızgarasına sahip olması bekleniyor.

Dolby Atmos logosunun yakınında bulunan bir diğer mikrofon ise ses kalitesine dikkat çekiyor. Cihazın arka tarafında sol üst köşeye yerleştirilmiş kare ve çıkıntılı bir kamera modülü yer alacağı anlaşılıyor.