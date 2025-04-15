Motorola Edge 60 Stylus dijital kalem desteğiyle piyasaya çıktı

Motorola'nın yüksek performanslı yeni telefonu piyasaya çıktı.

İlk olarak Hindistan'da tanıtılan Edge 60 Stylus, dijital kalem desteğiyle duyuruldu.

Yüksek performansıyla öne çıkan telefon, şık tasarımı ve rekabetçi fiyat etiketiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

Motorola Edge 60 Stylus nihayet bugün Hindistan pazarına tanıtıldı. Markanın performans canavarı yeni telefonu, güçlü teknik özellikleri ve hayat kolaylaştırmayı vaat eden ilgi çekici yapay zeka özelliklerini destekliyor. Cihaz, S Pen benzeri dijital kalem desteğiyle öne çıkıyor.

Motorola’nın yeni telefonu tasarım açısından markanın karakteristik bir özelliği olan hafif çıkıntılı arka kamera modülüne ev sahipliği yapıyor. Rekabetçi fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çeken ürün, şimdiden ilgi odağı haline gelmeyi başardı. İşte Edge 60 Stylus’un özellikleri, fiyatı ve merak edilen tüm ayrıntıları…

Motorola Edge 60 Stylus özellikleri

Boyutlar: 162.15×74.78×8.29 milimetre

162.15×74.78×8.29 milimetre Ağırlık: 191 gram

191 gram Ekran: Super HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç pOLED ekran (2.712x1220p/1,5K), 120 Hz’e kadar yenileme hızı

Super HD+ çözünürlüğe sahip 6,67 inç pOLED ekran (2.712x1220p/1,5K), 120 Hz’e kadar yenileme hızı İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2

Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS) ve 13 MP sensörlü ultra geniş lens

50 MP sensörlü ana lens (OIS) ve 13 MP sensörlü ultra geniş lens Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E ve NFC bağlantısı

5G, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 6E ve NFC bağlantısı Batarya kapasitesi: 68W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil

68W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15

91Mobiles’a göre Motorola’nın yeni telefonu “Super HD+” çözünürlük kalitesi (2.712x1220p/1.5k) ve 120 Hz’e kadar yenileme hızı sunan 6.67 inç pOLED ekranla karşımıza çıkıyor. Varsayılan olarak 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanıyla birlikte gelen model, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 yonga setiyle çalışıyor.

5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 ve Google Wallet ile temassız ödemeler için NFC desteği sunan Motorola Edge 60 Stylus, entegre Stylus kalem desteğiyle artı puan topluyor. Motorola’nın açıkladığına göre kalem, ekran kilidini açmadan Moto Note’u aktifleştirmeye olanak tanıyor.

Aynı zamanda el yazısını dijital metne dönüştürüyor, matematik hesaplamalarında kullanıcıya yardımcı oluyor ve Sihirli Silgi’de kullanılarak fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırabiliyor. Öte yandan Android 15’in yapay zekası, karalamaları dijital çizimlere dönüştürmenize ve Circle to Search içinde metin seçimi yapmanıza olanak tanıyor.

Motorola Edge 60 Stylus, 50 MP’lik ana sensör (OIS) ve 13 MP’lik bir ultra geniş açılı sensör sunarken, 32 MP’lik ön sensör ise ideal selfie çekimleri vaat ediyor. 68W kablolu ve 15W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip telefonda 5.000 mAh batarya yer alıyor.

Motorola Edge 60 Stylus fiyatı

Android 15 işletim sistemiyle çalışan yeni Motorola telefonu iki büyük Android güncellemesi ve üç yıllık güvenlik güncelleştirmesi vaat ediyor. İlk olarak Hindistan’da duyurulan cihaz, 22.999 rupi (yaklaşık 10 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.