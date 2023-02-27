Motorola kaydırılabilir ekranlı telefon konseptini duyurdu

Dünyanın en büyük mobil teknoloji etkinliği olarak kabul edilen Mobil Dünya Kongresi (MWC 2023) başladı. İspanya’nın Barselona kentinde gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak Çinli teknoloji devi Xiaomi sahne aldı. Xiaomi 13, 13 Pro ve 13 Lite modellerini piyasaya sunan şirketin hemen ardından Motorola’dan önemli bir duyuru geldi. Motorola standında sergilenen katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon konsepti olan Motorola Rizr Rollable tüm dikkatleri üzerine çevirmeyi başardı.

Motorola’nın yeni yuvarlanabilir akıllı telefon konsepti, esas itibariyle ilk olarak geçen yılın ekim ayında gerçekleştirilen Lenovo Tech World 2022 etkinliği sırasında gösterildi. Aylar önce kısa bir videoyla karşımıza çıkan cihaz, şimdi nihayet tüketicilere bir adım daha yaklaştırıldı. Standın en dikkat çekici ürünleri arasında yer alan bu telefon, etkileyici tasarımıyla ilgi odağı haline geldi.

Motorola Razr Rollable ilginç tasarımıyla ziyaretçileri büyüledi

MWC 2023’te Motorola standında cihazı yakından bir şekilde inceleyen Android Authority’nin aktardığı bilgilere göre, cihaz son derece kompakt bir tasarıma sahip. Etkileyici bir boyutla karşımıza çıkan ürün, orijinal boyutuyla rahatlıkla kullanılabildiği gibi, aynı zamanda kullanıcılar ekranda daha fazla alana ihtiyaç duyduğunda kaydırılabilir ekran devreye giriyor.

Kullanıcılar, yazı yazmak için klavyeyi açmak istediğinde, bir videoyu oynatmaya başladığında ya da cihazla diğer pek çok etkinliği başlattığında ekranın kıvrılarak büyüdüğü görülüyor. Aynı zamanda görselleştirme için daha büyük bir boyuta ihtiyaç duyulmadığı senaryolarda, ekran yine kıvrılma suretiyle içe kapanıyor. Aşağıdaki videodan bu dikkat çekici tasarım detayını inceleyebilirsiniz:

Kompakt bir şekilde 5 inç POLED ekrana sahip olan Motorola Rizr Rollable, 15:9 en boy oranı içeriyor. Ekran büyüdüğü durumlarda ise yalnızca birkaç saniye içinde 6,5 inç ve 22:9 en boy oranına sahip bir panele dönüşüyor. Android sistem arayüzü otomatik bir şekilde ayarlanırken; uygulamalar dikey bir şekilde uzatıldığında simgeler daha hızlı erişim için ana ekranda yeniden hizalanıyor ve aynı zamanda otomatik olarak uyarlanan özel duvar kağıtlarını kullanıcılara sunuyor.

Yeni Motorola Rizr Rollable konsepti, eylemleri ve hareketleri destekliyor. Bu sayede kullanıcılar, bileğin çift hareketiyle kamerayı açma gibi kısayollara kolaylıkla erişim sağlayabiliyor. Ancak cihazın en büyük dezavantajları arasında kalınlığı ve ağır yapısı vurgulanıyor. Telefonun 210 gram ağırlığa sahip olduğu belirtiliyor.

Motorola Rizr Rollable’ın çıkış tarihi ise henüz bilinmiyor. Şu anda yalnızca konsept olarak tanıtılan akıllı telefon modeli, ilerleyen süreçte raflarda boy gösterebilir. Ancak o zaman kadar şirketin bu cihazı iptal edip etmeyeceği, ayrıca cihazın isminin değişip değişmeyeceği gibi detaylar bilinmiyor.